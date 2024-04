"U NEMAČKOJ NISU NI SVESNI ŠTA IM SE SPREMA IZ MOSKVE ZBOG IGRE SA SRBIJOM!" Srpski novinar uživo iz Minhena: Dolaze na dnevni red

U Nemačkoj je juče glavna vest bila saobraćajna nesreća koja se dogodila na zapadu zemlje, kada se u ranim jutarnjim satima prevrnuo školski autobus koji je prevozio učenike na izlet u Englesku. 27 osoba je povređeno, četvoro učenika teže.

Više informacija donosi novinar Vlastimir Vidić, koji se u jutarnji program Kurir televizija uključio iz Minhena.

foto: Kurir televizija

- Ono što je najbitnije u celoj ovoj informaciji jeste svakako činjenica da je na kraju, kako je saopšteno, od 67 učenika četvoro teže povređeno i da su zadržani u klinici na hitnoj hospitalizaciji. Srećom, dakle, nije bilo smrtnih ishoda. 67 učenika je krenulo, na put u Englesku. U pitanju je gimnazija iz Marburga, ali tu negde u blizini granice sa Holandijom došlo je do sletanja autobusa sa autoputa 45. Što se tiče uzroka, još uvijek se ispituje, ali na osnovu tih prvih nekih informacija, činjenica je da je tih dana, odnosno to jutro bio mraz na tom području i da je bilo malo leda, te je za predpostaviti da je vozač autobusa izgubio kontrolu i da je autobus onda skliznuo.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se na činjenicu da se ovaj udes dogodio samo dve nedelje nakon udesa dvospratnog autobusa koji je prevozio studente:

- Znate kako, da li je koincidencija ili ne pitanje je. Kao što vidite na snimcima radi se o Flixbusu. Znate, taj koncept Flixbusa funkcioniše u suštini da svi privatnici koji imaju dozvolu za prevoz se udružuju, da kažem, u jednu kompaniju. Koliko su tu stroge kontrole? U svakom slučaju navikli smo na taj visoki nemački standard. Evo, zanimljivo je da je na ovom putu registrovan, odnosno samo jedan vozač je bio prisutan i trebalo je da vozi do Engleske, a onda posle i nazad, što je pomalo simptomatično i čudno, zašto samo je angažovan samo jedan vozač. Zapravo glavni uzrok jeste taj ljudski faktor, koji se svodi na nedovoljnu pažnju. i u Nemačkoj se naravno dešavaju takve stvari. U poslednje vreme mora se reći da se dešavaju mnogo često.

Ukazao je i na problem radne snage:

foto: Kurir televizija

- Naravno, potražnja za vozačima, profesionalnim vozačima, kako za autobuse, tako i za kamione u špediciji je ogromna. I to jednostavno nikako ne mogu da nadomeste. Najveći udar za njih je zapravo bio početkom i tokom rata u Ukrajini, jer je to veliki dio prevoza u tom drumskom transportu roba i putnika. Obavkljali su ga i vozači iz Poljske i drugih istočnoevropskih zemalja, čak i Ukrajine, pa i Rusije. I onda je u najmanjoj meri odsečen sa nekih 20.000 do 30.000 vozača. U ovom momentu kažu da potražuju čak i do 80.000 vozača i oni na sve načine pokušavaju da dođu.

Kaže da se u nemačkim medijima ne poklanja mnogo pažnje predlogu rezolucije o Srebrenici:

07:38 U NEMAČKOJ NISU NI SVESNI ŠTA IM SE SPREMA IZ MOSKVE ZBOG IGRE SA SRBIJOM! Srpski novinar uživo iz Minhena: Dolaze na dnevni red

- Koliko god je za nas ta tema aktuelna, pa naravno i bolna, i koliko god je prisutna činjenica da je rezoluciju na neki način inicirala, i jeste, Savezna republika Nemačka zajedno sa Ruandom, o tome se obrnuto proporcionalno piše ovde u Nemačkoj i vrlo malo toga ima u medijima. Inače karakteristika je za sve ono što se dešava kod nas na zapadnom Balkanu i na teritoriji Srbije, odnosno između Beograda, Prištine, pa i Sarajeva, Nemačka štampa naravno kada to prati ona uvek daje podršku svojim miljenicima u Prištini, a naravno i dalje u političkom vrhu u Federaciji. Ipak, zanimljivo je i za ovu rezoluciju loliko se to ne prati. Mislim da je Nemačka javnost svesna svoje prošlosti i zato mnogo o ovome i ne piše.

Povodom oglašavanja Marije Zaharove da se utvrdi odgovornost Nemačke za genocid u bivšem Sojvetskom Savezu:

- Ono što Nemačka nije svesna jeste da njih očekuje sad upravo, najverovatnije od strane zvanične Moskve i zvanično prozivanje i stavljanje na dnevni red. Ako su ušli da otpočnu tu igru sa Srbijom, onda verovatno nisu ni svesni šta dolazi njima na red.

