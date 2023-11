"NA KROVU BOLNICE BILI SU VOJNICI, TO ONDA POSTAJE VOJNI OBJEKAT" Nesuglasice stručnjaka: Ne bih se složio sa kolegom! (VIDEO)

Sve je više država pozivaju na hitan prekid vatre u borbama između Izraela i Hamasa koje ne prestaju gotovo 40 dana. Nakon što je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila da je Al-Šifa „gotovo postala groblje", američki predsednik Džozef Bajden pozvao je „Izrael da zaštiti bolnicu", a sličnu poruku uputio je i britanski premijer Riši Sunak.

Tokom poslednjih mesec dana, medicinsko osoblje bolnice Al-Šifa moralo je da iskopa četiri masovne grobnice za ljude čiji identitet nije utvrđen, dok je 100 leševa još ispred odeljenja hitne pomoći.

Izraelska vojska saopštila je u ponedeljak da su „određene rute iz bolnice ka jugu otvorene" i da se razgovara sa zvaničnicima Al-Šife kako bi se „obezbedila bezbedna evakuacija beba", ali poriče optužbe da je napala objekat.

A odgovor na to zbog čega je glavna bolnica u Gazi na meti Izraela, ali i na mnoga druga pitanja, dali su gosti "Usijanja" Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacija i Velibor Vukašinović, vojni pilot.

Vukašinović je analizirao ofanzivu severnog dela Gaze, jer se insistira, već 40. dan, na kompletnom iseljavanju civila:

- Ovo što se dešava, dva miliona stanovnika na relativno maloj površini, neselektivno gađanje ciljeva, to je za mene, koliko sam ja učio, ratni zločin. Realno i jeste. Motivi za takav napad bi mogli da budu različiti, dakle uzimanje talaca, neselektivno gađanje na tako naseljenom mestu. Takva je teritorija, da se avijacijom i artiljerijom ne mogu selektivno gađati ciljevi. Poginulo je 5.000 dece, to je ratni zločin.

Dejan Miletić je komentarisao proteste Izraelaca:

- Problem koji porodice imaju jeste to što znaju da Izrael ima nešto što se zove direktiva Hanibal. To podrazumeva da kada vama neprijatelj otme određen broj ljudi, ako vi saznate gde se oni nalaze, vi treba da ih poklopite sa vatrom, jer je to manja opasnost nego da oni budu mučeni, silovani, prikazivani snimci... Tako da je Izrael uveo tu praksu i koristio je. Ono što nas zbunjuje, jeste da tamo ima veliki broj naseljenosti, škola, bolnica, civila... Ako se na krovu te bolnice pojave izviđačke jedinice Hamasa, to je tog trenutka prestala da bude bolnica i postao vojni objekat. Tako je po međunarodnom ratnom pravu. Tu nastaje zabuna. Neću da skidam odgovornost sa izraelske vojske, ali odgovornost ima i Hamas, kada grupu vojnika stavi na objekat, to tada postaje vojni objekat.

Ivan Miletić se nije složio sa kolegom, pa je rekao sledeće:

- Mi vidimo da međunarodno pravo tumači ko kako hoće. Mi smo to doživeli u praksi više puta. Razumem kolegu Miletića kada kaže da objekti, bilo šta odakle se puca, to postoji u teoriji, ali da li mogu sebe da zamislim kao nekog komandanta bombardovanja bolnice u kojoj ima dece, ma kakav god da je objekat. Posebno kada je Gaza u okruženju, kada ima kontrolu vode, struje... Sada, šta je ideja, udaviti sve? Mislim da su sada svi Hamas, to je najveća tragedija cele situacije. Sada imate dva miliona Hamasovca, ko sada ne bi bio tamo, ako proživljavate ovaku golgotu. Prisetite se bombardovanja kod nas, više tu političke partije, ideologije, gube smisao, gledate da odbranite ono što se da odbraniti u zemlji.

