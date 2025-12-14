Slušaj vest

Fotografije i video snimci sa plaže Bondi u Sidneju i dalje kruže društvenim mrežama. Na snimcima se vidi veliki broj ljudi koji leži na zemlji, a jedan očevidac je istakao da nije bilo dovoljno nosila za sve ubijene i ranjene, pa su deo njih transportovali na daskama za surfovanje, piše kanal 9news.



Pronađeni sumnjivi predmeti



Arčer park i susedni parking su ograđeni. Vlasti izveštavaju da je u blizini pronađeno nekoliko "sumnjivih predmeta". Lokalni mediji izveštavaju da bi mogao da bude u pitanju eksploziv. Kontradiverzione ekipe su na licu mesta i ispituju predmete, navodi se u saopštenju policije.

Svedok: Čula sam oko 50 pucnjeva



Olivija Matis je trčala duž šetališta na plaži Bondi kada je začula paljbu.

- Šetala sam ispred paviljona i naletela na prijatelja. Čula sam zaglušujuće zvuke. Pomislila sam da je vatromet ili nešto slično, a onda sam videla ljude kako se savijaju, pa su vikali "bežite". Čuli su se samo pucnji, pucnji, pucnji, i pomislila sam da nema šanse da neko puca, ali sam potrčala - kaže ona.

Kako kaže, misli da je čula oko 50 hitaca.

Eksplozivna naprava pronađena u automobilu povezanom sa ubijenim napadačem

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je improvizovana eksplozivna naprava pronađena u automobilu jednog od napadača koji je preminuo. Komesar policije Novog Južnog Velsa, Mal Lanjan, rekao je da su na lice mesta upućene spasilačke i pirotehničke jedinice.

Premijer: Napad je bio usmeren na jevrejsku zajednicu Sidneja

Smrtonosna pucnjava na plaži Bondi bila je namerno usmerena na jevrejsku zajednicu Sidneja, na prvi dan Hanuke, izjavio je premijer savezne države Novi Južni Vels, Kris Mins, na konferenciji za novinare u nedelju.

Ono što je trebalo da bude "veče mira i radosti" pretvorilo se u nešto što je "razbijeno ovim užasnim, zlim napadom", rekao je Mins.

- Naše srce večeras krvari za jevrejsku zajednicu Australije - dodao je on.

Komesar policije Mal Lanjan naglasio je da policija deluje kako bi se obezbedila sigurnost čitave zajednice, ističući da jevrejska zajednica "ima pravo da se oseća bezbedno".

Pucnjava na plaži Bondi proglašena terorističkim napadom

Pucnjava na plaži Bondi u Australiji proglašena je terorističkim napadom, saopštio je komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjan.

Policija trenutno istražuje da li je u napadu učestvovao i treći napadač. Lanjan je potvrdio da postoje dva poznata osumnjičena: jedan je mrtav, dok se drugi nalazi u bolnici i životno je ugrožen.

Komesar je pozvao građane na "smirenost", naglasivši da će istraga biti "opsežna i temeljna".

Najmanje 12 mrtvih u napadu

Najmanje 12 osoba je ubijeno u pucnjavi na plaži Bondi, dodao je premijer Novog Južnog Velsa.

Policija je dodatno potvrdila da je jedan od napadača mrtav, a drugi u kritičnom stanju. U napadu je ubijeno 12 osoba, uključujući i dvojicu policajaca.

- Veći broj sumnjivih predmeta pronađenih u okolini trenutno pregledaju specijalizovane jedinice, a uspostavljena je i zona zabrane pristupa - navodi se u policijskom saopštenju.

Policija je dodala da "nema izveštaja" o drugim incidentima u Sidneju povezanim sa ovim napadom.

Iran ili Al Kaida stoje iza napada?

Izraelske vlasti istražuju ko stoji iza smrtonosnog napada na jevrejsku zajednicu u Sidneju, u Australiji, usled rastuće zabrinutosti da je napad mogao biti orkestriran od strane države ili pojedinačnih terorista.

Ukoliko je u pitanju državna umešanost, Iran se navodi kao glavni osumnjičeni. Zvaničnici, međutim, ispituju i moguće veze sa drugim terorističkim grupama, uključujući Hezbolah, Hamas i Laškar-e-Taibu, pakistansku organizaciju povezanu sa Al-Kaidom.

Izraelska upozorenja i obaveštajni podaci

Poslednjih meseci Izrael je upozoravao da se Iran sprema da cilja jevrejsku zajednicu i jevrejske institucije u inostranstvu. Prema obaveštajnim izveštajima, Iran je krijumčario oružje i stvarao "ćelije za podsticanje mržnje" na društvenim mrežama kako bi podstakao dalje napade.

Optužbe australijske vlade

Australijski premijer Entoni Albaneze optužio je Iran da stoji iza dva antisemitska napada u zemlji ranije ove godine i najavio prekid diplomatskih odnosa sa Teheranom.

Albaneze je izjavio da je Australijska bezbednosno-obaveštajna organizacija (ASIO) utvrdila da iranska vlada stoji iza požara u kompaniji "Lewis Continental Kitchen", košer proizvođača hrane u Sidneju, u oktobru 2024. godine, kao i iza požara u sinagogi Adat Izrael u Melburnu u decembru iste godine.

Direktna umešanost Irana

Prema australijskim obaveštajnim podacima, Iran je imao direktnu ulogu u ovim napadima, koji su se dogodili u vreme naglog porasta antisemitskih incidenata u Sidneju i Melburnu od početka rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine.

- ASIO je prikupio dovoljno kredibilnih obaveštajnih podataka da dođe do uznemirujućeg zaključka. Iranska vlada je stajala iza najmanje dva incidenta. Pokušali su da prikriju svoju umešanost, ali ASIO veruje da su oni odgovorni - rekao je Albaneze.

"Opasni akti agresije"

- Ovo su bili izuzetni i opasni akti agresije koje je strana država orkestrirala na australijskom tlu.Pokušaji da se naruši društvena kohezija i poseje podela unutar naše zajednice su potpuno neprihvatljivi - dodao je on.

Stav ASIO

Direktor ASIO Majk Bardžes takođe se obratio na konferenciji za novinare, navodeći da organizacija veruje da Iran stoji i iza kasnijih napada.

- Terorisali su zajednicu i kidali tkivo našeg društva. Iran i njegovi agenti su raspirivali vatru - rekao je Bardžes.

Diplomatske posledice