KO SU MISTERIOZNE UBICE KOJE SU IZVRŠILE TEROR USRED CRKVE?! Novinar UŽIVO iz glavnog grada Turske: Ima nekoliko scenarija!

Jedna osoba je poginula u terorističkom napadu na italijansku katoličku crkvu u Turskoj. Dvojica maskiranih naoružanih muškaraca upala su u crkvu Svete Marije u Istanbulu zapucali tokom nedeljnog bogosluženja.

Sa novim informacijama iz Turske u jutarnji program Kurir televizije uključio se novinar Jusuf Emin.

- Nažalost ujutru dok su se vernici molili u njihovoj crkvi, a u pitanju je italijanska katolička crkva Santa Maria, dve maskirane osobe su napale. To je jedna mala crkva u kojoj je bilo unutra samo dvadesetak ljudi i ova dva maskirana lica su prilikom napada ubila jednog čoveka. Zašto su to uradili, zašto je taj čovek ubijen, to još uvijek se ne zna.

foto: Kurir televizija

- Reagovali su svi gradonačelnici, a i svi ostali zvaničnici se interesuju. Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja je juče se ceo dan interesovalo šta je desilo u u napadu na katoličku crkvu Santa Maria. Juče, po turskom vremenu oko 10.45h našli su obojicu negde u blizu Maslaka, koje je to na 20 minuta od te crkve. Shvatili su da ni jedan ni drugi terorista, nisu turski državljani. Jedan od njih je iz Tadžikistana, a drugi je iz Rusije.

foto: Kurir televizija

- Ima nekoliko scenarija, npr. da su oni u nekoj vezi sa terorističkom organizacijam DAESH. Jedan od napadača je ruski državljanin, ali nije Rus. Danas se čekaju podaci iz ruskog konzulata o toj osobi, a isto tako i iz Tadžikistana. Istražuje se kad su došli u Tursku i sa kim imaju kontakte. Juče, osim te dvojce terorista, uhvatili su još 48 različitih ljudi koji imaju ikakve veze sa ovim događajem, koji su pričali sa njima telefonom, ili koji su pomagali, ili koji su vodili do te crkve sa autom. 47 osoba je trenutno u policiji i pričaju sa policajcima šta se desilo juče.

Kurir.rs

