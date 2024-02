HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG! Putinov protivnik Nadeždin kaže da je "APSOLUTNO NEMOGUĆE" da se Krim vrati pod vlast Ukrajine (FOTO)

Boris Nadeždin, bivši poslanik ruske Državne dume kojeg opozicija naziva "jedinim antiratnim kandidatom" uoči predsedničkih izbora u Rusiji, izjavio je da je vraćanje Krima pod vlast Ukrajine "apsolutno nemoguće".

Kijev post prenosi da je Nadeždin to poručio u intervjuu za Dojče vele.

Navodi se da je ruski političar dao tu izjavu dok je govorio o prvim koracima koje bi učinio na početku predsedničkog mandata.

- Već prvog dana ja ću da predložim dve stvari rukovodstvu Ukrajine, rukovodstvu Amerike i svih evropskih zemalja, toj koaliciji koja podržava Ukrajinu - naveo je Nadeždin.

On je kao prvu stvar naveo prekid vatre, koje bi uključio prekid neprijateljstava.

- To može da se obavi brzo, u nekoliko dana - kazao je Nadeždin i dodao da je "moguć dogovor oko formata prekida vatre".

Boris Nadeždin foto: AP Alexander Zemlianichenko

Kao drugu stvar koju bi učinio, a koju je ocenio kao izazovniju, on je naveo početak pregovora.

- To će biti duga priča, od nekoliko godina, oko toga kako osigurati bezbednost u Evropi - rekao je Nadeždin.

On je naglasio da su pozicije strana u ratu, koji je tokom intervjua nazivao samo "sukobom", dijametralno suprotne.

- Ukrajinci žele da oslobode Krim vojnim sredstvima, da ga povrate, što je, po mom mišljenju, apsolutno nemoguće. Ja sam spreman da razgovaram sa bilo kim, čak i s (ukrajinskim predsednikom Volodimirom) Zelenskim - poručio je Nadeždin.

foto: Shutterstock

Tokom intervjua je spomenuto da Ukrajina jasno želi da se ruske snage povuku sa Krima natrag na granice Rusije.

foto: zelenski AP Evan Vucci

Nadeždin je kazao da, ko god da postane predsednik Rusije, "definitivno neće prihvatiti tu poziciju".

- Sto odsto (ne mogu to da prihvatim). Zato će pregovori biti dugi, ali znam šta ću reći Zelenskom, ukrajinskom narodu i Amerikancima. Ali, drugo pitanje je mnogo važnije, a to je kako obezbediti da se ljudi više međusobno ne ubijaju - rekao je on.

foto: AP Alexander Zemlianichenko

Nadeždin je sakupio 200.000 potpisa za kandidaturu na predsedničkim izborima na rednog meseca na kojim bi mu rival bio Vladimir Putin, aktuelni šef Kremlja i predao ih Centralnoj izbornoj komisiji.

Iz te komisije je poručeno da su pronađene greške u papirima koje je predao Nadeždin i odbačeno 15 odsto potpisa, što je protumačeno kao priprema odbijanja njegove kandidature.

(Kurir.rs/Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

