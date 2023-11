"IZRAELCI ZBOG JEDNE OSOBE U OBJEKTU, SRUŠE CELU ZGRADU" Stručnjaci zaprepašćeni: Koliko civila je moralo da umre zbog tog JEDNOG?

Od 7. oktobra kada je Hamas napao Izrael i kada je krenuo krvavi rat, oči sveta su uprte u Pojas Gaze.

Od tog trenutka se fokus svetske javnosti i interesovanje najmoćnijih država sa Ukrajine prebacio na Bliski Istok. Zapadni analitičari smatraju da je započinjanje ovog rata najviše odgovaralo Vladimiru Putinu, a poslednjih dana se može čuti: "Ne smemo sada da Putinu predamo pobedu kada je on na ivici poraza".

foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia, EPA Hannibal Hanschke, Shutterstock

Na ukrajinskom frontu Kijev uspostavlja uporište na istočnoj obali Dnjepra, Rusija nastavlja raketne napade, a nemački kancelar Olaf Šolc kaže da je neophodno pregovarati sa Putinom i da je on za to spreman.

Na Bliskom Istoku je mogući prekid vatre i trodnevno primirje u Pojasu Gaze, ali da Hamas zauzvrat oslobodi oko 50 izraelskih talaca. Na drugoj strani Atlantika spremnost za dijalog pokazali su i najvažniji lideri - Džozef Bajden predsednik SAD i Si Đinping predsednik Kine koji su se sastali na četvoročasnom razgovor posle šest godina, što bi moglo da predstavlja uslov za normalizaciju globalnih tokova.

Gosti "Usijanja" koji su komentarisali ove spletove događaja, jesu Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik iz Moskve, zatim Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS i Slobodan Dimitrijević, Srpsko-rusko bratstvo.

Samardžija je pričao o tunelima, pa se zapitao ko će kome verovati u slučaju sprovođenja zamke ispod tunela.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia

- Inače, situaciju sa tunelima imali smo i u Ukrajini, tamo su ogromni podzemni tuneli, tada se isto vodila priča oko odlaganja bitke. Ovde je karakteristično, po meni, to što nemamo podatke o pravim gubicima Hamasa, odnosno imamo samo za civile. Dakle, mi te podatke nemamo, jer se kriju. To je praktično borba u razrušenom gradu, iza svakog ćoška može nešto da se desi, krije ili da doleti metak. U svakom slučaju, onaj ko bude imao efikasnu mehanizaciju, odnosno bude mogao da prodire kroz te tunele, biće rasterećeniji - započeo je Samardžija

Karan je pričao o tzv. sunđerastim bombama ispod tunela.

- Čuo sam za to, pretpostavljam da te bombe zatvaraju tunele, tako da običan vojnik ne može da probije, to hermetički zatvara vojnike. Ako zatvore tunele, to je zamka za Hamas. Ako je izraelska vojska spremna da, pred očima celog sveta tuče milionski grad iz vazduha, odnosno oni objave da znaju ko se nalazi u tom objektu, pa to ruše iz vazduha, poruše zgradu kao kulu od karata. Niko ne spominje tu celokupnu štetu, koliko je civila moralo biti ubijeno zbog tog jednog komandira ili ko je već. Ako su spremni to da rade, ko može da tvrdi da neće upotrebiti gas i otrove u tuneli, to niko ne vidi, ko će da evidentira i dokumentuje. Kome će se verovati, da li Hamasu da je tamo otrov, pa neće - rekao je Karan

Dimitrijević se osvrnuo na Ukrajinu i citat "ne smemo Putinu da predamo pobedu kada je na ivici poraza" pa je analizirao da li predsedniku Rusije odgovara sukob na Bliskom istoku.

foto: EPA Artur Reszko

- Prebačen je fokus sasvim i samo delimično. Nije u toj meri da je Ukrajina zaboravljena. Rukovodstvo i ratna komanda Rusije, sasvim drugačije funkcioniše, oni bi mogli da krenu u nešto što se zove ofanziva, iako se pričalo o ukrajinskoj ofanzivi. Ukrajinska nije davala rezultate, a Rusiji odgovara da uđe sa svim potencijalima na taj prostor i da tu bude skoncenrisana i onda bi tzavršiča priču za 24 sata. To može iz bilo kog pravca, okruže i šta bi se desilo sa uk. vojnicima možete da pretpostavite. Ona oblast dalje do Kijeva ostaje prazna. Rusija svesno radi kada je front Ukrainski u pitanu - zaključio je Dimitrijević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

02:22 PRAVI LI HAMAS ŽIVI ŠTIT OD 300.000 PALESTINACA? Analitičar: Amerika koristi jednu zaboravljenu reč koja označava STRAŠNO STANJE