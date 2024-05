"OBEZBEĐENJE PREMIJERA FICA NAPRAVILO VELIKI PROPUST!" Ekperti za Kurir: Bio je u turbulentnoj sredini MORAO JE DA NOSI PANCIR

Slovački premijer Robert Fico, teško je ranjen u pucnjavi nakon sastanka vlade. Do incidenta je došlo ispred Doma kulture, gde je Fico došao da pozdravi okupljen narod.

On je prvi premijer u Evropi upucan posle Zorana Đinđića. Fico je vešto igrao između proevropskih “mejnstrim” i nacionalističkih antibriselskih i antiameričkih pozicija, pokazujući spremnost da promeni kurs u zavisnosti od javnog mnjenja ili promenjene političke realnosti.

O pokušaja atentata na Roberta Frica govorili su u gostovanju u emisiji Usijanje: Milimir Mučibabić, univerzitetski profesor, Branko Lukić, advokat, i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

- Pred našim očima se odigrava utakmica između globalista i njihove duboke države i suverenista. Neupitna je istina da Brisel i njegova filharmonija ne štimaju. Ako je Vašington centar, Brisel kao eksopizitura koja daje naznaku šta i kako treba raditi. Svi neposlušni su kažnjavani. U sklopu EU postoje par centara koji odudaruju ili par ličnosti koja persenifikuju to suverenističko uverenje da se bude drugačiji u odnosu na zadati diktat. Među njima su Orban i Fric. Ovaj atentant na demokratiju - naveo je Mučibabić.

Matović smatra da je pokušaj atentata bio politički motivisan.

- Prilično je jednostavno oceniti da kada god je na nekog trenutnog državnog službenika izvršen bilo kakav atak na njegovu ličnost, da to uvek jeste politički motivisano. Da li je politički naručeno? To je ono pitanje koje mi treba da razradimo. Znači, u svakom slučaju ideološka pozadina. Onda se sad postavlja pitanje da li je to potez jednog čoveka ili neke nekoordinisane grupice. Da li je imalo političku motivaciju s polja da neko naruči to kako bi sprečio nepobitnu dominaciju, ne samo njegove partije nego i talasa koji je u Slovačkoj samo i krenuo. Predsednički izbori su pokazatelj kakvo je raspoloženje samog naroda u Slovačkoj - rekao je Matović.

Lukić se osvrnuo na propust obezbeđenja premijera Slovačke.

- Razgovarao sam sa obezbeđenjem generala Mladića i pitao ih kako se štiti ličnost. Moje predubeđenje je bilo da se kod ličnosti pre svega štiti telo. Međutim, komandant obezbeđenja generala Mladića je rekao "kada dođe do toga da štitiš nekoga telom, kasno je, pre svega se štiti informacijama". Dakle, pre svega propust obezbeđenja Ficovog je to što nisu uspeli da prikupe informacije da bi on bezbedno izašao u narod. Očito je da je bio bez pancira. Po meni, njega ne bi trebao niko da pita kakav je on čovek, nego ima da nosi prsluk. Tako se radi u sredinama koje su turbulentne, a očito je danas cela Evropa turbulentna. Mi danas ne možemo da kažemo da bilo koja država u Evropi živi u miru. Imamo razna previranja od ovih sukoba vezano za ukrajinsko-ruski konflikt do islamskog radikalizma. Vidimo da je ovaj čovek Slovak, 71 godina, nije baš omladinac, dakle nije lagano da ga čovek izmanipuliše. To je nešto dublje, to nije dečko od 18 do 19 godina, pa da ga ubedite u 7 dana da treba da napravi glupost. Ja mislim da je iza ovoga mora nešto da stoji. Da li će istraga do toga doći ili neće, videćemo... Neke istine se nikada ne saznaju. Dakle, ako se vratimo na propuste u obezbeđenju premijera Fica, to je jasno. Ne treba biti mnogo pametan da se vidi da je bilo propusta - rekao je Lukić.

