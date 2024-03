"TERORISTIČKI AKT U MOSKVI NISU MOGLA DA IZVEDU PETORICA SA INTELEKTOM AVOKADA!" Galogaža: Iza svega je sofisticirana organizacija

Masakr u Moskvi, koji se dogodio pre šest dana, u fokus javnosti ponovo je stavio delovanja ozloglašenih terorističkih grupa koje su prema ocenama stučnjaka svoje pipke pustile po čitavoj Evropi.

Iako je jedna od njih - radikalna islamističkia grupa ISISK-a preuzela odgovornost za ovaj napad Rusija iznosi sve više informacija koje ukazuju na to da bi u ovo krvoproliće mogao da bude umešan I Kijev. Ipak,ko je I zbog čega organizovao smrtonosni napad usred Moskve, pokazaće rezultati zvanične istage. Za to vreme stručnjaci upozoravaju da bi ova grupa mogla da se aktivira i u ostalim evropskim metropolama, a kao njenu bazu označavaju Tursku.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Marina Galogaža, predsednica Društva sunarodnika Rusije, Srba Filipović, politički analitičar i Stanko Vasiljević, general.

Filipović je oceno da je Rusija trebalo da posluša upozorenje sa zapada da se sprema teroristički napad:

- Svakako je suviše rano da nakon dva ili tri dana od tragedije izvlačimo zaključke ko je obučio, naoružao teoriste i ko je dalo nalog za napad. Islamska država je ona koje je preuzela odgovornost i nastavila je da najavljuje da će masakritari ruske građane i ruskog predsednika. Nažalost, danas na svetu niko nikog ne sluša. Vi kada nekoga upozorite da mu preti terostički akt službe te države kažu pa dobro mi smo sad u neprijateljstvu i nećemo da poslušamo to upozorenje. Da su poslušali upozorenje možda bi ovaj teroristički akt bio sprečen, mada je to u sferi nagađanja.

Galogaža smatra da se radi je napada pažljivo isplaniran od strane visokosofisticirane organizacije.

- Ne verujem u terorizam kao pojavu. Iza svake terorističke organizacje stoji neka ozbiljna služba koja plaća taj terorizam. Znamo ko plaća ISIS. Oni imaju bolnicu u Izraelu. Ako gledate šta se tačno desilo u Kroko centru prvo treba reći da je on veličine kao 10-12 tržnih centara Ušće u Beogradu. To je sve najmodernija oprema. I video nadzor i protivpožarna bezbednost. I onda vi imate petoro ljudi sa intelektom avokada koji dođu i počnu da pucaju i odjednom bukne velika vatra. Petoro ljudi to ne mogu uraditi. Iz toga stoji visokosofisticirana organizacija koja je u stanju da isključi aparate za protivpožarnu bezbednost i da da isključi kamere.

Vasiljević je ocenio da su ruske službe bezbednosti zakazale:

- Teško je reći šta bi mogla da bude ruska odmazda. Ako ste vi u tako velikom centru imali obezbeđenje koje je bilo 50 metara od toga, nameće se kao veoma verovatna mogućnost da je bilo unutrašnjih pomagača. Teško je razumeti kako je moguće izazvati požar i ubiti toliko ljudi od strane njih petorice koji su se tu veoma kratko zadržali. Gde je bilo obezbeđenje? Gde su službe? Možda je fokus njhove pažnje bio na izborima, ali mislim da su definitivno napravile propust.

