U SRBIJU STIŽE SNAŽNO POGORŠANJE VREMENA, OGLASIO SE RHMZ: Olujni udari, pljuskovi i GRMLJAVINA, evo koji delovi su NAJKRITIČNIJI

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je kišu za naredne dane, na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Takođe, u oblastima koje će pogoditi pljuskovi sa grmljavinom očekuje se i do 20 mm padavina.

"Nakon ponedeljka, koji će u većem delu Srbije biti suv i uz dosta sunčanih perioda, u utorak i sredu (14 - 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više", stoji na sajtu RHMZ.

foto: Printscreen RHMZ

Kako dalje navodi RHMZ, od srede u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelje, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 m/s, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).

U detaljnoj prognozi ispod pogledajte kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje:

Utorak

Na severu promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima ujutro i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Krajem dana iznad većeg dela prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti, osim na jugu i jugoistoku gde će kiša padati i tokom večeri i noći ka sredi.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša od 17 do 22 stepena. Uveče na severu Vojvodine lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova.

foto: RHMZ Printscreen

Sreda

Na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i suvo.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena.

Četvrtak

Promenljivo oblačno, vetrovito i u većem delu suvo, a tek ponegde se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Petak

Promenljivo oblačno i vetrovito. Pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom očekuje se u Vojvodini, a ujutro ponegde i na istoku Srbije.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.