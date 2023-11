RUSKI VOJNICI UBILI KOMANDANTA PA POBEGLI SA FRONTA? Šok izveštaj obaveštajaca, pukovnika prebili nasmrt, a onda se DALI U BEG

Mobilisani ruski vojnici navodno su nasmrt pretukli zamenika komandanta na Krimu nakon čega su pobegli.

- Vojnici 20. motorizovane brigade naneli su teške telesne povrede pukovniku Musurbekovu 1. novembra - objavila je ukrajinska obaveštajna služba ne navodeći puno ime komandanta.

Napadači su potom prema navodima ukrajinske obaveštajne službe skinuli uniforme i obukli civilnu odeću, a zatim napustili bazu u okrugu Simferopolj i pobegli u krasnodarski region. Ukrajinski obaveštajci navode i da je šest dana nakon premlaćivanja pukovnik Musurbekov preminuo u bolnici u Simferopolju.

Njuzvik je kontaktirao rusko ministarstvo odbrane za komentar, međutim, nisu uspeli da provere tvrdnje ukrajinskih obaveštajaca.

Glavni štab Ukrajine tvrdi da sve veći broj ruskih vojnika napušta rat u Ukrajini.

Ukrajinska novinska kuća RBC Ukrajina primetila je da je poslednjih meseci bilo više slučajeva dezertiranja ruskih vojnika.

Navodno je 25. maja u blizini Svatove oko 20 mobilizovanih ruskih vojnika pobeglo nakon krađe kamiona. Devetog juna dezertiralo je oko 90 ruskih vojnika iz okupiranog grada Arapivke koji se takođe nalazi u Luganskoj oblasti.

Sedam naoružanih vojnika, koji su bili bivši zarobljenici, pobeglo je u maju iz vojne baze u Soledaru na teritoriju Donjecke oblasti. Trojica su kasnije privedena.

Ukrajinski mediji izvestili su u petak da su dvojica vojnika, koji su iz jurišne brigade 76. gardijske divizije, rekli da je komandant ubio podređenog jer ga je vređao u Berdjansku.

Grupa ruskih vojnika u Hersonskoj oblasti objavila je tokom avgusta video apel Komitetu vojničkih majki Rusije u kome je upozorila na nizak moral.

Nevladine organizacije koje pomaže Rusima da izbegnu regrutaciju navode da je 500 vojnika dezertiralo od septembra prošle godine.

- Mnogi su otišli u bivše sovjetske zemlje Jermeniju i Kazahstan - rekla je nevladina organizacija "Go by the Forest" za nemačku novinsku kuću Dojče Vele u septembru.

(Kurir.rs/Jutarnji)