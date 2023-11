ALARMANTNO UPOZORENJE BIVŠEG AMERIČKOG OBAVEŠTAJCA: Posle raspada vojske Ukrajina bi mogla da izgubi 50 odsto svoje teritorije!

Ukrajina bi mogla da izgubi 50 odsto svoje teritorije posle raspada ukrajinskih oružanih snaga, rekao je bivši američki obaveštajac Skot Riter u intervjuu novinaru Klejtonu Morisu.

- Realnost je da je ukrajinska vojska na ivici kolapsa. Svi to priznaju. A ako padne, doći će do brzog povlačenja trupa i praznina koju će Rusi popuniti. Ako to urade, onda te teritorije najverovatnije nikada neće biti vraćene Ukrajini, navodi Riter.

Situacija na prvim linijama fronta je postala katastrofalna za Ukrajince, ostali su bez rezervi vojnika i municije, a ruska vojska tokom svojih operacija eliminiše sve više njih, dodaje on.

Ako neko blizak rukovodstvu zemlje ne ubedi Zelenskog da prekine neprijateljstva, onda bi sudbina Ukrajine mogla da bude katastrofalna, siguran je Riter.

- Nadam se da ljudi bliski ukrajinskom predsedniku imaju dovoljno iskrenosti da mu kažu da bi, ako nastavi ovu borbu, 20 odsto teritorija koje je izgubio moglo da se pretvori u 40 ili 50, poručuje Riter.

Kurir.rs/RT