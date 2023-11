JEZIVI DETALJI AKCIJE HAPŠENJA PEDOFILA: Slovenci na dark vebu delili snimke zlostavljanja maloletnika

Slovenačka policija otkrila je užasne detalje delovanja pedofila na dark vebu. Ista akcija je sprovedena i u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Hrvatska policija analizira sadržaje više od 50 digitalnih uređaja oduzetih od osmorice koju sumnjiči za dečju pornografiju. Istragom će biti utvrđeno koliko su krivičnih dela počinili, jesu li međusobno delili fotografije s dečjom pornografijom i kako su dolazili do njih.

Za sada se radi o osmorici osumnjičenih. Jedan od njih je uhapšen, a u međunarodnoj akciji "Mozaik" iz ralja hrvatskih pedofila spasili su dete.

Policija je uhapsila osam slovenačkih državljana osumnjičenih za seksualno zlostavljanje dece i maloletnika putem interneta. Osumnjičenici su iz Ljubljane, Kopra, Kranja i Maribora, ali policija za sada još nije utvrdila jesu li bili povezani, objavila je "Večer".

Takvi osumnjičeni su, naime, neretko povezani, pa i međunarodno, posebno jer dele savete kako seksualno zlostavljati decu i adolescente, gde nabaviti fotografije i snimke seksualnog zlostavljanja, te kako se uspešno sakriti od policije.

- Petoro je uhapšeno zbog materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje, a kupljen je na dark vebu i plaćen kriptovalutom. Policija ih sumnjiči za više krivičnih dela izlaganja, proizvodnje, posedovanja i prosleđivanja pornografskog materijala koji prikazuje polno zlostavljanje maloletnika, za šta u Sloveniji preti kazna od šest meseci do osam godina zatvora. Slike i snimci prikazuju maloletnike koje odrasli seksualno zlostavljaju i gole maloletnike - rekao je u ponedeljak Robert Tekavec, načelnik Odeljenja maloletničkog kriminaliteta Sektora kriminalističke policije. Svi osumnjičeni su punoletni, a niko od njih dosad se nije našao u policijskim evidencijama ili krivičnim postupcima.

Plaćali u kriptovalutama

Primož Podbelšek iz Odeljenja za opšti kriminal Državnog tužilaštva u Ljubljani rekao je da je nekoliko slovenačkih državljana preko dark weba pribavilo materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanu decu.

"Kako bi prikrili svoje radnje i identitet, osumnjičeni su na darknetu pristupali linkovima na kojima sami nazivi, poput "My Little Whore", ukazuju na sadržaj seksualnog zlostavljanja dece. Internetu su pristupali s različitih lokacija, s virtualnih internet veza poput VPN-a, ali su koristili i javni i nezaštićeni pristup internetu. Na osnovu dobijenih podataka identifikovali smo pet slovenačkih državljana koji su sporni materijal platili u kriptovaluti. Iznosi su kretali od 20 do 50 evra po transakciji, ukupno je bilo devet transakcija", rekao je Podbelšek.

Akcija i u Crnoj Gori

U Crnoj Gori su u sklopu akcije "Mozaik" zbog dečje pornografije uhapsili trojicu. Crnogorska policija sprovela je akciju "Temida" koja se prvenstveno odnosi na identifikovanje maloletnika koji se samoinicijativno fotografišu i kreiraju video zapise pornografskog sadržaja, iz zabave ili radi daljnje distribucije. Provođenje te aktivnosti imalo je za cilj zaštitu maloletnika, kao i sprečavanje razmene ili distribucije tako nastalog materijala.

(Kurir.rs/24sata.hr)