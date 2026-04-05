TRAMPOV ULTIMATUM IRANU: Ako ne bude dogovora, dižemo im celu zemlju u vazduh! Teheran: Ako to uradi, gađaćemo SVE identično što je u vlasništvu SAD! (VIDEO)
Američki predsednik, Donald Tramp juče je poručio da Iran ima 48 sati da otvori Ormuski moreuz ili sledi "pakao". Nakon vazdušnog napada evakuisano 198 ljudi iz nuklearne elektrane u Iranu. Teheran u jednom danu oborio dva američka borbena aviona.
Potraga za američkim pilotom je prema pisanju medija i objavama Donalda Trampa, uspešno okončana. Član posade F-15 je izvučen iz Irana, ali je tokom potrage došlo do oružanog sukoba spasilačke misije i Iranaca.
Teheran je nudio 60.000 dolara za informaciju o američkom pilotu.
Iran tvrdi da je gađao brod povezan s Izraelom u Ormuskom moreuzu, a u međuvremenu su vlasti u Teheranu odgovorile na Trampov ultimatum da će se "cela regija pretvoriti u pakao za Amerikance".
Iran: Oborili smo ih, a onda su oni sami bombardovali svoje olupine!
Iran je zvanično potvrdio da su njegove snage protivvazdušne odbrane oborile više američkih vojnih letelica nakon što su povredile vazdušni prostor zemlje, prisiljavajući, kako se navodi, "neprijatelja da bombarduje sopstvene nasukane snage u očajničkom pokušaju da prikrije svoj neuspeh", javlja Tasnim.
Na društvenim mrežama se pojavila i verzija sa titlovima na engleskom, a pred kamere je izašao govornik Centralne komande protivvazdušne odbrane Irana.
Teheran odgovorio Trampu na pretnje: Odgovorićemo istom merom!
Teheran obećava da će odgovoriti „istom merom” na bilo koji američki napad na svoju infrastrukturu, ukoliko se Trampova pretnja o "uništenju celog Irana" ostvari.
Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagai rekao je za Al Džaziru:
"Naše oružane snage su jasno stavile do znanja da ćemo, u slučaju napada na infrastrukturu Irana, reagovati istom merom”, rekao je on.
"Naše oružane snage bi gađale svaku sličnu infrastrukturu koja je u vlasništvu Sjedinjenih Država, ili je na bilo koji način povezana sa njima, ili doprinosi njihovom činu agresije protiv Irana.”
"Cena sirove nafte bi mogla da bude 200 dolara po barelu!"
Sina Tosi, viši saradnik u Centru za međunarodnu politiku u Vašingtonu, upozorio je na dalekosežne globalne posledice rata, uključujući nagli skok cena nafte i širi ekonomski krah.
U objavi na društvenim mrežama, Tosi je naveo da je Iran već nagovestio da će na američke napade na svoju energetsku infrastrukturu odgovoriti proširenjem udara na energetske i energetske ciljeve širom Zaliva i Izraela.
"Ono što ovo rizikuje jeste skok cena sirove nafte na svetskom tržištu prema 200 dolara po barelu, što bi zemlje širom sveta, uključujući SAD, gurnulo ka recesiji, ako ne i depresiji“, rekao je on.
Tosi je takođe sugerisao da je malo verovatno da će eskalacija primorati Iran da se povuče, pitajući: „Da li će ovaj scenario eskalacije proizvesti iransku kapitulaciju? Malo verovatno.“
Dodao je da Tramp često koristi agresivnu retoriku kao oblik pritiska, opisujući to kao verziju „doktrine ludaka” koja ima za cilj da prikaže nepredvidivost.
"Ako ne bude dogovora, dižemo ceo Iran u vazduh!"
U razgovoru za australijski kanal ABC Njuz, američki predsednik je izjavio da očekuje da iranska vlada postigne dogovor u roku od "nekoliko dana, a ne nedelja".
