STRUČNJAK ZA BLISKI ISTOK, DŽEJMS BOUDEN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Zabrinut sam! Potrebna je jedna pogrešna meta Izraela, A ONDA...

Povodom napada Izraelske vojske na Liban, novinar Kurira Saša Dobrijević je kontaktirao Džejmsa Boudena, stručnjaka za Bliski istok i istorijaskog analitičara koji je izneo svoje viđenje moguće eskalacije u ovom regionu.

Šta može da se očekuje od ovog napada I da li postoji strah od veće eskalacije?

- Definitivno verujem da postoji velika verovatnoća većih eskalacija. Izrael preti tamo gde ne bi trebalo I to napadajući ove mete. Potrebna je jedna pogrešna meta kako bi se pokrenuo ceo južni Liban. Izrael je upozoren od Libije još odavno da neće biti ravnodušan na te napade I izrael je targetirao infrastrukturu, ali je sada otišao i van toga. Zaista sam mnogo zabrinut zbog toga.

Kako će reagovati druge države na ovaj napad?

- Ne verujem da će u ovom trenutku mnogo toga da se promeni regionalno. Vidimo da se Egipat sve više okreće arapskoj strani, ali to je zbog Rafe jer štite svoju granicu kako ne bi imali ogroman priliv izbeglica. No, ovakvi napadi pogotovo na civilno stanovništvo će otežati situaciju za Egipat da ostane neutralan. To može da ih isprovocira. Sirija odavno ima podršku od Irana I njihova pozicija se nije promenila.

- Vidimo izjave vlasti Jordana kako jasno daju do znanja svoje stavove I to takođe treba da bude znak upozorenja za Izrael da vrlo lako može da pogura stvari predaleko. Ranije sam govorio da bi Izrael trebalo da prekine rat u Januaru jer je trebalo je da imaju više preciznijih napada I da im strategija bude bazirana na kopnenim sukobima umesto na vazdušnim, a to jedino može da se postigne trupama u tunelima, a ne bombardovanjem civila I prelaskom granice.

Kakvu reakciju možemo da očekujemo od Zapada?

- Videćemo više izjava Bajdenove vlade. Ono što je frustrirajuće za arapski svet jeste percepcija da zapadni svet može da da više podrške sa strane, ali znamo da su razgovori održani iza zatvorenih vrata. Dakle videćemo više zvaničnih izjava Amerike, a pogotovo jer je sada aktuelna kampanja za izbore u Novembru. Oni moraju sada vrate mnoge izborne jedinice koje su bile mekane u odnosima sa Izraelom, ali je potrebno da budu glasniji, a ne da budu popustljivi prema Izraelskoj vladi.

