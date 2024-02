PREDSEDNIK BRAZILA NEPOŽELJAN U IZRAELU ZBOG JEDNE IZJAVE Njegove reči su razbesnele Tel Aviv: "Nećemo zaboraviti"

Šef izraelske diplomatije Izrael Kac izjavio je danas da predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva nije dobrodošao u Izrael sve dok ne povuče svoju izjavu u kojoj je izraelsku vojnu operaciju protiv palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze uporedio sa nacističkim genocidom.

"Nećemo zaboraviti, niti oprostiti. To je ozbiljan antisemitski napad. U moje i u ime građana Izraela recite predsedniku Luli da je persona non grata u Izraelu dok to (svoju izjavu) ne povuče", rekao je Kac brazilskom ambasadoru, navodi se u saopštenju kancelarije šefa izraelske diplomatije.

Izrael je optužio Lulu da trivijalizuje Holokaust i vređa Jevreje, a Kac je zbog toga pozvao brazilskog ambasadora i uložio mu protest, podseća Rojters.

Lula je na samitu Afričke unije rekao da se "ono što se dešava u Pojasu Gaze sa palestinskim narodom nije desilo ni u jednom drugom momentu u istoriji", ali je onda dodao: "Ustvari, desilo se: kada je Hitler rešio da ubija Jevreje".

(Kurir.rs/Blic/Preneo: A.N.)