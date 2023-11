"LIKVIDACIJA DECE JE POSTALA UOBIČAJENA, IZRAEL NE ŽELI SAMO DA UNIŠTI HAMAS!" Samardžija: Jasno je šta rade i ceo svet to shvata

Evropski komesar za humanitarnu pomoć Janez Lenarčič zatražio je od Izraela, kako je rekao, "prave” humanitarne pauze u ratu protiv palestinskog pokreta Hamasa u pojasu Gaze. Bolnice Šifa i Kuds u Gazi u potpunom su kolapsu – bez goriva, struje i vode. Izrael tvrdi da su iz Šife pod pritiskom Hamasa odbili pošiljku od 300 litara goriva, što je ta palestinska paravojna organizacija demantovala.

Bolnice "ne smeju postati bojna polja" - izjavio je ministar spoljnih poslova Luksemburga Žan Aselborn.

A kada je reč o bojnom polju, izraelske odbrambene snage saopštile su juče da je od početka izraelske kopnene ofanzive na pojas Gaze, pre oko dve sedmice, izvršeno oko 4.300 napada. Naš gost ovim povodom danas je Slobodan Samardžija, nekadašnji dopinskih Politike iz Moskve.

Procenjuje da će Izrael nastaviti napade istim intenziteto:

- Likvidacija žena i dece je postala uobičajena. Praktično funkcioniše samo jedna bolnica, ali ja bih rekao da će Izrael nastaviti istim načinom, da uništava sve redom - ocenio je Samardžija.

Izrazio je sumnju da bi Izrael mogao da napravi pauzu u napadima na Gazu:

- To mi ne deluje verovatno. Na vojnom planu Izrael ne bi dobio baš ništa. Dobio bi možda nešto na moralnom planu, jer bi svet možda manje bio ljut na Izrael.

Ocenio je da će zbog svojih postupaka Izrael na kraju u očima svetkse javnosti biti ona strana koja je vršila rane zločine i genocid:

- Za Hamasovce se to ne može reći. Oni jesu ubili tamo 1.400 ljudi i uradili su strašnu stvar na rok festivalu, ali to nije ta vrsta genocida. Ovo što rade Izraelci tj. izraelska vojska to je zaista vrsta genocida i to je ceo svet shvatio i tako i ocenio.

