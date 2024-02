RUSIJA GUBI BITKU NA NEBU UKRAJINE?! Novi detalji nakon pada još jednog A-50! MOSKVA VIŠE NEMA PRAVO NA GREŠKU (VIDEO)

Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Кiril Budanov tvrdi da Rusija neće moći da kontroliše nebo nad Ukrajinom 24/7 ako izgubi još jedan izviđački avion A-50!

Budanov navodi da Moskva ima na raspolaganju još šest aviona za rano upozorenje i kontrolu A-50 i da neće moći da održi danonoćno dežurstvo ako izgubi samo još jedan.

- Ostalo ih je još šest. Dve pune smene. Još jedan kad padne danonoćno dežurstvo će morati da bude prekinuto - rekao je načelnik GUR na marginama foruma "Ukrajina 2024" u Kijevu.

Budanov tvrdi da su ukrajinske snage nekoliko nedelja radile na operaciji obaranja A-50 i naglasio da vojska nije izabrala 23. februar za napad.

- Čekali smo avion, a ne datum - rekao je Budanov.

Izviđački avion A-50, podsetimo, oboren je u petak izdan Kubana, a to je drugi put za skoro mesec dana da Moskva ostane bez izviđačke letelice koja je vredna oko 330 miliona evra. Ukrajina uporno tvrdi da je pogodila moćnu letelicu projektilom iz modernizovanog sistema S-200 dok se Rusija nije zvanično oglašavala. Mnogi ruski vojni blogeri, međutim, navode da je A-50U AVACS pogodila takozvana prijateljska vatra.

Telegram kanal VČK OGPU navodi da su na mestu pada pronađena tela 10 pripadnika posade. Među njima su navodno bila i petorica majora.

UKRAJINCI KORISTILI IZRAELSKI MANEVAR

Jedan od najpoznatijih ruskih vojnih blogera Jurij Podoljaka navodi na svom kanalu na Telegramu da su Oružane snage Ukrajine koristile takozvani izraelski manevar.

- Ukrajinska komanda razvila je operaciju provokacije koristeći pretvoreni sistem PVO S-200 u vođenu raketu zemlja-zemlja. Pošto su izračunali putanju leta A-50U, koji obično leti u istoj osmici nekoliko sati, ispalili su raketu-mamce koja se približila boku letelice. Zbog toga je A-50U oslobodio toplotne zamke koje su vidljive na snimku. Naši oficiri PVO, pokušavajući da presretnu cilj i spasu A-50U, pogodili su avion koji se srušio - navodi bloger. Podoljaka navodi da je Ukrajina ponovila šemu provokacije koju je izraelsko vazduhoplovstvo svojevremeno koristilo protiv ruskog kontrolnog aviona Il-20 u septembru 2018. godine koji je pogođen sirijskom raketom PVO S-200.

- Dakle, obe verzije, ukrajinska i ona koju su izneli paravojni blogeri, potpuno su tačne. I po tom pitanju treba hitno nešto preduzeti kako bi se sprečilo ponavljanje tragedije. Prvo što mi pada na pamet je da putanja leta A-50U treba da bude nepredvidljiva za neprijatelja - navodi bloger.

POZAJMICA OD KINE?

Vojni bloger Ribar navodi da gubitak drugog aviona A-50 AVACS ponovo otvara pitanje operativnog povećanja broja tih letelica u Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije.

- A-50 je prateći element borbenog poretka VKS koji zapravo kontroliše bitku i daje informacije o situaciji rukovodstvu vazduhoplovne grupe što omogućava planiranje daljih akcija. Takvih aviona je nedostajalo i pre početka rata i neće biti moguće naglo povećati modernizaciju A-50 u A-50U iz niza tehničkih i organizacionih razloga. To posebno važi za novi A-100 koji do sada postoji u jednom primerku na testiranju. To ponovo stavlja na dnevni red pitanje aviona koji bi mogao da preuzme funkciju letećeg radara i da se prilično brzo umnoži - navodi bloger.

Ribar navodi da je pre skoro godinu dana iznet predlog da se napravi AVACS na bazi vojnog transportnog aviona An-12 ili putničkog aviona Tu-154 koji se nalazi u službi i skladištenju.

- Ovakva letelica bi mogla da bude opremljena radarom Irbis od lovaca Su-35 pošto se serijski proizvodi i postoji tehnička nabavka. Za početak bi bilo dobro nabaviti bar desetak ovakvih letelica. Takav sistem će imati niz očiglednih nedostataka jer se radar ne može postaviti u tanjir iznad trupa kao na A-50 dok će čak i uvećani nosni konus ostaviti značajnu mrtvu zonu. Možda će biti potrebno postaviti dva radara na avion, drugi u rep, ali u svakom slučaju takvo rešenje će biti bolje nego nikakvo rešenje - navodi Ribar.

Bloger upozorava da je ruskim snagama potrebno nekoliko desetine izviđačkih aviona takve klas.

- Potrebna nam je najmanje eskadrila po okrugu sa serijskom proizvodnjom od nekoliko jedinica godišnje, ali nije moguće povećati proizvodnju A-50U ili A-100 na toliki broj u narednom periodu. Postoji i alternativa. Specijalizovani avion AVACS sa antenom na bazi An-12 se masovno proizvodi u Kini pod oznakom KJ-500. Tokom 10 godina proizvodnje izgrađeno je više od 30 takvih aviona za Vazduhoplovstvo PLA i pomorsku avijaciju. Smatram da bi u krajnjem slučaju trebalo uložiti napore da se iz Kine nabavi određeni broj ovakvih aviona kao privremeno rešenje dok se ne razvije analog za masovnu proizvodnju - dodaje Ribar.

