HOROR U HITNOJ POMOĆI: Rođak pacijenta pesnicom izbio zub i polomio nos medicinskoj sestri Ani, italijanska javnost u šoku FOTO

Ana Procida je medicinska sestra iz Italije napadnuta je 3. januara na poslu u bolnici Kastelmare di Stabia u kojoj je zaposlena već neko vreme. Italijanska javnost je u šoku posle napada u kom je žena zadobila teške povrede lica nakon što ju je pesnicom udario navodno rođak od jednog pacijenta.

Svoje neprijatno iskustvo podelila je u jednom intervjuu za lokalne medije i objasnila šta je proživela tog dana u delu za hitne intervencije.

"Hitna soba je bila puna rođaka ljudi kojima je potrebno lečenje, bukvalno je ličila na pijacu. Moja sestra Marija Rozarija, koja je takođe medicinska sestra u Hitnoj pomoći, rekla je da izađemo jer je opasno da toliko ljudi bude u ograničenom prostoru, posebno za pacijente. Međutim, rezultat toga su bile uvrede", objasnila je Ana šta se te noći dešavalo.

"Slučajno sam se zadesila u toj prostoriji i osetila mušku ruku na ramenu kako me gura u stranu. Pomisila sam da neko želi da me pozove da pregledam pacijenta, kako to obično biva. Međutim, kada sam se okrenula, videla sam svoju sestru kako je napada žena od istog pacijenta kao i muškarac koji je mene povukao za rame. Pokušala sam da joj priđem bliže da joj pomognem i iznenada sam dobila jak udarac koji mi je izbio gornji prednji zub, okrnjio tri zuba, polomio nos i naneo traumu lica", objasnila je ni kriva ni dužna medicinska sestra.

Jedan hirurg hitne pomoći pokušao je da zaustavi ovaj brutalan napad, ali bezuspešno. Posle nje i njene sestre, muškarac je napao još dve medicinske setre, koje je pljunuo u lice pre nego što je pobegao jer je očekivao da će uskoro stići policija.

Ceo slučaj je prijavljen policiji, ali je na Anu ostavio velike posledice.

"Ono što sam pretrpela je rodno nasilje, tukao me je jer sam žena", zaključila je Ana, prenosi Fanpage.

