KOME NAJVIŠE ODGOVARA SMRT NAVALJNOG? Ignjatović izneo šok tvrdnje: Žele da svet poveruje - PUTIN UBIJA SVAKOGA KO MU STANE NA PUT

Čelnik ruske opozicije Aleksej Navaljni je mrtav, objavila je zatvorska služba sibirskog regiona gde je on služio kaznu.

U saopštenju je rečeno da se Navaljni "osećao loše nakon šetnje u petak i da se iznenada srušio i izgubio svest". Ovaj najpoznatiji kritičar Vladimira Putina i Kremlja, službeno je bio osuđen zbog prevare i nepoštovanja suda, a kaznu je služio u teškim uslovima u Kazneno-popravnom centru broj 3, gulaga koji se nalazi na krajnjem severu Rusije, više od 3.000 kilometra od Moskve u polarnom krugu.

foto: EPA, AP

Zatvor je toliko rigorozan da ga nazivaju “Polarni vuk”, a vremenski uslovi se koriste kao mehanizam mučenja. Neka svedočanstva otkrivaju da su zatvorenici zimi redovno postrojavani napolju na minus 45 stepeni Celzijusa i da su morali da stoje bez pomeranja u tankoj odeći, a ako bi se neko pomirio, straža je celu grupu polivala vodom.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o ovoj iznenadnoj smrti čelnika ruske opozicije tik pred izbore.

- Kada sam saznao, počeo sam da kopam po papirima i po raznim portalima i izjavama raznih funkcionera Zapada, nešto manje istoka. Ono što je ovde interesantna stvar. Kome ovoga trenutka treba to? Po meni više Zapadu nego Rusiji. Ukrajina, znamo šta se dešava, znači polako se stvari raščišćavaju i tamo. Zapad u svojoj nemoći i u saznanju koliko je Ukrajina izgubila, a i oni zajedno sa Ukrajinom do sada. Dve godine će za koji dan da bude, koliko je tamo života otišlo. S jedne i s druge strane, koliko je tamo uzaludnog novca bačeno, potrošeno oružja, koje je opet otišlo negde na drugu stranu, da bi se pojedinci bogatili. Kada pogledate, meni više odgovara i ja bih bio skloniji da poverujem da je to organizacija Zapada. Iz prostog razloga da bi se Rusija, Putin i cela ova priča još više napadala ili jednostavno planeta dovela u situaciju da poveruje da tamo negde neka Rusija, neki ruski narod, neki ruski predsednik su zločinci koji sve pred sobom ubijaju i svakoga kojim stane na put - rekao je Ignjatović i dodao:

04:51 KOME NAJVIŠE ODGOVARA SMRT NAVALJNOG? Ignjatović izneo šok tvrdnje: Žele da svet poveruje da PUTIN UBIJA SVE KO MU STANE NA PUT

- To je 2000 kilometara daleko od Moskve, polarni krug, temperature u minusu, tamo robijaju ljudi koji su osuđeni od 20 pa naviše godina, zbog onoga što su učinili. Jednostavno, izolovani su od celoga sveta. S druge strane opet piše da su oni imali šetnje koje su trajale satima, znači ima raspored. Kada je ustajanje, kada je doručak, kada je izlazak u šetnju, dokle traje šetnja, ima čak tamo ko radi, od čega prave suvenire, koriste kožu od irvasa i od svega nečega. Ne može da bude uživanje, ali jednostavno nije prepušten bio onome vezivanju u ćeliji na minusnoj temperaturi. Da je hteo da se ubije mogao je sebi da prereže vene. Mislim da je ovde jedna igra službi i politička igra za koju Zapad misli da će ostaviti nekog traga u trenutnom vremenu vezanu za Rusiju, izbore i Putina i njegovu podršku u ostatku dela sveta.

foto: Promo

Ignjatović smatra da je Navaljni hteo svoju kriminalnu prošlost da zamaskira političkim aktivizmom.

- Osvrnuo bih se na njegovu robijašku biografiju. Osuđen je zbog dve stvari, pronevere pola miliona i zbog krađe. Ja bih sad pitao zapadni svet, Ameriku i Englesku pogotovo, šta se radi sa povratnicima koji su proveli određeni deo zbog nekog krivičnog dela u zatvoru pa se vratili ponovo u zatvor, pa kolike su kazne koje oni dobijaju. On je bio prevarant, lopov i politički aktivista. Po meni on je tu svoju političku aktivnost hteo da izbaci u prvi plan prikrivajući ono što jeste bio. Posle izdržavanja robije zbog krađe i pronevere. On je počeo da se bavi politikom i da pokuša da sebe eksponira kao žrtvu njegovog političkog delovanja - tvrdi Ignjatović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:45 KO JE BIO ALEKSEJ NAVALJNI? Opozicionar preživeo pokušaj ubistva NERVNIM OTROVOM i postao TRN U OKU ruskog lidera Vladimira Putina