OVO SU SPIRALNE GALAKSIJE KOJE ČOVEK NIKADA NIJE VIDEO: Zapanjujuće fotografije i nova otkrića oduševili naučnike (VIDEO, FOTO)

Američka svemirska agencija (NASA) objavila je veoma detaljne fotografije 19 spiralnih galaksija koje bi mogle bi da prošire znanja o evoluciji zvezda.

Fotografije je snimio teleskop Džejms Veb, a analiziraju ih naučnici sa Univerziteta u Oksfordu, prenosi BBC.

Teleskop koji je lansiran pre dve godine, opremljen je instrumentima koji omogućavaju da se detektuju stariji i udaljeniji objekti od onih koje mogao da snimi teleskop Habl.

Kamere teleskopa Džejms Veb snimaju svemir primarno infracrvenim kamerama tako što registruju svetlost nevidljivu ljudskom oku.

- Izvanredne slike doneće astronomima i astrofizičarima širom sveta nove elemente u slagalicu o univerzumu i galaksijama - kažu na Univerzitetu u Oksfordu.

New James Webb images of 19 nearby galaxies pic.twitter.com/JpQ2vcHMyc — حيدرة Space 8K (@uhd2020) January 29, 2024

Tomas Vilijams, istraživač na odseku za fiziku ovog univerziteta, predvodi projekat obrade podataka sa najnovijih slika.

- Količina detalja na ovim slikama je ogromna i to je dobro. To znači da ćemo možda moći da upotpunimo znanje o strukturi i evoluciji galaksija, formiranju zvezda, njihovom životnom ciklusu i još mnogo toga - kaže ovaj naučnik i ističe da je ovo do sada najdublji uvid u udaljene galaksije.

Kurir.rs/Blic