ŠTA JE IRAN POSTIGAO NAPADOM NA IZRAEL: Ostvario je tri važna cilja i pokazao da Tel Aviv nije nedodirljiv!

U noći 13 na 14. april Iran i njegove savezničke snage izveli su seriju napada krstarećim raketama i dronovima kamikazama na izraelsku teritoriju.

Napadi nisu bili iznenađenje jer je Teheran upozorio da će odgovoriti na izraelski vazdušni napad na iranski konzulat u Damasku, u Siriji, 1. aprila, u kom je ubijeno nekoliko visokih oficira Korpusa Čuvara Islamske revolucije (IRGC), uključujući dva generala. Uzvratni udar je nazvan Operacija "True Promise" ("Iskreno obećanje").

I dalje se vodi mnogo debata o tome da li je iranski uzvratni udar bio uspešan. Većina vojnih stručnjaka se slaže da u akcijama Teherana nije bilo ničeg neobičnog, osim da je ovo bio prvi direktan napad Irana na Izrael.

Sa tehničke tačke gledišta, strategija je bila jednostavna i ispravna: Iran je prvo potisnuo neprijateljske sisteme protivvazdušne odbrane dronovima, a zatim lansirao hipersonične rakete koje Izraelci i Amerikanci nisu mogli da presretnu.

Još nije vreme za konačne zaključke

Mnogi eksperti su bili skeptični prema iranskom udaru i požurili su da kažu da odmazda nije opravdala očekivanja. Međutim, to kažu zapadni posmatrači.

- Kao što je Sun Cu pisao u davna vremena, voditi 100 bitaka i pobediti u 100 bitaka nije vrhunac veštine. Najbolji način za pobedu je da se uopšte ne borite. Ovo je iranska strategija. Njegov udar na Izrael nije bio toliko vojni odgovor koliko potez u igri koja još nije gotova - kaže Abas Džuma, novinar i politički komentator, stručnjak za pitanja Bliskog istoka i Afrike.

Nakon napada na iranski konzulat u glavnom gradu Sirije, Teheran se našao u teškoj situaciji. Moralo je da odgovori na način koji bi izgledao ubedljivo i kojim bi se postigli konkretni vojni ciljevi, ali da pritom ne započne treći svetski rat.

Da bi postigao prvi cilj, Iran je morao da izvede direktan udar bez pribegavanja isključivo zastupničkim snagama i zaista je to uradio.

Što se tiče drugog cilja, iako je većina projektila i dronova zaista oborena, neki su uspeli da prodru u izraelski vazdušni prostor i pogode vojne ciljeve. Načelnik štaba iranskih oružanih snaga Mohamed Bageri rekao je da su pogođeni informativni centar na izraelsko-sirijskoj granici i izraelska vazdušna baza Nevatim.

I na kraju, što se tiče trećeg cilja nije izbio treći svetski rat. Ovo je ličilo na situaciju iz 2020. godine, kada su Iranci pogodili američke baze u Iraku reagujući na ubistvo generala Sulejmanija.

Međutim, još je prerano spekulisati o tome da li je iranski napad bio uspešan ili ne. Sada je veliko pitanje kako će Izrael odgovoriti.

Šta je Iran postigao

- Važno je naglasiti da je iranska operacija imala više političku nego vojnu težinu. U tom smislu, izvedena je suptilno i bila je uspešna. Iranci očigledno nisu hteli da započnu rat koji bi uključio SAD, iako je to Netanjahu želeo. Drugim rečima, Izrael nije uspeo da isprovocira Iran - ističe Džuma.

Očigledno je i da Islamska Republika poseduje moćnije bespilotne letelice i rakete od onih koje su korišćene u napadu 14. aprila.

Međutim, čak i manje napredne bespilotne letelice i rakete uspele su da prodru u izraelski vazdušni prostor i nanesu ekonomsku štetu, pošto je Izrael potrošio mnogo više novac na obaranje projektila i dronova nego što je Iran potrošio na njihovo lansiranje.

Teheran je još jednom pokazao da Izrael nije neranjiv i da ga je moguće napasti. Što se tiče stepena nanete štete, kojom su neki komentatori bili nezadovoljni, ona u velikoj meri zavisi od vrste projektila i dronova koji su korišženi u napadu, a Iran ima dosta vojne opreme.

- Konačno, glavno dostignuće Irana je to što je uspeo da zbuni Izrael na isti način na koji je bio zbunjen nakon napada Hamasa 7. oktobra. Država mora da odgovori. Ali kako? Da li Izrael treba da napadne iranske proksi snage? Ovo je moguće, ali Izrael to radi sve vreme bez mnogo rezultata. Da li bi trebalo direktno da pogodi Iran? Ali to bi pokrenulo rat za koji niko nije spreman, uključujući i SAD - kazao je Džuma.

Pokazali su da Izrael nije nedodirljiv

Lopta je sada u dvorištu Izraela, a zemlja se suočava sa istim izazovima koje je imala Islamska Republika nakon 1. aprila. Ali da li će Izrael moći da reši ove izazove jednako efikasno?

Važno je napomenuti da je glavnokomandujući IRGC-a Hosein Salami rekao da će od sada, ako Izrael bude napadao interese Irana i iranskih građana, Teheran ponovo napasti.

Ovo je važna izjava. U suštini, napad koji je Iran izveo 14. aprila nije bio samo uzvratni udar, već je uspostavio novi poredak. Iran je pokazao da je spreman da pribegne novim sredstvima uticaja u situaciji kada reči nisu dovoljne.

Direktno je napao Izrael ne da bi pokrenula rat, već da bi pokazao šta bi se moglo dogoditi ako sve druge metode pritiska na Izrael ne uspeju.

U igri je i nova opcija. Izrael može biti lišen svoje najvažnije prednosti - apsolutne nekažnjivosti, koju su donedavno garantovale SAD.

