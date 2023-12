VIŠE OD 15 MRTVIH! Policija saopštila najnovije informacije o masakru u Pragu: Sve je počelo kada su našli JEDNOG MRTVOG MUŠKARCA

Ovo je saopštio predsednik policije Martin Vondrašek na vanrednoj konferenciji.

Policejní prezident: Při této tragické události přišlo o život více než 15 lidí, minimálně 24 dalších bylo zraněno. pic.twitter.com/wyIi7kHxDK — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

- U ovom tragičnom događaju život je izgubilo više od 15 ljudi, najmanje 24 su povređene - rekao je on.

foto: AP Petr David Josek

- Policija od jutra traga za mladićem starim 24 godine, koji je rekao da želi da sebi oduzme život. U 12.45 dobili smo informaciju da je mrtav čovek pronađen. Ubrzo smo saznali da je on otac osumnjičenog koji je počinio ovo delo danas na Filozofskom fakultetu. Saznali smo da je on student Filozofskog fakulteta i da bi danas u 14 časova trebalo da bude na predavanju u zgradi u ulici Celetna. Izvršili smo evakuaciju zgrade koju smo završili u 14:22 i izvršili dalje radnje potrage. U 14.29 stigle su prve informacije o pucnjavi na trgu Palač. Ekipa Hitne pomoći bila je na licu mesta za 12 minuta, u 15.20 stigla je informacija da je telo strelca pronađeno na trotoaru školske zgrade - rekao je on.

- Zbog razornih povreda koje je zadobio osumnjičeni, nismo u mogućnosti da potvrdimo njegov identitet. Prema informacijama koje su mi dostupne, trebalo je da dođe do samoubistva, međutim, policija je koristila i službeno oružje - rekao je portparol policije.

Kurir.rs/Blesk

Prenela M.M.C.