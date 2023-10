ILON MASK UPOZORIO: Idemo ka trećem svetskom ratu

Zapadne zemlje treba da prestanu da besmisleno žrtvuju živote Ukrajinaca u konfliktu sa Rusijom i da postignu mirno rešenje sa Moskvom. U suprotnom, opasnost od izbijanja trećeg svetskog rata biće sve veća i veća, ocenio je milijarder Ilon Mask.

"To što se dešava u Ukrajini zapravo je žrtvoprinošenje velikog dela ukrajinske omladine i to, u suštini, bez teritorijalnih dobitaka", rekao je on u podkastu koji je objavljen na njegovoj stranici na mreži Iks, prenosi TASS.

Trenutna situacija je besmislena, a za Zapad bi bilo pragmatično da obnovi odnose sa Rusijom. Rusi i Ukrajinci su ljuti jedni na druge, ali oni su "bukvalno jedna porodica", smatra on.

"Mislim da ih mi na Zapadu huškamo da ubijaju svoje sinove, i čini mi se da je to nepravilno. Šta god ko rekao oni nisu prirodni protivnici", precizirao je Mask.

"Mislim da se približavamo trećem svetskom ratu. Donosimo jednu glupu odluku za drugom, ulazimo u treći svetski rat. Ljudi bi trebalo da se pozabave samoanalizom", prokomentarisao je.

Takođe, skrenuo je pažnju da američka politika primorava Rusiju da stupa u saveze sa Iranom i Kinom, što može biti problem za čitavu civilizaciju.

Kurir.rs/TASS