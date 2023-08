"KURTI SIMULIRA DEESKALACIJU!" Milovan Drecun: Žuljaju ga pritisci EU, ali ne sme sve da prihvati iz straha od gubitka birača

Foto: Kurir Televizija, EPA/Valdrin Xhemaj, screenshot Video Plus

Međunarodni monetarni fond je, kako je naveo portparol EU Petar Stano, ranije uveo mere tzv. Kosovu zbog nepoštovanja briselskog sporazuma i nesposobnosti da "počnu da se ponašaju na evropski način i da deeskaliraju situaciju. S druge strane, Aljbin Kurti je od Evropske unije zatražio da što pre ukloni kaznene mere i poboljša odnos prema tzv. Kosovu, prenose agencije.

- Uveli su neke mere Prištini. One se odnose na neke finansijske tokove i na pojedince u Prištini, ali to ne daje efekat, mada žulja Prištinu. Zvaničnici EU ponavljaju da mere mogu da budu ukinute ako Priština promeni svoj pristup. Pretpostavljam da se to odnosi na ono da kada se nešto potpiše onda mora da se i realizuje - rekao je Drecun i dodao:

- Kurti povlači neke korake koji simuliraju deeskalaciju. On želi da se oslobodi pritisaka EU, ali je to očigledno manje važno od podrške albanskog biračkog tela koju trenutno ima i koja je veoma velika. Ako bi prihvatio sve ono što se od njega traži, verovatno bi opala.

Izrazio je uverenje da se s obzirom na poteze Prištine ne može očekivati deeskalacija na KiM.

- Kada neko umesto da povuče sve pripadnike specijalnih jedinica, poviče nekih 25 odsto, pri čemu je to nemoguće prebrojati i skloni ih na 100 metara od objekata kako bi oni ponovo moglu u njih da uđu, šta da očekujete? Kurtiju ni na kraj pamerti nije da povuče policiju sa Severa Kosova, što je ključni srpski zahtev. I dalje imamo hapšenja i zastrašivanja i ne vidim kako bi do eskalacije moglo da dođe.

