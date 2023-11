"OVO JE SIGURAN PUT U TREĆI SVETSKI RAT" Stručnjaci bez dileme: Da je Gaza pravilno koristila novac koji dobija, ne bi bilo ovoga

Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim upravlja Hamas, navodi da je broj žrtava u Pojasu Gaze od početka sukoba porastao na 11.240, među kojima je i oko 4.600 dece.

Izraelska vojska saopštila je u ponedeljak da su „određene rute iz bolnice ka jugu otvorene" i da se razgovara sa zvaničnicima Al-Šife kako bi se „obezbedila bezbedna evakuacija beba", ali poriče optužbe da je napala objekat.

Mark Regev, viši savetnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdi da je Hamas najveću bolnicu u Gazi pretvorio u „ratnu zonu", namerno gradeći vojnu infrastrukturu ispod objekta. Tvrdi i da je „iskoristio bebe kao živi štit kako bi zaštitio sopstvenu vojnu mašineriju". Hamas je više puta optužbe negirao.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali dati rat, te rekli da je to siguran put ka Trećem svetskom ratu, jesu Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacija i Velibor Vukašinović, vojni pilot.

Vukašinović je rekao da će ovim putem, svet sigurno završiti u Trećem svetskom ratu:

- Na kraju, dolazimo do toga da li postoji Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije, odnosno da li svet mora da doživi rekompoziciju u političkom smislu, da ponovo imamo SB i UN, jer je ovo jedan siguran put u Treći svetski rat.

Potom je Dejan Miletić

- UN su trenutno takve, da ne mogu da isporuče ni humanitarnu pomoć, ako im Egipat ne otvori kapiju. Realno gledano, nemaju funkcionalnost, niti poštovanje država gde se nalaze. UN decenijama degradiraju svoj položaj, a sada su došli do toga da su realno nebitni. Ovaj sukob pokazuje, niti mogu da se dogovore, što je najopasnije, niti sam mehanizam ne postoji da nešto odluče. Molili su da se otvori kapija, nije se ni otvorila, tek posle dva dana. Svedoci smo nekih stvari za koje smo verovali da su nemoguće. Velike sile moraju da sednu i da kažu da ovako više ne može ili ćemo da klizamo u veoma opasnom pravcu.

Ivan Miletić je rekao da doručak za vojnike Izraela košta 4 miliona dolara:

- Izrael samo za doručak vojnika plaća 4 miliona dolara. Imate 400.000 vojnika, puta 10 dolara doručak. To je velika suma koju daju. Moguće da tih 400.000 vojnika nije na poslu, dešava se ekonomija, imate trošak, a nemate dobitak. Problem kod Gaze je što je ona stalno finansirana od međunarodne zajednice i to je dugoročni problem koji nije rešen. Taj novac nije nikako korišćen, zato je i došlo do ovoga, da je pravilno korišćen, da je rađeno da uspostavljanje Palestine, do ovoga ne bi došlo. Oni bi razvijali ekonomiju, radili bi, imali bi svoje komercijalne vode.

