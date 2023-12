KAKAV OBRT! AMERIKANCI OD UKRAJINE TRAŽE TENKOVE NAZAD: Niko ne sme da vidi kako Rusi uništavaju njihove "ABRAMSE" (VIDEO)

Vašington je zahtevao da Kijev vrati američke tenkove Abrams koji su prethodno isporučeni Ukrajini.

Ovo su objavili američki mediji. Ističe se da je reč o 31 borbenom vozilu predatom Oružanim snagama Ukrajine.

Prema pisanju američkih medija, američki sekretar za odbranu Lojd Ostin je tokom posete Kijevu izrazio uporan zahtev za vraćanje tenkova Abrams. Zauzvrat, šef Pentagona je navodno obećao da će Oružanim snagama Ukrajine prebaciti 124 nemačka tenka Leopard.

Istovremeno, publikacije ne preciziraju gde tačno Vašington namerava da nabavi te tenkove. Ali američka štampa piše da je pomoć od 100 miliona dolara koju je Ostin obećao Ukrajini bila avansna uplata za ispunjenje zahteva za vraćanje američkih tenkova.

Želju Sjedinjenih Država da vrate svoje tenkove nazad lako je objasniti. Vašington jednostavno ne želi da ceo svet vidi kako gori toliko “izvikani američki tenk”. SAD je, očigledno, dosta zapaljenih borbenih vozila pešadije M2 Bradley.

Ako slična sudbina zadesi tenkove Abrams, američki vojno-industrijski kompleks će se suočiti sa ozbiljnim gubicima imidža koji prete veoma realnim finansijskim gubicima. U svakom slučaju, SAD ne žele da rizikuju.

Međutim, američki tenkovi Abrams ipak su gorili, kako u Iraku tako i u Jemenu. Ali se to do sad moglo medijski zanemariti. Ako bi se ipak desilo, da ovi tenkovi budu uništeni u ukrajinskoj stepi, to bi bio loš marketinški signal. Uostalom kao i za nemačke tenkove. Ako iste unište Iračani, Huti ili Sirijci to nema veze, ali ako to urade Rusi, to je već ozbiljan problem.

Što se tiče nemačke opreme koja je obećana zauzvrat, to više nije bitno. Ceo svet je odlično video kako gore tenkovi Leopard raznih modifikacija. Za Abrams to nije poženjno. “Ipak je vaša košulja i dalje bliža vašem telu”.

Kurir.rs/TV Front