"Ako se desi, desi se. A ako ne, dići ćemo celu zemlju u vazduh”, rekao je Tramp. "Kao što sam rekao, biće to 'dan mostova' i 'dan elektrana' u državi Iran (u sredu u 2.00 ističe ultimatum).”
Tramp je naglasio da je „vrlo malo toga” što je „zabranjeno” (van granica) ako se dogovor ne postigne. Na pitanje da li to znači da će ciljevi uključivati i civilnu infrastrukturu, Tramp je odgovorio: „Ne želim da pričam o tome.”
Kada su ga pitali da li će produžiti rok kako bi Iranu dao više vremena za postizanje mirovnog sporazuma, Tramp je rekao: „Imaju sasvim dovoljno vremena da naprave dogovor.”
"Ako ne žele da naprave dogovor, njihova cela zemlja je nestala."
Izraelsko ministarstvo: Od početka rata, 6.951 osoba prebačena u bolnice
Izraelsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 6.951 osoba povređena i prebačena u bolnice od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara.
Od tog broja, 123 pacijenta su i dalje hospitalizovana, uključujući dvoje koji se nalaze u „kritičnom stanju”, navelo je ministarstvo.
Novi događaj, 20:20
Tramp: Ne isključujem slanje kopnenih snaga ako Teheran ne postigne dogovor
Tramp je u kratkom telefonskom intervjuu za list Hil danas rekao da ne isključuje mogućnost upotrebe kopnenih snaga u Iranu ukoliko Teheran ne postigne dogovor.
"Ne", rekao je Tramp za Nekstarov Hil na pitanje da li bi isključio slanje kopnenih trupa u tu zemlju.
"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor."
Lavrov: Potrebno je napustiti jezik ultimatuma
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je najviši diplomata Moskve, Sergej Lavrov, razgovarao telefonom sa svojim iranskim kolegom Abasom Aragčijem.
Ministarstvo je navelo da je Lavrov izrazio nadu da će napori za deeskalaciju rata uroditi plodom i rekao da bi SAD mogle doprineti tome „napuštanjem jezika ultimatuma i vraćanjem situacije na pregovarački kolosek”.
Ministarstvo je dodalo da su obe strane „pozvale na napore da se izbegnu akcije, uključujući i one u Savetu bezbednosti UN, koje bi mogle potkopati preostale šanse za unapređenje političkih i diplomatskih napora za rešavanje krize”.
Najmanje 11 osoba ranjeno u iranskom napadu na Haifu
U Izraelu je uveliko pao mrak, ali napori spasilačkih službi da utvrde da li ima nekog ispod ruševina zgrade nakon iranskog raketiranja stambene zgrade u Haifi i dalje traje.
Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je broj ranjenih 11, a da je jedna osoba u teškom stanju.
Najmanje 11 osoba ranjeno u iranskom napadu na Haifu
Ubijen visoki iranski komandant
Visoki iranski vojni komandant ubijen je u američko-izraelskim napadima, javili su iranski mediji.
Komandant je identifikovan kao brigadni general Masud Zarei, načelnik Vojnog koledža protivvazdušne odbrane u Šahin Šahru, objavila je iranska novinska agencija Mehr.
Vitkof i Kušner glavni pregovarači sa Iranom?
Kako prenosi Al Džazira, Tramp je razgovarao sa brojnim američkim medijskim mrežama. Za jednu od njih govorio je o "dizanju svega u vazduh i uzimanju nafte" u Iranu, da bi potom izjavio kako su SAD dale amnestiju onima sa kojima žele da pregovaraju u toj zemlji.
On s jedne strane govori o uništavanju svega, dok s druge strane pominje pregovore.
U intervjuu za drugu medijsku mrežu izneo je nešto više detalja, rekavši da njegovi bliski savetnici Džared Kušner i Stiv Vitkof vode razgovore sa iranskim pregovaračima.
