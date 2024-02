TRAMP UDVOSTRUČIO PRETNJU NATO-U: Ako neke članice neće da plate, ja ih neću zaštititi! Oni misle da smo mi glupi

Donald Tramp je danas "udvostručio" svoju ranije iznetu pretnju da će sabotirati NATO, ponavljajući da neće zaštititi zemlje za koje veruje da ne plaćaju dovoljno da održe alijansu i tvrdeći da se takve nacije "smeju" SAD.

- Gledaj, ako oni neće da plate, mi nećemo da ih zaštitimo, OK? I Bajden koji je rekao 'O, ovo je tako loše. Ovo je toliko strašno što je rekao'. Ne … niko neće da plaća njihove račune. Jedan od šefova zemalja je rekao: ’Da li to znači da ako ne platimo račune, da nas nećete zaštititi?‘ To je upravo znači to. Neću te zaštititi - rekao je Tramp u sredu uveče, na mitingu u Južnoj Karolini.

Sledećeg dana, bivši predsednik i verovatni republikanski kandidat razgovarao je sa novinarima ispred suda u Njujorku, gde je prisustvovao saslušanju tokom suđenja protiv njega po optužbama za tajne isplate novca jednoj filmskoj zvezdi za odrasle.

"Moraju da plate svoje račune"

- Zemlje NATO moraju da plate. Oni moraju da plate svoje račune. Sjedinjene Države daju 200 milijardi dolara, a oni daju 25 milijardi dolara. Njihova ekonomija, kada … saberete zemlje koje čine NATO, ona je otprilike iste veličine kao i naša ekonomija. Dakle, mi smo za 200 milijardi dolara, oni za 25 milijardi dolara i to je za njih mnogo važnije jer mi imamo okean između nas i Rusije - izjavio je tada Tramp.

foto: AP Rebecca Blackwell, EPA Michael Reynolds

Izvor Trampovih cifara nije odmah bio jasan. Članice NATO su se obavezale da će svake godine plaćati najmanje 2 odsto BDP-a za odbranu. Procene NATO-a kažu da Poljska najviše troši, sa 3,9 odsto, a SAD na drugom mestu sa 3,5 odsto.

"Misle da smo glupi"

- Dakle, zemlje NATO-a moraju da plate. Oni ne plaćaju, ne plaćaju ono što bi trebalo i smeju se gluposti Sjedinjenih Američkih Država, gde imamo tipa (Bajdena) koji daje 60 milijardi dolara svaki put kada neko dođe i zatraži. Ne bi trebalo to da radimo. Smeju nam se. Oni misle da smo mi glupa zemlja zbog našeg vođstva - nastavio je Tramp.

Američki Senat je ove nedelje odobrio pomoć od 60 milijardi dolara Ukrajini (koja nije članica NATO) u njenoj borbi protiv ruske invazije, što je Bajden pozdravio. Ali republikanci koji kontrolišu Dom SAD verovatno neće odobriti zakon.

foto: Shutterstock

Tramp je prošle nedelje izazvao ogorčenje i uzbunu kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne članice NATO-a za koje smatra da su finansijski delikventne.

Bajden mu odgovorio na pretnje

- Možete li da zamislite da bivši predsednik Sjedinjenih Država to kaže? Ceo svet je to čuo. Najgore je što on to misli. Nijedan drugi predsednik u našoj istoriji se nikada nije poklonio ruskom diktatoru. Dozvolite mi da kažem ovo što jasnije mogu — nikad neću.

Zaboga, to je glupo, sramno, opasno. To je neameričko. Kada Amerika da svoju reč to nešto znači, pa kada se obavežemo, mi je držimo. A NATO je sveta obaveza - Bajden je izrazio ogorčenje, rekavši novinarima u Beloj kući u utorak.

Kurir.rs/Agencije

