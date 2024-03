"DŽULIJAN ASANŽ JE ULOŽIO TUŽBU OVOM SUDU" Stručnjaci analiziraju: Ovo je jedna farsa, svi znamo kakva će se odluka doneti!

Osnivač "Vikiliksa" Džulijan Asanž dobio je šansu da nastavi borbu protiv izručenja u SAD, nakon što je Vrhovni sud u Londonu procenio da Vašington mora da pruži dodatne garancije u vezi sa pitanjima da li Asanž može da se osloni na Prvi amandman Ustava SAD i da li je izložen smrtnoj kazni u Americi.

Asanž je 2010. godine objavio video snimak iz američkog vojnog helikoptera koji pokazuje ubijanje civila u Bagdadu. Objavio je i hiljade poverljivih dokumenata o zločinima vojske u Avganistanu i Iraku, zbog čega su ga američke vlasti 2019. godine optužile za 18 krivičnih dela, uključujući i hakovanje u vojne baze podataka nakon publikacija o navodnom ubijanju civila od strane američkih snaga u Avganistanu.

foto: Justin TALLIS / AFP / Profimedia

Gosti “Usijanja” koji su analizirali ovu temu jesu Aleksandar Radivojević advokat, potom Stevica Deđanski analitičar i Vladimir Kljajić politikolog.

Radivojević se osvrnuo na pravni aspekt, pa je obrazložio da je ovo klasičan postupak ekstradicije.

- Stavljajući po strani političke, demokratske i druge kvalifikacije, mogu reći sa pravne tačke gledišta da je ovo klasičan postupak ekstradicije, tzv. međunarodne pravne pomoći, u kojoj jedna država traži od druge da joj pomogne, u konkretnom slučaju, u vezi osumnjičenog za izvršenje određenih krivičnih dela. On je osumnjičen za izvršenje od strane sudskih organa SAD. Zatekao se u Velikoj Britaniji u određenom momentu. Kada se radi o klasičnim krivičnim delima, nema razloga da se ne postupi po zahtevima države koja je poslala zamolnicu i da joj se udovolji kako bi se izvršilac krivičnog dela našao pred licem pravde u toj državi. Govorim o postupku. Ovde je stvar malo složenije zbog političkih i svih konotacija - započeo je Radivojević, pa je uporedio ovaj slučaj sa onim kada je Novaku Đokoviću zabranjeno učestvovanje u Australijan Openu:

- Ono što je bitno sa pravne tačke, ministarstvo pravde Velike Britanije bi trebalo, odnosno već jeste donelo odluku o izvršenju ekstradicije, da se Džulijan izruči sudskim organima SAD. On je preko svog pravnog tima uložio tužbu redovnom, odnosno posebnom sudu i odelenju. Da bi oni koji se ne bave pravom bolje shvatili, mi smo imali maltene identičnu situaciju kada je Novak Đoković vodio postupak za ulazak u teritoriju Australije. Isto mu je ministarstvo zabranilo da uđe, a on je uložio zahtev za sudsko ispitivanje. Sud je doneo odluku da se takva odluka ukida, potom je vraćeno ponovo, a zbog nekih proceduralnih propusta je doneta nova odluka i njemu je definitivno zabranjeno da igra taj turnir. Vrlo slično može biti i u ovom slučaju, jer ljudi koji se ne razumeju u pravo misle da je sada sigurno obustavljena ekstradicija, ali to nije tačno. Sud je samo doneo odluku da prihvata tu žalbu, ništa više.

Kljajić je rekao da je Vikiliks baratao sa različitim poverljivim informacijama, pa je napomenuo koga je doveo u opasnost:

- Jako je kompleksno pitanje i debata između slobode govora i nacionalne bezbednosti. Vikiliks je promenio svoj smisao, kasnije je različite informacije odavao, odnsono u početku su to bile vojne informacije, ali kasnije 2016. godine su mogli da se vide mejlovi demokratske stranke. Takođe, u rizik je doveo doušnike širom sveta koji su radili za američku ambasadu, ali i bezbednosne strukture koje se nalaze širom sveta, a u pitanju su američke vojne trupe. Ne samo američke, već savezničke, ako gledamo iz prizme zapada. Tu se u pitanje dovodi i jačina američke diplomatije. Vikiliks je uspeo da hakuje sve te mejlove, pa je doveo u opasnost da oni ne mogu da vrše svoju diplomatsku službu širom sveta.

Deđanski nema dilemu da će Asanž biti izručen Americi, pa je obrazložio:

- Ovo je jedna farsa i svim znamo da će Asanž biti izručen Americi. Uvek je to maska da se pokaže da su baš malo demokrate, ali će na kraju ipak da ga isporuče. Zato što on treba da bude primer da se u današnjem svetu ne sme reći ništa što nije pod kontrolom ministarstva istine koje se nalazi u Vašingtonu. On će biti isporučen, naćiće model da se to uradi. Posle toga, ne znam šta će se desiti.

