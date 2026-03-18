Svi događaji
Od najnovijeg
8:53

Snimak izraelskog udara na zgradu u centru Bejruta, stanari upozoreni u 4 ujutru da se odmah evakuišu

Izrael je rano jutros izveo napad na kvart Bašura u centru libanske prestonice Bejruta.

Gardijan navodi da je većina izraelskih vadušnih udara do sada je bila usmerena na južna predgrađa glavnog grada i južne delove Libana.

Lokalne vlasti rekle su za AP da su napadi na centar Bejruta uništili iluziju bezbednih područja u gradu.

U upozorenju stanovništvu upućenom malo pre četiri sata jutros po lokalnom vremenu Avičaj Adrej, portparol izraelske vojske za arapsko govorno područje, podelio je na društvenim mrežama mapu koja označava zgradu koju će uskoro pogoditi Izraelske odbrambene snage (IDF).

- Svima prisutnima u zgradi označenoj crvenom bojom na priloženoj mapi i susednim zgradama: Nalazite se u blizini objekta koji pripada terorističkoj grupi Hezbolah, koju će IDF da cilja. Radi vaše bezbednosti i bezbednosti vaših porodica, morate odmah da se evakuišete iz označene zgrade i susedne zgrade i udaljiti se od njih najmanje 300 metara - naveo je Adrej u upozorenju.

Na snimku koji je izraelska televizija Kanal 12 objavila na društvenoj mreži X vidi se eksplozija, nakon čega se stambena zgrada urušva i nestaje u ogromnom crnom dimu.

8:15

Saudijci oborili dron koji je išao ka ambasadama

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je na društvenoj mreži X da je oborilo dron koji se kretao ka ambasadama.

8:05

Presretnute rakete iznad Dubaija, zapaljeni delovi padaju sa neba

Vlasti Dubaija, najvećeg grada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), objavile su da je protivvazdušna odbrana (PVO) uspešno presrela rakete iznad tog grada i da nema izveštaja o povređenima.

Timovi za vanredne situacije u UAE ranije su saopštili da "odgovaraju na raketne pretnje", pozivajući ljude da potraže skloništa.

UAE su objavile da je Iran od početka rata ispalio više od 2.000 raketa i dronova na tu zalivsku zemlju.

7:49

Pogođen objekat blizu nuklearne elektrane u Iranu, apel šefa IAEA


Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), ponovio je poziv na maksimalnu uzdržanost kako bi se izbegla nuklearni akcident.

Iranska nuklearna elektrana Bušer

BBC navodi da se on oglasio nakon što je sinoć pogođen objekat u blizini nuklearne elektrane Bušer u Iranu, ali nije bilo izveštaja o šteti.

Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

7:47

Napad Hezbolaha na sever Izraela, velika eksplozija u Bejrutu

Proiranska ekstremistička organizacija Hezbolah iz Libana nastavila je raketne napade na severni Izrael tokom noći, a izraelski vazdušni napad izazvao je veliku eksploziju u centru libanske prestonice Bejruta.

Izraelska vojska je takođe takođe gađala južni i istočni Liban dok intenzivira udare na Hezbolah.

7:44

Tel Aviv napadnut raketama sa kasetnim bojevim glavama

Iran je noćas ispalio rakete sa kasetnim bojevim glavama na Tel Aviv u znak odmazde za ubistvo šefa nacionalne bezbednosti Alija Laridžanija.

BBC navodi da su dve osobe poginule kada su delovi bombe pogodili njihovu stambenu zgradu, a ranije je objavljeno da su u pitanju muškarac i žena stari 70-ak godina.

Arapske države Perisijskog zaliva su takođe ponovo izložene iranskim napadima raketama i dronovima.

7:37

Američka vojska bacila bombe "razbijače bunkera" na iranske mete duž Ormuskog moreuza

Američka vojska je noćas saopštila da je pogodila lokacije na kojima su bile raspoređene iranske rakete duž Ormuskog moreuza.

Navedeno je da je napad izveden moćnim bombama koje su sposobne da prodru u bunkere.

U objavi na društvenoj mreži X Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD je navela da su američke snage "uspešno upotrebile više bombi za duboko prodiranje teške oko 2,3 tone na utvrđenim iranskim raketnim lokacijama" duž iranske obale moreuza.

- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik po međunarodnu plovidbu u moreuzu - piše u objavi američke vojske.

Američki avion B-2 baca bombu GBU-57A/B koja probija bunkere

Iranska blokada ovog plovnog puta kroz koji prolazi oko 20 odstosvetskih pošiljki nafte oštro je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinelo rastu globalnih cena "crnog zlata".

Ogromne bombe koje CENTCOM pominje verovatno su slične "razbijačima bunkera" koje su SAD koristile prošle godine u napadima na tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Ormuski moreuz

Za razliku od konvencionalnih bombi, "razbijači bunkera" ne eksplodiraju u vazduhu, na zemlji ili površini mete, već prodiru duboko u zemlju pre nego što detoniraju.

7:26

Iran pokrenuo odmazdu zbog ubistva Laridžanija, dvoje staraca stradalo u Izraelu 

General-major Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske,, zapretio je sinoć da će Teheran izvesti "odlučnu" odmazdu zbog ubistva šefa nacionalne bezbednosti Alija Laridžanija u izraelskom vazdušnom napadu.

- U odgovarajuće vreme i na odgovarajućem mestu, zločinačkoj Americi i krvožednom cionističkom režimu biće dat odlučan odgovor koji će ih odvratiti i zbog kojeg će zažaliti - piše u saopštenju Hatamija, prenosi BBC.


Amir Hatami

U njemu se dodaje da će smrt Laridžanija i drugih "mučenika biti osvećena".

AFP prenosi da je iranska Revolucionarna garda, koja funkcioniše nezavisno od vojske, objavila da je lansirala rakete na centralni Izrael "u znak osvete" za Laridžanijevu smrt.

Iranska revolucionarna garda, IRGC

Izraelske službe za vanredne situacije reagovale su na raketne napade na Tel Aviv tokom noći, a u tim napadima u Izraelu su stradali muškarac i žena stari 70-ak godina.

7:22

Rezime 18. dana rata

tramp iran 1.jpg
Ali Larijani
Bagdad, Irak, C-Ram
Untitled-1.jpg

Dok SAD i Izrael nastavljaju da napadaju Iran, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grosi, ponovio je svoj poziv na maksimalnu uzdržanost kako bi se izbegla nuklearna nesreća. U utorak uveče je pogođen projekat u blizini nuklearne elektrane Bušer, ali nije bilo izveštaja o šteti.