"DNEVNIK MASOVNOG UBICE IZ PRAGA UKAZUJE NA OVO OBOLJENJE!" Sudski veštak tvrdi: Stvorio je neprijatelje kojima ŽELI DA NANESE BOL

Desila se najsmrtonosnija pucnjava u istoriji Češke. Student Filozofskog fakulteta Karlovog univreziteta u Pragu David Kozak usmrtio je 15 osoba i ranio 30 u zgradi fakulteta. Nešto pre pucnjave ubio je i svog oca u selu koje je udaljeno sat vožnje od Praga u njegovoj kući.

Nakon krvavog pira i on je usmrćen - za sada postoje dve nezvanične verzije - da ga je eliminisala policija ili da je izvršio samoubistvo.

Kozak je bio student sa odličnim uspehom, a i dalje se ne zna zbog čega je izvršio masakr.

Ljudi u neverici i pitaju: Šta ga je nateralo da ubija koga stigne? Kako je odličan student postao masovni ubica?

Na ova pitanja odgovorili su gosti emisije "Usijanje": Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, prof. dr Marija Đorić, politikolog, i Ljubiša Božić, sudski veštak.

Nedić se najpre dotakao naoružanja odnosno "puške AR-15 kalibra 308 Vinčester" koje je ubica iz Praga koristio.

- Češka je mirna zemlja. Zakon o izdavanju dozvole za oružje izuzetno je liberalan, da oni osim običnog naoružanja mogu da imaju te automatske i poluautomatske puške. Imaju mogućnost da nabave opremu. On je znači relativno mlad, uspeo da skupi osam komada tog izuzetno skupog i izuzetno preciznog oružja. Da ima dozvolu za nošenje što je stvarno neverovatno. Ta puška ima domet i do 600 metara udaljenosti. Gledao sam i po internetu i jutjubu, zaista je ta puška izuzetno cenjena. Ima raznih verzija, to je ta Vinčestervarijanta koja je izuzetno precizna - rekao je Nedić.

Đorić se osvrnula na njegovo psihičko stanje.

- Znate šta, nož kada imate on može da se koristi da isečete hleb, ali i da ubijete čoveka. Nije do oružja nego je i do ljudi. Mnogi navode Ameriku kao zemlju koja ima toliko liberalne zakone o nošenju oružja i eto ima najveći broj tih masovnih pucnjava. A opet imate Kanadu koja je tu blizu, pa je malo drugačija situacija. Postoji nešto što se zove duh prostora i vrednost na neke razlike. Recimo ono što je interesantno, već kad pričamo o tim masovnim pucnjevima, one se dešavaju širom sveta, ali negde manje, negde više. Ono što je zaista bitno reći jeste da se u Americi dešava 31% ukupnih tih masovnih pucnjeva, uključujući i pucnjave u školama. Pa se onda desilo i u Rusiji, pa se desilo i kod nas. Dakle, negde se desi jednom, negde češće. Ali ono što ovde treba reći jeste da kod tih pucača, imate neke specifične karakteristike koje su utvrdili naučnici. Iako ne postoji univerzalna percepcija šta to nekog čoveka nagoni - rekla je Đorić i dodala:

- Dakle, svaki je čovek individua za sebe. Svako ima okidač drugačiji. Međutim, kada govorimo o tim školskim pucnjevima jeste da su to ljudi koji obično pate od depresije i koji su usamljeni, koji su izolovani. Dakle, motiv zašto će neko da ubije svoje vršnjake jeste uglavnom obračun osveta. Sad, motiv može da dođe iz porodice. Vidimo da je ubio i oca, to je indikativno. Može da dođe zbog nekih ljubavnih problema. Može da bude osveta prijateljima. Te osobe su neretko i žrtve bulinga odnosno vršnjačkog nasilja, ali i to ne mora da bude osnovni razlog. Sve u svemu, zaista moramo i da kažemo da iako neko ima mentalni poremećaj, ne mora nužno da bude agresivan. Dakle, ova tema je jako osetljiva, ja zaista biram reči kad govorimo o tome, ali ono što zaista brine sve nas jeste što nam to postaje svakodnevica na globalnom nivou.

Dnevnik ubice iz Praga Na društvenoj mreži Telegram nalazi se profil pod njegovim imenom. Otvoren je početkom decembra, a objave su napisane na ruskom jeziku. U njima autor prvo navodi da će profil biti njegov dnevnik te da želi da izvede pucnjavu u školi, a moguće i samoubistvo. "Dozvolite mi da se predstavim, zovem se David. Želeo sam da sprovedem masovnu pucnjavu u školi i možda da izvršim samoubistvo, a u tome mi je pomogla Alina Afanaskinov. Uvek sam želeo da ubijam, mislio sam da ću u budućnosti postati manijak. Kada je Ilnaz u ruskom gradu Kazanju ubio devet ljudi, uključujući sedmoro dece u maju 2021. godine, shvatio sam da je mnogo efikasnije da se izvede masovno ubistvo nego da se bude serijski ubica. Čekao sam, sanjao, želeo, ali Alina je presudila. Kao da je u pravo vreme sišla sa neba da mi pomogne. Ovaj kanal će dugo biti zatvoren, iako sam u početku želeo da bude otvoren, ali sam onda pročitao neka uputstva da je bolje da aktiviram nalog, nalog na Telegramu, nekoliko sati pre pucnjave. Najverovatnije ću to i uraditi. Ovaj nalog je dnevnik i pisaće o mom životu pre pucnjave. Svi su me mrzeli, mrze me i nastaviće da me mrze. Boli me uvo, osećanja su obostrana. Mrzim svet i želim da ostavim što više bola svetu. Prokleta stvorenja, zuje mi u ušima kao da su zrikavci. Želim da isčupam svoje uši"

Božić se dotakao ovog "dnevnika" ubice i istakao našta ukazuje.

- Evidentno je da to ukazuje na jedno šizofreno ponašanje kod osobe koja već iskazuje neke simptome tog jednog oboljenja kroz ovo što je napisao. A naravno, sve drugo što opisuje je antagonizam koji je stvorio prema ljudima u svojoj okolini. Znači, on je stvorio neprijatelja i nekoga koga želi da uništiti i nanese mu bol, a da mu sva ta okolina baš ni sa čim to nije na neki način izazvala ili ga usmerila u tom pravcu. Tako da se slažem da mi unapred ne možemo zaštititi ovaj svet od ljudi ovog profila. Međutim, ima nešto što opet dominira u mnogim slučajevima koji su se i ovde kod nas dešavali, a to je dostupnost oružja - rekao je sudski veštak.

