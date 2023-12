"ZAŠTO IM BRITANIJA ŠALJE PODMORNICE SA NUKLEARNIM BOJEVOM GLAVOM?" Stručnjaci za Kurir TV: Videćemo kako će Palestina ODGOVORITI

Milan Petričković, profesor Fakulteta političkih nauka i dr Luka Kastratović - general u penziji gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru o ratu u Izraelu.

foto: Kurir tv

Petričković je upozorio na ekstremno nezadovoljstvo islamskog življa u svetu, koje ne može da se prenebregne. Osvrnuo se na terorističke napade u Francuskoj i na spavače takozvane vukove koji dremaju i svakog momenta mogu da se aktiviraju.

- Određenim strateškim taktičkim predupređivanjima događaja, jako je teško. Teroristički akt učinila je osoba koja nije uračunljiva, zato treba gledati širi dijapazon ovih događaja i može vbiti inicijalna kapisla širenja ovakvih događaja - rekao je Petričević.

foto: Kurir tv

On je podsetio na arhetipski kod kod Palestinaca:

- Ne treba zaboraviti to da ljudi stradaju, ali kada je reč o terorizmu uvek se govori o okviru religijske povezanosti i kulturološke pripadnosti, uz emocionalnu konotaciju koja komplikuje stvar u Palestini... Samo je juče podatak bio da je stradalo 700 ljudi, ali pitanje je koliko je još stradalo u međuvremenu - istakao je Petričković.

S obzirom na to da nema pravnih konteksta, i da se licemerno i prećutno prihvata "moć sile", Petričković kaže da je to dovelo do strašnih posledica:

- Svakodnevno se porađa oko 180 trudnica, u uslovima koji su nehumani. A Međunarodne organizacije, ono malo što ih je ostalo, jer nema pravnih kodeksa, prećutno su prihvatile moć sile i odsustvo prava, ipak, pokazuju alarmantne podatke: Od 2,2 odsto Palestinaca, 1,8 odsto je raseljeno! Pitanje je kakav će odgovor biti Palestinaca... Odgovora će biti...A to ne znači da mogu da uzmu i da eskaliraju u nešto što ne bi trebalo da se dogodi - istakao je Petričković.

foto: Kurir tv

"Francuska na svakom delu svoje teritorije ima tzv. Kosovo", podsetila je voditeljka Olja Lazarević na reči prethodnog gosta koji je oslikao situaciju u Francuskoj u kojoj više, prema njegovim rečima, nema bezbednog mesta, a kao uzrok terorističkim napadima naveo je rat u Izraelu i odmazdu nad palestinskim stanovništvom.

Kastratović se osvrnuo na terorizam u Francuskoj kao rezultat dešavanja na Bliskom Istoku.

- Francuska je dugo imala svoje kolonije. U Nemačkoj koja je bila najhomogenizovanija, potreslo je slično. Sada se vide da su socijalne razlike ogromne. U Francuskoj se to otelo kontroli, a razlike su sve veće. U Hamasu su najavili da će biti razmena stanovnika. Kako objasniti da Izraelci drže decu u zatvoru? Tako da, ovo u Francuskoj je razumljivo, Evropa je otišla u krizu, i njihova takozvana demokratija i sve države koje su bile pod neokolonijalizmom - ne mogu više - taj sistem je neodrživ - rekao je Kastratović, koji podseća na Kosovo i Metohiju i dvoličnost međunarodnih organizacija.

- Pošto nisu uspeli da se Srbija povinuje njihovom diktatu, a ni Crna Gora, došlo je do agresije, ni njome nisu ostvarili svoje ciljeve, tako da ova dvoličnost je takva... da su učetvorostručili pripadnike KFOR-a...

03:49 ZAŠTO IM BRITANIJA ŠALJE PODMORNICE SA NUKLEARNIM BOJEVOM GLAVOM? Stručnjaci za Kurir TV: Videćemo kako će Palestina ODGOVORITI

Složivši se sa sagovonikom o dvostrukim aršinima Zapada i Evrope, posle bombardovanja nasilnim putem stvorena je veštačka država "Kosovo".

- Oni koji su napravili to takozvano Kosovo je da se kao posledice vide terorizam, trgovina belim robljem, narkotici... Oni koji se pozivaju na demokratiju i sami je krše. Gde ćete većeg presedana da, zarad svojih interesa, otcepite jedan deo njene teritorije, a da narodu koji je autohton tu proterate - istakao je Petričković, koji smatra da sve zločine oni i finansiraju:

- Tako je i situacija u Banjskoj naručena. Ono što je zabrinjavajuće je da oni, koji se pozivaju na pravdu, a tu su da spreče terorizam - oni ga i finansiraju. Sve je upakovano u diplomatskim belim rukavicama, a one su često i krvave kao što je to slučaj sa Kosovom - uporedio je Petričković.

On se pita zašto Zapad šalje Izraelu podmornice sa nuklearnim bojevim glavama.

- Bio je podatak kako Britanski dronovi nadleću pojas Gaze. Šta oni traže? Da dobiju informacije obavetšajne prirode, a to nije u funkciji rata? Šta ćemo sa 15, 16.000 ranjenih? Međunarodne organizacije upozoravaju na kolaps sa pijaćom vodom, pitanje zaraza, novorođenih beba, onkoloških bolesnika... U svim segmentima gde se istina okreće u svoju suprotnost i ono što se zove "kapital je postao Bog, nemamo vrednosti, ljudsku prirodu", rekao je Čomski, a da nema naslaga uranijuma na Kosovu, i d ato nije tampon zona Rusiji, mi bismo bili "lišeni" te "svetske demorkatije" - time je Petričković zaključio razgovor.

Kurir.rs/T.M.

