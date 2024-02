TINEJDŽERKA OTIŠLA NA ŽURKU, A TAMO JE DOŽIVELA PAKAO! Isplivali HOROR DETALJI, policija hitno reagovala (FOTO)

Influenserka Đovana Pontes iz Brazila je navodno drogirana, silovana, a potom i pretučena od grupe uticajnih ljudi.

Đovana tvrdi da ju je grupa pozvala na zabavu, gde su je napali.

19-godišnjakinja je 29. januara podelila fotografije sa svojih skoro 250.000 pratilaca, na kojima se vide povrede za koje tvrdi da su nanete napadom.

Šokantno, optužila je druge influensere na društvenim mrežama da su je silovali i tukli, kao i prijatelja koji je takođe bio pozvan na zabavu organizovanu na farmi.

Ona je dala intervju za lokalni medij Record TV o svojim tvrdnjama, rekavši da se to dogodilo na zabavi na farmi u Igarati, u brazilskoj državi Sao Paulo.

Rekla je da je bila drogirana i prisiljena da ima se*s sa najmanje trojicom mladića.

Pontesova takođe tvrdi da je bila pozvana na žurku i da je otišla sa prijateljicom, koju je takođe napala grupa muškaraca.

Ona tvrdi da su muškarci zaključali vrata, sprečavajući nju i njenu prijateljicu da odu.

"Nije bilo hrane, nije bilo signala, nije bilo ničega. Nisam mogla ni da izađem. Niko nije ušao i niko nije izašao iz kuće', rekla je za Record.

foto: Printscreen/Instagram

Ona tvrdi da ju je nepoznati muškarac zgrabio za vrat, a potom udario u vilicu. U tom trenutku je pala unazad, a druga dvojica su govorila: "To je to. To zaslužuješ".

"Imala sam se*s bez mog pristanka. Bila sam ranjiva. Nisam znala šta se dešava."

Prema pisanju brazilskih medija, policija istražuje tužbu tinejdžerke zbog silovanja i agresija.

Civilna policija Sao Paula izjavila je za novine da je slučaj "pod istragom policijske stanice Igarata".

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)