OGLASIO SE SIN ČOVEKA KOJI JE PUCAO NA ROBERTA FICA Otkrio detalje o ocu: "Ovo je sve što mogu da kažem"

Na internetu su se pojavile tvrdnje svedoka da je prvo viknuo na Roberta Fica, koji mu je potom prišao da se rukuje. Zatim je pucao, a policija ga je odmah privela. Trenutno je u pritvoru, a slučaj je preuzela Nacionalna kriminalistička agencija.

Kako se navodi, pojedini mediji su kontaktirali sina osumnjičenog strelca, koji je rekao da je šokiran je situacijom. On je potvrdio da je otac imao pištolj u legalnom posedu.

- Apsolutno nemam pojma šta je otac nameravao, šta je planirao, zašto se to dogodilo - rekao je on. Na pitanje da li njegov otac gaji odnos mržnje prema Ficu, on je odgovorio: „Reći ću vam – nije glasao za njega. To je sve što mogu da kažem o tome”.

Čovek je negirao da je njegov otac ikada otvoreno pomenuo napad ili ubistvo političara. On je takođe negirao da je 71-godišnji muškarac psihijatrijski pacijent.

- Možda je došlo do kratkog spoja, ne znam. On je nasilniji, ali ne da bi završio na psihijatrji ili sičnim stvarima - rekao je sin.

Osumnjičeni je, kako se navodi, objavio je nekoliko zbirki poezije. U 2016, navodno je radio za privatnu službu obezbeđenja. Tada je, kako se tvrdi, i sam bio žrtva napada u tržnom centru u Levicama. U ranim večernjim satima, mlađi muškarac je ušao u prodavnicu, očigledno pod dejstvom narkotika, i napao ga.

