"IZRAEL JE PROMAŠIO TAKTIKU PROTIV HAMASA?!" Stručnjaci tvrde: Sada ih čekaju intenzivniji RAKETNI UDARI sa SEVERA

Izraelske snage su u kompleksu bolnice Al-Šifa u gradu Gazi i nastaviljaju da tragaju za dokazima koji bi ukazali da je tu smešten komandni centar Hamasa.

Vojska je objavila snimak za koji tvrdi da pokazuje "55 metara dugi i deset metara duboki tunel" iskopan ispod bolnice "Al Šifa". Po toj tvrdnji, snimak "jasno dokazuje da je brojne zgrade u kompleksu bolnice Hamas koristio kako bi prikrio terorističke aktivnosti".

BBC podseća da je Hamas u više navrata negirao te tvrdnje, kao što je činilo i medicinsko osoblje iz najveće bolnice u Pojasu Gaze. U bolnici nema nezavisnih posmatrača: novinari ne mogu slobodno da se kreću Gazom, a oni koji izveštavaju sa lica mesta, to čine uz pratnju izraelske vojske.

Gosti emisije Usijanje bili su Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost, Ljuban Karan, penzionisani oficir KOS-a, i prof. Branko Nadoveza, sa Instituta za noviju istoriju.

Miškeljin se najpre dotakao severa Izraela i raketnih napada Hezbolaha.

- Nažalost imaćemo u narednom periodu inteziviranje ovih akcija od strane Hezbolaha. Koristiće i ozbiljnije rakete. Hezbolah je daleko bolje opremljen od Hamasa i to će daleko veći problem predstavljati za IDF ukoliko odluče da se aktivnije uključe u sukob. To sada imamo i na delu. Osim tih intenzivnijih vazdušnih udara, za sada ne očekujem da se to može prevesti u neku kopnenu invaziju na sever Izraela - rekao je Miškeljin.

Karan se potom osvrnuo na napad izraelske vojske na bolnicu Al-Šifa.

- Izraelski oficiri, generali, pa i političko rukovodstvo imaće velike probleme da objasne zašto su pretvorili bolnice u legalne mete. Vi ne možete običnu zgradu pretvoriti u legalnu metu tek tako. Za to vam trebaju jaki argumenti, a kamoli jednu bolnicu pod objašnjenjem da ispod nje ima nekakav komandni centar ili tuneli. Šta znači imati komandni centar za Hamas, koji nema ni avijaciju, ni tenkove, ni helikoptere. Neki komandni centar ima značaj kada on kordinira u borbi ili akciji sve te vidove i rodove vojske i treba od toga da stvori jednu ubojnu celinu - rekao je Karan i dodao:

- Međutim, ovaj Hamas nema ništa od toga. Ima samo pešadijsko naoružanje i protivoklopno oružje. To je sve što njemu treba i ima. Izrael je promašio tkatiku protiv jedne terorističkje grupe. Oni upotrebljavaju vojsku kao da je u pitanju orgnaizovana protivnička vojska slične snage. Ja sam unapred znao da će oni u bolnici pronaći naoružanje i municiju. Zašto sam to znao? Zato što sam bio siguran da ako je ne nađu, oni će to da podmetnu. Podmetanje je postalo redovan mehanizam propagande.

Nadoveza smatra da Izrael sada vidi istorijsku šansu koju ne sme da propusti.

- Izrael se nije oprostio od talaca. Oni su vrlo uporni da ostvare neki svoj cilj kada ga zacrtaju. Izrael sada vidi istorijsku šansu da reši pitanje mogućnost stvaranja palestinske države, da li samu u sa nezavisnim granicama ili u okviru Izraela. Sigurno Izrael ima ogromnu podršku iz Amerike i sada imaju ogromnu šansu za to i ne žele da je propuste - naveo je Nadoveza.