Različiti izveštaji navode da su posrednici bili Egipat, Pakistan i Turska, ali jedan izvor dodaje da Vitkof i Kušner direktno komuniciraju sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem putem tekstualnih poruka.
Ovo nije potvrđeno, ali se uklapa u Trampove tvrdnje da su njegovi bliski pregovarači – Kušner i Vitkof – blisko uključeni u neki vid pregovora sa nekom vrstom iranskih predstavnika.
Tramp Iranu: Imate rok do srede u 2.00 da otvorite moreuz!
Američki predsednik Donald Tramp dodatno je razjasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, poručivši da on ističe u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, što je 2.00 po srednjeevroposkom, sreda.
"Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!”, napisao je Tramp u novoj objavi na društvenim mrežama.
Ranije je zapretio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu pomorsku rutu, SAD gađati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji.
Predsednik iranskog parlamenta: Vi ćete u pakao, ne mi!
Mohamad Bager Galibaf poslednji je iranski zvaničnik koji je reagovao na ponovljene Trampove pretnje.
U objavi na engleskom jeziku na mreži X, očigledno upućenoj Trampu, predsednik iranskog parlamenta je poručio:
"Vaši nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Države u pravi PAKAO za svaku pojedinačnu porodicu, a ceo naš region će izgoreti jer insistirate na izvršavanju Netanjahuovih naređenja.”
Galibaf je dodao: "Ne pravite grešku: ratnim zločinima nećete dobiti ništa. Jedino pravo rešenje je poštovanje prava iranskog naroda i okončanje ove opasne igre."
Šefica Amnestija: Trampva izjava je ODVRATNA!
Agnes Kalamar, šefica organizacije Amnesty International, kaže da Trampove pretnje uništavanjem iranskih mostova i elektrana naglašavaju da će civili „biti prvi koji će ispaštati”.
"Bez grejanja, bez struje, bez vode, bez mogućnosti kretanja ili bekstva, i sve ono što to znači za njihovo pravo na život”, napisala je Kalamar na mreži X. „Odvratna izjava”, dodala je povodom Trampove objave na društvenim mrežama.
Član kabineta iranskog predsednika: Otvorićemo moreuz kada dobijemo ratnu odštetu
Zvaničnik Sejed Mehdi Tabatabai, zamenik za komunikacije u kabinetu iranskog predsednika, izjavio je da će Iran otvoriti Ormuski moreuz tek nakon što dobije ratnu odštetu, isplaćenu putem "novog pravnog režima" zasnovanog na tranzitnim taksama.
Tabatabai je takođe u objavi na društvenim mrežama naveo da je Tramp, koji je ranije danas zapretio napadom na civilnu infrastrukturu Irana zbog zatvaranja tesnaca, "pribegao psovkama i besmislicama iz čistog očaja i besa".
Vang: Prekidom vatre do otvaranja Ormuskog moreuza!
Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji kaže da je „osnovni način za rešavanje pitanja navigacije“ u Ormuskom moreuzu postizanje prekida vatre.
Kineska državna novinska agencija Sinhua objavila je da su Vangovi komentari izrečeni tokom telefonskog razgovora sa njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.
Iranska misija: Kada bi UN bio živo biće, ne bi ćutao pred besramnim Trampovim pretnjama
Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama osudila je najnovije izjave Donalda Trampa, navodeći da predsednik Sjedinjenih Američkih Država preti uništavanjem infrastrukture koja je od suštinskog značaja za opstanak civila u zemlji.
U objavi na mreži Iks, misija je saopštila da, kada bi savest Ujedinjenih nacija bila živa, ona ne bi ćutala pred otvorenim i besramnim pretnjama ratnohušačkog predsednika Amerike koji namerava da gađa civilnu infrastrukturu.
Dodali su da Tramp nastoji da uvuče region u beskonačan rat, što predstavlja direktno i javno podsticanje na terorisanje civila, kao i jasan dokaz namere da se počini ratni zločin.
