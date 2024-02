"NAVALJNI PRE SMRTI TREBALO DA BUDE RAZMENJEN?!" Laban tvrdi: KGB ga nije ubio, uradili bi to OTROVOM KOJI ODMA ZAUSTAVLJA SRCE

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni verovatno je ubijen udarcem šakom u srce, što je tehnika za koju su se nekada obučavali operativci KGB-a, a pre toga je satima bio izložen ledenim uslovima.

Ovo je za Tajms rekao Vladimir Osečkin, osnivač grupe za ljudska prava Gulagu.net, koji tvrdi da su modrice pronađene na telu Navaljnog bile u skladu sa tehnikom KGB-ovog „jednog udarca“.

On se pozvao na izvor koji radi u arktičkoj kaznenoj koloniji gde je Navaljni preminuo u petak. Osečkin tvrdi da je Navaljni pre smrti proveo više od dva i po sata na otvorenom, u samici, gde su temperature mogle da padnu i do 27 stepeni ispod nule. Tako mu je navodno cirkulacija usporena na minimum posle čega ga je bilo lako ubiti.

Prof dr Miloš Laban, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu gde je govorio o ovoj temi. Laban smatra da smrt Navaljnog nije išla u korist Rusiji i Vladimiru Putinu.

- Ovo mi zvuči kao deo anti-ruske propagande jer moram da kažem da ruskim vlastima, apsolutno nije odgovarala smrt Alekseja Navaljnog, jer je bila predviđena njegova razmena za jednog važnog čoveka koji je u zatvoru na zapadnoj strani. Drugo, 17. marta su izbori u Rusiji, verovatno će biti reizabran sadašnji predsednik Vladimir Putin. Tako da mu ovako nešto apsolutno ne odgovara. Ja verujem da ako je došlo do smrtnog ishoda koji je nameran, znači radi o ubistvu, da to sigurno nije stvar iza koja stoji ruska država i ruske vlasti - rekao je Laban i dodao:

- Propaganda mašina to predstavlja kao da je uradio KGB. Dosta se razumem u njihove aktivnosti, ali oni će tu pre raditi preko dioksina. To je jedan otrov koji je već poznat decenijama, koji se stavi u kafu i izaziva srčani napad, a ne može se utvrditi posle toga ni obdukcijom prisustvo u organizmu. Da se reklo da je umro od srčanog napada onda bi mogli da sumnjamo. Tehnika u kojoj se ostavljaju tragovi, pogotovo modrice, ne liči mi uopšte na to.

