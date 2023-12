ŠIRI SE STRAŠNA BOLEST Užasno oboljenje jelene pretvara u zombije, MOŽE PREĆI NA LJUDE?!

Otkriće prvog slučaja spongiformne encefalopatija u Nacionalnom parku Jeloustoun prošlog meseca izazvalo je zabrinutost da bi se smrtonosna bolest mozga jednog dana mogla proširiti na ljude, smatraju neki naučnici.

Leš jelena u oblasti parka u Vajomingu bio je pozitivan na veoma zaraznu prionsku bolest koja može da izazove gubitak težine, posrtanje, bezvoljnost i neurološke simptome.

Ovaj virus je primećen je kod jelena, losova, irvasa i losa u oblastima Severne Amerike, Kanade, Norveške i Južne Koreje.

Simptomi mogu potrajati i do godinu dana, a neki su ovaj virus nazvali "bolest zombi jelena" jer dovodi do promena u mozgu i nervnom sistemu, ostavljajući životinje umorne, letargične, mršave, posrnule i sa "praznim pogledom".

Ovaj virus je fatalan, a za njega ne postoje tretmani i vakcine.

Naučnici ističu da bi mogao da zarazi ljude, iako nijedan poznati slučaj nikada nije zabeležen.

Epidemiolozi kažu da odsustvo slučaja "prelivanja" ipak ne znači da se to neće dogoditi.

foto: Shutterstock/Matt Gibson

Spongiformna encefalopatija je jedan od klastera fatalnih neuroloških poremećaja koji se obično naziva "bolest kravljeg ludila".

"Epidemija je u Britaniji dala primer kako preko noći stvari mogu da se promene kada se desi širenje sa, recimo, stoke na ljude", rekao je dr Kori Anderson. Anderson je direktor programa u Centru za istraživanje i politiku zaraznih bolesti (CIDRAP).

"Govorimo o potencijalu da se nešto slično dogodi. Niko ne kaže da će se to definitivno dogoditi, ali važno je da ljudi budu spremni", dodao je Anderson.

On je istakao da ono što takođe zabrinjava je to što ne postoji poznat način da se to efikasno i lako iskoreni.

Anderson je rekao da kada je okruženje zaraženo, patogen je izuzetno teško iskoreniti. Može da opstane godinama u prljavštini ili na površinama, a naučnici navode da je otporan na dezinfekciona sredstva, formaldehid, zračenje i spaljivanje.

"Ove studije izazivaju zabrinutost da može postojati i rizik za ljude", navodi se.

Od 1997. godine Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da je važno sprečiti da uzročnici svih poznatih prionskih bolesti uđu u lanac ishrane ljudi.

Zvaničnici Parkova rekli su da se od sredine 1980-ih fatalna bolest mozga proširila širom Vajominga i da se sada nalazi u većem delu države. Procenjuje se da se bolest može naći kod 10-15% jelena u blizini Kodija koji migriraju u jugoistočni deo Jeloustona tokom leta. Nacionalni park Jeloustoun saopštio je prošlog meseca da je dugoročni efekat bolesti na jelene, losove i losove u Jeloustonu neizvestan.

(Kurir.rs/NY post/Preneo: A.N.)