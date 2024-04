MAJKA IZGUBILA 2 SINA BLIZANCA ZA 3 GODINE Potresna ispovest: "Jedan se obesio, drugog ubili huligani na ulici..."

Majka koja je izgubila dvojicu sinova blizanaca u razmaku od samo tri godine oglasila se potresnom porukom u kojoj je navela da se nada da su njih dvojica sada zajedno.

Mama troje dece Sju Havort bila je slomljena kada je njen sin Hari (22) sebi oduzeo život pošto je patio od depresije. Samo tri godine kasnije, njegov blizanac Džek (25), advokat pripravnik, ubijen je u ničim izazvanom napadu. Džekove ubice su prošlog meseca osuđene na osam godina i šest godina zatvora, a Sju je hrabro podelila srceparajuću fotografijusa Džekom pre nego što je skinut sa mašine za održavanje života.

- Kao mali dečaci, blizanci su bili nerazdvojni, imali su neverovatnu vezu i bili su tako lepi. Bilo je iscrpljujuće, ali sam se osećala neverovatno srećnim. Kao tinejdžeri, udaljili su se, što je bilo tužno. Uvek sam se nadao da će ponovo pronaći tu vezu, ali im nije data šansa. Džeku je slomilo srce što je izgubio brata, ali nismo ni na trenutak pomislili da će i on biti oduzet od nas, tako brutalno i tako besmisleno. Zajedno sam rasula njihov pepeo, na njihova omiljena mesta, i imamo klupu sa njihovim imenima. Sada mi je jedina uteha što su zajedno i što su još jednom najbolji prijatelji - rekla je uplakana majka.

Hari i Džek su rođeni u avgustu 1996. i, nakon što je njen brak prekinut, Sju ih je odgajala uz pomoć svoje ćerke Line, koja je tada imala 14 godina, a kasnije sa suprugom Filom.

- Bili su tako ljupki dečaci, svi su komentarisali jer su izgledali potpuno isto." Pokušala sam da ih obučem drugačije i da kupim različite igračke, ali oni to nisu želeli. Želeli su da budu identični u svakom pogledu. Bili su najbolji prijatelji, kao i braća blizanci - rekla je majka.

Jedan od braće, Hari, pronađen je obešen.

- Policija me je pozvala i jednostavno nisam mogla da prihvatim. Džek i ja smo otišli ​​da ga identifikujemo. Bili smo šokirani. Džek se borio sa Harijevom smrću. Krivio je sebe da nisu bili toliko bliski koliko je trebalo da budu, ali niko to nije mogao da predvidi. Bio mi je podrška u mesecima posle toga, bio je moj spasitelj. Zaista me je držao. Bio je identičan Hariju i ta sličnost mi je bila uteha, iako je, naravno, bilo i srceparajuće - rekla je majka.

Nakon što je diplomirao, Džek je počeo da radi kao advokat. On i njegova devojka Kejtlin štedeli su za svoj prvi dom i planirali su da se venčaju. Sju je počela da se nada da bi porodica možda konačno krenula putem da ponovo pronađe sreću.

U avgustu 2022, porodica se sastala na nedeljnom kvizu u lokalnom pabu pre nego što je Džek izašao sa prijateljima. Naišao je na dvojicu problematičnih mladića, koji su ga napali iz čista mira.

Obojica su ga udarila pesnicom u stomak i lice i on je pao, zadobivši katastrofalne povrede mozga.

- Pokušavali su da ga održe u životu dok nisam stigla kući. Putovanje je bilo užasno. Jecala sam celim putem - ispričala je majka.

Uspela je da se oprosti od sina kada je sletela u Veliku Britaniju, a njegovi organi su kasnije spasli živote četvoro ljudi.

U martu 2024. Džekovi napadači su zatvoreni zbog ubistva iz nehata. Sudu u Prestonu rečeno je da su pravili nevolje cele noći i da stoje iza niza agresivnih i homofobičnih napada.

Kurir.rs/Mirror