ISPOD GAZE NALAZI SE OGROMNO PRIRODNO BLAGO?! Analitičar o tzv. LEVIJATANU i napadu Hamasa: Postojale slike koje su NESTALE?

Četrdeset peti dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Ministar odbrane Izraela Joav Galant izjavio je da je libanski Hezbolah od početka sukoba ispalio više od 1.000 projektila na njegovu zemlju.

Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, saopštilo je da je ukupni broj poginulih Palestinaca u Pojasu Gaze premašio 13.000, uključujući 5.500 dece.

foto: AP/Dr Marawan Abu Saada

Grupa humanitarnih radnika Ujedinjenih nacija posetila je bolnicu Al Šifa i navela da je ta medicinska ustanova postala "zona smrti" gde su očigledni znakovi da je bilo granatiranja i pucnjave, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostvoali su Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti.

foto: Kurir televizija

- Ono što se sada dešava u pojasu Gaze jeste izraelska antiteroristička akcija. Mi smo svi videli projektile koji se ispaljuju i lete upravo iznad bolnica i obdaništa. Ako to nazovemo zonom smrti to je zona smrti za palestniski narod ,ali i za jevrejski narod. Izraelska vojska je pronašla već dve žrtva koje su bile mrtve na ulazu u tu bolnicu - rekla je Šahrimanjan i dodala:

- Polemika se vodi oko razmene talaca. Izrael za sada nije prihvatio ono što je Hamas ponudio, da oslobodi 50 talaca za neki određeni broj Hamasovaca. Izrael to nije prihvatio zato što Hamas jedan dan kaže oslobodićemo 50, drugi da oslobodićemo 70, a onda kažu svaki dan ćemo puštati po 10. Svakim danom se odugovlači i na taj način se sve se više komplikuje situacija. Hamasovcima sada treba vreme da produže front i da nabave novo naoružanje. Iznenađena sam izjavom premijera Hamasa koji govori o ratnim zločinima Izraela dok se u njegovoj zemlji nalazi Hamasovac, terorista koji je težak oko 5.000.000.000 dolara i iz njegove zemlje narađuje šta da rade teroristi i kako da kolju tamo i ubijaju ljude.

foto: Kurir televizija

Vujičić smatra da izraelksa vojska sudeći po dosadašnjim učincima nije u stanju da ispuni cilj, a to je potpuno uništenje Hamasa.

- Sa ovako nesposobnom vojskom pitanje je da li Izrael može da ostvari svoj cilj. Nisu oslobodili ni jednog taoca za 45 dana. Može da učini drugu stvar, a to je da pobije sve te ljude i da ih iseli. Svi eksperti za antiterorizam se slažu da ovo nije antiteroristička akcija. Zamislite sada u Parizu ili u Londonu koji su puni rupa i metroa, pojavi dve ili pet hiljada naoružanih ljudi. Zamislite da onda neko baci 25.000 tona bombi na te gradove koji su znatno veći od Gaze šta bi od njih ostalo - kaže Vujičić i dodaje:

- Ovo nije antiteroristička akcija da se ne zanosimo. 25.000 tona bombi je bačeno na "Novi Beograd" da bi se napravila još jedna velika nesreća. Kada se dogodio sedmi oktobar, ambasador Izraela u Njujorku pokazao je slike svega toga. Na gugl drajvu su bile slike koje su sada nestale. Nemamo pravu sliku koliko je ljudi poginulo. Ali ovde imamo 1:150 odnos u izralekso - palestinskom odnosu stradanja ljudi. U pitanju je nesrazmerna odmazda. Ova nedelja će biti ključna u smislu da li će ovo stati.

Događanja na bliskom istoku kvalifikovao je kao veliku trgovinu:

- Biljana je definisala šta se ovde zapravo dešava. U pitanju je velika trgovina. Trgovina organima, ljudima i svim ostalim. Mi govoriom o novim koridorima, koje pominje Džozef Bajden u svom autorskom tekstu za Njujork tajms. On govori da će koridor krenuti iz Indijei preko arapskih zemalja dolazi do Izraela. Imate i to veliko nalazište gasa koje se zove Levijatan, veliko nalazište gasa koje se nalazi ispod pojasa Gaze za kojeg su zainteresovani Izraelci.

