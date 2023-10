"AMERIKA NIJE POSLALA SAMO NOSAČE AVIONA, STIGLI SU I ONI!" Analitičar: To mnogo više govori kuda će se stvari kretati!

Jezive slike sa bliskog istoka kruže svetom.

Najavljuje se izraelska kopnena ofanziva, a da li će i kada ona uslediti, kao i o ratu na bliskom istoku uopšte govorili su u emisiji Usijanje prof. Miroslav Bjegović, stručnjak iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala, Marko Blažić, Centar za društvenu stabilnost i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

Matović je ocenio da arapske zemlje u ovom trebutku ne bi rizikovale direkta sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da Rusija neće dirtektno osuditi Izrael niti bezrezervno podržati Palestinu.

foto: Kurir televizija

- Verijem da Rusija neće dati podršku Hamasu jer oni imaju uravnoteženu politiku. Natanjahu je za vreme sankcija bio jedini koji je dolazio na Crveni trg, tako da mislim da Rusija uprkos antiglobalističkom stavu neće direktno osuditi Izrael - rekao je Matović i dodao:

- U svakom slučaju ni Egipat ni Liban, a kamoli Iran ne bi bili spremni u savremenom političkom trenutku da se sukobe sa američkim jedinicama. Oni ikoliko bi bili u potpunosti na strani Hamasa, oni bi ima davali logitičku, vojnu i ekonomsku podršku i na terenu kakva ne bi došla u direktan sukob sa Amerikom. To znači da je direktna vojna pomoć osuđena na propast.

Odgovarajući na pitanje da li američki nosači aviona služe kao odvraćanje od mešanja u sukob svih koji bi pomislili da se uključe Matovć je rekao:

- 2000 specijalaca je mnogo indikativnije od nosača aviona.

foto: Kurir televizija

Bjegović se saglasio da nosači aviona imaju odvraćajuće dejstvo i konstatovao da su akcije Izrala previše radikalne:

- Tačno je da imaju odvraćajuće sredstvo, ali i bezbednosnu pretnju onim državama koje podržavaju Palestinu. Sve pada u vodu, niko ne govori šta je odlučeno 1948. godine, kada je ipak napravljena neka granica, kada je rečeno da istočni Jerusalim treba da bude palestinski. To je sve palo u vodu zato što izraelska strana to nije prihvatila. Kako je moguće da oni kažu otvoreno presećićemo sve dotoke hrane, vode, lekova. Na šta onda liči takva jedna vrsta politike. Zar to ne vodi u međunarodnu humanitarnu katastrofu?

Blažić se osvrnuo na gađanje bolnice u Gazi i ocenio da će Izrael imati bezuslovnu podršku zapadnih zemalja za kakvu god akciju da se odluči.

- Suvišno je komentarisati ko je pogodio bolnicu. Ja sam stava da Hamas nema takvo oružje. U Gazi je već 10.000 uništveih objekata bunker i buster bombama. To je nažalost realnost sa kojom se suočavamo. Oni su 10.000 objekata porušili na teritoriji koja ima oko 360 kvadratnih kilometara - rekao je Blažić i dodao:

- Generalno cela ta priča da li je jedna strana u pravu je problematična. Mislim da je Hamas počinio velike zločine, a da je Izrael počino još veće, samo zato što je u mogućnosti i ima podršku kompletnog političkog zapada. Ovde je stvar jasna. Izrael će dobiti podršku za svaku akciju koju bude smatrao neophodnom.

