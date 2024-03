MEDVEDEV POSLAO ŽESTOKU PORUKU ZAPADU, OVO IM SE NEĆE SVIDETI! Izneo teške reči: "Rat će imati LOGIČAN kraj"

Rusija će sigurno odvesti specijalnu vojnu operaciju do konačne pobede, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, držeći predavanje "Geografske i strateške granice".

"Svakako ćemo specijalnu vojnu operaciju dovesti do njenog logičnog kraja. Do konačne pobede", naglasio je on.

Publika je ovu izjavu pozdravila aplauzom i počela da skandira "Rusija!"

Podsećanja radi, Medvedev je nedavno izjavio da Moskva treba da se žestoko osveti Zapadu za neselektivne sankcije koje štete običnim građanima.

Medvedev je tada na Telegramu napisao da ograničenja nisu nametnuta samo zvaničnicima i privrednim subjektima, već su "uperena protiv svih građana Rusije".

"Ideja je jasna: što više Rusi stradaju, to bolje za Zapad" napisao je bivši predsednik, a sada potpredsednik ruskog Saveta bezbednosti i jedan od najglasnijih kritičara Zapada.

Medvedev je izneo i kontraplan. Prema njegovim rečima, Rusija treba da kazni neprijatelje stvarajući probleme zapadnim ekonomijama, podstičući nezadovoljstvo javnosti "glupom politikom" zapadnih vlada i promovišući međunarodne odluke koje podrivaju interese zapadnog sveta.

(Kurir.rs/TASS/Preneo: A.N.)