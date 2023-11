DVE OPCIJE: Izrael bira između okupacije juga Pojasa Gaze i sporazuma o oslobađanju talaca!

Posle 43 dana rata protiv Hamasa pred Izraelom su dve opcije - nastavak kopnenih operacija i okupacija južnog dela Pojasa Gaze ili privremeni sporazum, koji bi doveo do oslobađanja talaca!

Kako prenosi dnevnik Džeruzalem post, rukovodstvo Izraela intenzivno raspravlja o tome kojim putem treba da krenu.

Ciljevi i obećanja

- Vojno i civilno rukovodstvo vode debatu na najvišem nivou o narednim koracima u Pojasu Gaze - preneo je dnevnik citirajući izvor blizak vrhu države koji je želeo da ostane anoniman.

Obe opcije imaju svoje prednosti i mane. Prva, proširenje kopnenih operacija na jug Pojasa Gaze, doprinela bi potpunom vojnom slomu Hamasa, čije uništenje je Izrael obećao nakon napada od 7. oktobra, kad je ubijeno više od 1.300 izraelskih vojnika i civila, dok je preko 2.000 ranjeno, a njih oko 240 oteto.

Tada je Izrael obećao i oslobađanje svih talaca. To podrazumeva i velike vojne manevre kopnenih, mornaričkih i vazdušnih snaga, kao i angažovanje logistike.

Loša strana ove opcije jeste to što bi operacije na jugu Pojasa Gaze dovele do porasta civilnih žrtava, i to u trenutku kad se javno mnjenje u većini zemalja okreće protiv Izraela i kada najnoviji izveštaji govore o više od 12.000 palestinskih žrtava, među kojima su skoro 5.000 deca.

Pre početka rata u enklavi, čija je površina 365 kvadratnih kilometara, živelo je čak oko 2,3 miliona Palestinaca. Druga opcija, privremeni prekid sukoba i sporazum o oslobađanju talaca, dozvoljava Hamasu da predahne i pregrupiše se, što ostavlja mogućnost planiranja i organizovanja novih napada. Dobra strana je što bi se oslobodio makar deo otetih talaca u zamenu za zarobljene Palestince.

Gaza: Izraelski tenkovi u gradu foto: EPA / Atef Safadi

Hamas je preko Katara, koji je posrednik u pregovorima, u nekoliko navrata poručio da je spreman da oslobodi izraelske žene i decu u zamenu za palestinske žene i decu koji se nalaze u izraelskim zatvorima. Džeruzalem post prenosi da čak i sama mogućnost da bi Izrael i Hamas mogli da približe stavove kad je reč o taocima dovodi do usporavanja napredovanja kopnenih trupa u Pojasu Gaze.

Nova faza rata

- Do sada je napravljen progres samo u uništenju Hamasa, a u ispunjenju drugog cilja, oslobađanju talaca, nije se puno odmaklo. Sad je možda pravi trenutak da se izbalansira ostvarenje oba cilja - preneo je dnevnik. Izvori Džeruzalem posta navode da su Izraelske odbrambene snage (IDF) radije za to da se rat nastavi, bez obzira na sve:

- Da se ja pitam, proširili bismo operacije dalje na jug - rekao je general-pukovnik Herzi Halevi, šef IDF. Na drugoj strani, ministar odbrane Joav Galant poručio je da rat ulazi u novu fazu, ne otkrivajući detalje.

Izraelski zvaničnik apeluje

Previše smo humani, spalite Gazu odmah

Nisim Vaturi, član vladajućeg Likuda i zamenik predsednika Kneseta, izraelskog parlamenta, kritikovao je odluku da se dopusti dopremanje ograničene količine goriva i rekao da bi Izrael trebalo "odmah da spali Gazu". - Spalite Gazu odmah!

Ne dozvolite dopremanje goriva i vode dok se svi taoci ne vrate - rekao je on. Vlasti zadužene za terminal Rafu, jedini granični prelaz koji palestinsku enklavu povezuje sa Egiptom, objavile su da je u Gazu ušlo 17.000 litara goriva neophodnih za pogon generatora telekomunikacionog operatora Paltel.

Nema dokaza o štabu Hamasa

Evakuisana bolnica Al Šifa

Pacijenti, osoblje i raseljena lica napustili su najveću bolnicu u Gazi, saopštili su zdravstveni zvaničnici. U bolnici Al Šifa ostao je samo deo osoblja da brine o pacijentima koji ne mogu biti transportovani.

Izraelska vojska je zauzela tu bolnicu i pretresa je tragajući za dokazima da je u njoj bio komandni štab ekstremističkog Hamasa.

Dokazi koje je Izrael do sada izneo ne potvrđuju da je bolnica bila operativni centar Hamasa. BBC prenosi da je u njoj pronađeno nekoliko "kalašnjikova", nekoliko vojnih uniformi, kao i ulaz u tunel, čega ima mnogo u Gazi.

UKRATKO

- UN su upozorile da preti opasnost od izbijanja epidemija u Gazi, gde živi preko dva miliona ljudi, od kojih su polovina deca

- Izraelska vojska je pozvala Palestince da napuste grad Kan Junis, gde se očekuju nove kopnene operacije

- Proiranski Hezbolah je iz Libana juče ispalio 25 raketa na naselja na severu Izraela

- Đuzep Borelj, komesar EU za spoljnu politiku, rekao je da posle rata samo Palestinci mogu da upravljaju Gazom

- Jordan je poručio da će učiniti sve što je potrebno da se spreči dalje raseljavanje Palestinaca iz Pojasa Gaze

Kurir.rs