"KINA ĆE OD RUSIJE KUPITI ZNANJE O ORUŽJU?!" Dejan Vuk Stanković: Mogla bi pored ekonomske da postane i JOŠ JAČA vojna sila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu "Pojas i put" u Kini kada je potpisan niz sporazuma između dve zemlje, a najvažniji Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.

Kako će to uticati na buduće odnose Srbije i Kine analizirali su u emisiji Usijanje prof.dr Dragan Radenović, akademik, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

foto: Kurir televizija

- Trenutno najviše imamo da ponudimo Kini u poljoprivredi, ali kinesko tržište je veliko i za njega se bore svi. Nama skidaju carine pa možemo određeni period da budemo konkurentni sa proizvodima. Ali mi smo mala zemlja. Kažu da kada bi prodali svo vino koje se proizvodi u Srbiji to ne bi odgovaralo ni potrebama grada Pekinga. Naš najveći izazov jeste da proučimo kinseko tržište i način na koji se reklamiramo na tom tržištu jer tu smo u borbi sa velikim svetskim igračima i da proučimo potrebe tog tržišta - ocenio je Stanković.

Dodao je da bi Srbija trebalo da radi na osmišljavanju i podizanju tehnološki inovativnih fabrika

- Oni su nam dali šansu, da li ćemo je iskoristi to je do nas. Kina trenutno vodi u prozvodnji veštačke inteligencie i u eksploataciji litijuma u svetu. Oni polako postaju lideri što na zapadu ne vole. Drugo u toj interakciji sa Rusijom koja se sada intenzivita, verovarno će Kina kupiti ruski know how kada je reč o oružju. Tako će postati pored toga što je ekonomski dominatna još jača vojna sila što joj podiže politički ulog.

