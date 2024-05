STIŽE NAOBLAČENJE S PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM! Ovaj deo Srbije je prvi na udaru! Prognoza za sledeću nedelju neće vam se dopasti

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Jedino je ovog jutra na severu i na širem području Beograda oblačnije, ali će u nastavku dana biti više sunca. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 23°C, prognozira meteorolog amater Đorđe Đurić.

Kako kaže, drugi dan vikenda doneće prodor oslabljenog hladnog fronta sa severa, ali i količinu vlažnog vazduha u sklopu severnog strujanja. Već ujutro u Vojvodini, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a ponegde će biti uslova i za grmljavinu. U južnim i centralnim predelima Srbije pre podne biće dosta sunčanih perioda.

Duvaće severozapadni vetar, sredinom dana prolazno i pojačan. Jutarnja temperatura od 6°C na jugu do 13°C na severu Srbije, u Beogradu 12°C, a maksimalna dnevna od 18 do 23°C, u Beogradu do 22°C.

U ponedeljak će na severu Srbije biti sunčano. U ostalim predelima nešto više oblaka, a pred kraj dana na jugozapadu pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

foto: Beta/Dragan Gojić

U utorak na severu Srbije suvo, u ostalim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U sredu se pljuskovi sa grmljavinom očekuju u većini predela.

I u drugoj polovini sledeće sedmice smena sunčanih i obačnih intervala, ponegde uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura sledeće sedmice u većem delu Srbije biće od 20 do 25°C, što je manje - više i prosečna temperatura za ovo doba godine.

