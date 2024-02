"NAVALJNI BIO NEBITAN POLITIČAR, OSVAJAO 2% NA IZBORIMA" Analitičar tvrdi: Zapad sve obrisao i NAPRAVIO GA VOĐOM OPOZICIJE

Ruski predsednik Vladimir Putin moraće da odgovara za smrt Alekseja Navaljnog. Ovo je poručio šef evropske diplomatije Žozep Borelj, posle sastanka u Briselu sa Julijom Navaljni, udovicom ruskog opozicionara.

Advokat Milan Đukić i dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku, govorili su o smrti ruskog opozicionara u jutarnjem programu.

Advokat se najpre osvrnuo na navodna hapšenja ljudi u Rusiji koji su davali poštu Navaljnom.

- Rusija je zemlja koja nema demokratsku tradiciju. Ona je iz feudalnog doba i carske diktature prešla u komunističku diktaturu. Onda posle pada komunizma, ima neki period u kojem ima, tako reći, demokratski sistem, ali on objektivno ne postoji. Godinama unazad donošeni su zakoni koji su praktično počeli da ugrožavaju elementarne političke slobode i elementarno političko delovanje. Posebno od kada je krenula agresija na Ukrajinu, to predstavlja plodno tle za pooštravanje propisa u kojima se sve maltene tretira kao nacionalna izdaja ukoliko je protiv onoga što je politika Kremlja - rekao je Đukić i dodao:

06:30 NAVALJNI BIO NEBITAN POLITIČAR, OSVAJAO 2% NA IZBORIMA! Analitičar tvrdi: Zapad ga je NAMERNO NAPRAVIO VOĐOM OPOZICIJE

- Dakle, posle smrti Alekseja Navaljnog, oni koji su rešili da to na neki način obeleže ili pokažu svoj protest zbog načina na koji je Navalni kažnjen i na posletku umro, su doživeli istu sudbinu kao i mnogi pre njih koji su se protivili ruskoj agresiji ili bilo čemu što je bilo vezano za politiku Vladimira Putina. Dakle, vi tamo nemate slobodne medije, nemate opoziciju, nemate ono što zovemo demokratskim društvom ili nekakvim redovnim političkim životom.

Janković se dotakao izjave Borelja koji navodi da Rusija mora da dozvoli "nezavisnu i transparentnu" međunarodnu istragu smrti Navaljnog.

- Šta znači nezavisna i transparentna istraga? Ovde su visoki politički ulozi. Izašla je njegova oddovica sa već spremnim tekstom koje je dobila da pročita. Naravno sa njom se sastavaju visoki zvaničnici EU, koja deluje kao neprijatelj Rusije u ovom ratu, svetskom koji je trenutno u toku. Tako da EU ne može tražiti neku nezavisnu istragu, oni traže nešto što ide na njihovu vodenicu - rekao je Janković i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Međutim, pričam sinoć sa prijateljem koji je advokat i kaže u krimi filmovima, pa i u stvarnosti, kada se desi neki kriminalni slučaj, koja se visoko polarizuje ili nije istražena još uvek, uvek se traži motiv. Kome odgovara ta smrt, zašto je taj čovek ubijen? Da li odgovara Rusiji smrt Navaljnog? Pa ne odgovara. Sada se priča o tome kako su navodno Rusi ubili čoveka koji je bio jedan nebitan i minoran političar što se tiče uspeha i što se tiče podrške samoj Rusiji, ali koji je poznat u svetu kao neko ko je protiv Putina. Ali pazite, poznat u zapadnom svetu, niko ne sme da piše koliko je taj čovjek dobio na izborima. To su 2%, do 5% je neki maksimum u koaliciji i tako dalje. To je sve obrisano, takve podatke ćete jako teško naći, ali naravno mora da se stvara jedna slika kako je to bio vođa opozicije koji je smetao režimu, a nikad ga nije ugrozio. Dakle, ako je zaista umro pod sumnjivim okolnostima, ako je zaista ubijen, pre bi mogla da se optuži Rusija da je bila nehajna u čuvanju njega.

Janković se potom osvrnuo na hapšenja.

- Što se tiče demokratije, mislim da je besmisleno pričati o hapšenju nekih ljudi na demonstracijama. Pogledajte Belgiju, pogledajte Francusku, pogledajte bilo koju drugu zemlju. Nije samo da se hapse ljudi na demonstracijama i prebijaju ih na ulicama od strane policije, pa i u Srbiji uostalom - rekao je.

foto: Kurir Televizija

Voditeljka ga je nakratko prekinula i navela da navodno ovo nisu bile demonstracije, već su ljudi samo odavali poštu Navaljnom.

- Ma nije u pitanju odavanje pošte. Rusija je u ratu, samim tim i političko delovanje je drugačije. Nisu ljudi hapšeni zbog toga što su došli da zapale sveću Alekseju Navaljnom, nego su hapšeni zbog toga što su radili nešto drugo i to treba videti. Zbog delovanja koji nije propisan u datim okolnostima Zakonom skupova koji su neprijavljeni i i slično - naveo je Janković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:45 KO JE BIO ALEKSEJ NAVALJNI? Opozicionar preživeo pokušaj ubistva NERVNIM OTROVOM i postao TRN U OKU ruskog lidera Vladimira Putina