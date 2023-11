LEDENI TALAS U RUMUNIJI: Snežna oluja i orkanski vetar paralisali zemlju, automobili zaglavljeni u smetovima (VIDEO)

Posle prolećnih temperatura koje su obeležile kraj oktobra i početak novembra, prvi put ove godine su se juče zabelele planine u Srbiji, a prava zimska oluja stigla i u susednu Rumuniju!

Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, naselje Bisoka u Rumuniji je u potpunosti zavejano, a snežna mećava i jak vetar napravili su kolaps u saobraćaju.

Predeli iznad 500 metara nadmorske visine imaju obilan sneg i orkanski ledeni vetar. Prvi zimski talas doneo je sneg Balkanu, a kako prenosi instagram profil "hailz_srbija", sledeći ledeni talas biće za manje od 7 dana!

Meteorolozi su ranije najavili da će do kraja dana u većem delu Srbije i dalje će duvati jak i olujni severozapadni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s, odnosno od 60 do 85 km/h. Udari severozapadnog vetra večeras će najpre oslabiti u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji, dok će se na istoku i jugoistoku zemlje, kao i u planinskim predelima zadržati jak vetar.

Kurir.rs/Blic