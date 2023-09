Već poljuljane međusobne odnose SAD i Kine, dodatno je zakomplikovala američka najava paketa vojne pomoći Tajvanu u vrednosti od 345 miliona dolara. Administracija predsednika SAD, Džozefa Bajdena odobrila je vojni transfer Tajvanu u okviru Programa finansiranja stranih oružanih snaga, koji se inače koristi za suverene države.

Ovaj potez Vašingtona verovatno će naljutiti Kinu, iako je Bajdenova administracija odbila da javno pruži detalje o sadržaju novog paketa vojne pomoći.

Dr Sanja Arežina, autor knjige "Kina u Evropi", gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je navela da SAD pokušavaju da izbalansiraju svoj odnos s Kinom kako bi zaštitile svoj ekonomski interes.

- Možemo da vidimo da Amerika nastoji da ne pređe granicu sa Kinom zbog njigovog biznisa. Jer u ovom trenutku ta granica zbog razdvajanja 2 ekonomije i smanjenja rizika polako počinje da se preklapa. Ako više krene da naginje ka razdvajanju ekonomija to će izuzetno štetiti na američki biznis. Svi znamo da američki biznis ima veliki uticaj na američku politiku. Zbog toga Bajdenova administracija pokušava da pronađe te neke tačke koje će spajati 2 strane. Odnosno u okviru kojih će oni moći da razgovaraju - rekla je Arežina i dodala:

02:13 KINEZI ĆE UGROZITI SVOJE CILJEVE UKOLIKO UĐU U SUKOB SA AMERIKOM Arežina: Za vojni tranfer Tajvanu se još ne zna DA LI JE KREDIT

- U junu mesecu donet je jedan taj jedan zakon vezan za Tajvan. U okviru njega je predviđeno da se na godišnjem nivou za pomoć Tajvana izdvaja suma do 2 milijarde dolara. Ovih 80 miliona je prva tranša. Međutim, još uvek se ne zna da li je to u svojstvu granta ili kreditiranja Tajvana. Što se tiče tenzije koja bi mogla da naraste. Već je postalo uobičajno da Amerikanci povuku neki potez i da Kinezi onda protestvuju protiv toga. Ali to neće otići dalje od toga jer Kinezi vrlo dobro znaju da ukoliko uđu u tenzičniji sukob sa američkom stranom, ugroziće svoje ciljeve. Pre svega koje su ekonomske prirode.

