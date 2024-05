SRPKINJA DIREKTNO IZ NAPULJA: SVE PADALO I TRESLO SE, TEŠKO JE TO PREŽIVLJAVATI! Ljudi na ulicama, očekuju se novi potresi (VIDEO)

Iz zemljotrom pogođenog Napulja u jutarnji program Kurir televizije javila se Jelena Todorović, arhitekta i opisala iskustvo i posledice nepogode:

- Živimo sa tim svakodnevno. Pre pola sata se desio zemljotres ponovo. Navikli smo da živimo sa tim kao da je normalno, a u stvari nije normalno. Kad se protrese nije jednostvano biti unutra. Kad je bilo pre neki dan 4, 4 , a mi mislimo da je bilo 5, tada je bilo jako ružno preživljavati sve to jer je sve padalo i sve se treslo.

04:10 SRPKINJA DIREKTNO IZ NAPULJA: SVE PADALO I TRESLO SE, TEŠKO JE TO PREŽIVLJAVATI! Ljudi na ulicama, očekuju se novi potresi

Kaža da je javnost obaveštena da se očekuju novi udari:

-To nisu zemljotresi to je podizanje tla. Krene odozdo to brujanje i udarac i jako je teško to preživljavati .U poslednja 4 sata bilo je 150 zemljotresa. Svi ljudi su izašli na ulice, ima mnogo toga što je popucalo. Ima minimun 50 zgrada koje su iselili i stavili ljude u šatore i sportske hale. Nažalost rekli su nam da situacija neće da se smiri za sada, da vulkan radi i da će biti novih potresa