Misija je naglasila da međunarodna zajednica i sve države imaju zakonsku obavezu da spreče takve gnusne činove ratnih zločina, uz poruku da moraju delovati odmah jer će sutra biti prekasno.
Tramp: Postoji dobra šansa da se postigne dogovor do sutra, ali...
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje da postoji "dobra šansa" za postizanje dogovora sa Iranom do ponedeljka, pre njegovog roka da Teheran ponovo otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa teškim bombardovanjem.
"Mislim da postoji dobra šansa sutra, oni sada pregovaraju“, rekao je predsednik novinaru Foks njuza.
„Ako ne postignu dogovor brzo, razmišljam o tome da sve uništim i preuzmem naftu“, dodao je.
Tramp: Postoji dobra šansa da se postigne dogovor do sutra, ali...
Profesor iz Teherana: Tramp psovkama pokazuje da gubi kontrolu!
Foad Izadi, profesor na Univerzitetu u Teheranu, smatra da najnovija objava Donalda Trampa na društvenim mrežama, u kojoj ima psovki i pretnji Iranu, pokazuje da on gubi kontrolu. Izadi je za Al Džaziru izjavio da je Tramp pod velikim političkim pritiskom, jer je mislio da može da sprovede promenu režima za tri dana, pa je sada prilično uzrujan što ne postiže željene ciljeve.
U tom kontekstu, Izadi je rekao da se iransko rukovodstvo nada da će Tramp proglasiti pobedu i okončati rat. On je dodao da se iransko vođstvo, u suočavanju sa Trampom, oseća kao da ne može da se angažuje sa drugom stranom na način koji bi doneo bilo kakvu korist iranskoj strani.
Prema njegovim rečima, za bilo kog iranskog političara bi predavanje zemlje nekome poput Trampa predstavljalo političko samoubistvo, i on ne veruje da bi Iranci želeli to da vide.
Prvi potpredsednik Irana: Tramp živi u kamenom dobu!
Mohamad Reza Aref, prvi potpredsednik Irana, kritikovao je američkog predsednika zbog nedavnih izjava o nedostatku sredstava za socijalne programe u Sjedinjenim Američkim Državama.
Američki mediji izvestili su ove nedelje da je Tramp rekao da njegova vlada ne može da finansira medicinsku negu i dečiju zaštitu jer je fokusirana na vojne izdatke.
Aref je na mreži X napisao da je Tramp govorio o svojoj nesposobnosti da obezbedi dečiju zaštitu i zdravstvenu negu za američki narod navodeći rat kao izgovor, a da je potom zapretio Iranu uništenjem elektrana i mostova.
On je dodao da je neko ko žrtvuje dobrobit svog naroda da bi pretnjama uplašio druge i dalje zaglavljen u kamenom dobu dok je Iran izabrao drugačiji put da gradi čak i pod pritiskom.
Tramp je inače više puta ponovio pretnju da će Iran vratiti u kameno doba.
Abu Dabi: Požar u petrohemijskom postrojenju Borudž
Abu Dabi je potvrdio izbijanje tri požara u petrohemijskom postrojenju Borudž nakon uspešnog presretanja napada.
Kancelarija za medije Abu Dabija objavila je ažurirane informacije u vezi sa napadom na ovo postrojenje navodeći da su krhotine koje su pale nakon intervencije sistema protivvazdušne odbrane izazvale požare.
U saopštenju se dodaje da su ekipe za hitne intervencije brzo reagovale kako bi situaciju stavile pod kontrolu i da nema izveštaja o povređenima. Na samoj lokaciji je pričinjena materijalna šteta a procena posledica napada je trenutno u toku.
Iran tvrdi da je oborio dva američka aviona C-130
Pukovnik Ibrahim Zulfikari, portparol Glavnog štaba Katam al-Anbija ili IRGC-a, izjavio je sledeće u vezi sa američkom operacijom potrage za nestalim kopilotom aviona F-15 oborenog od strane Irana:
- Dva američka transportna aviona C-130 su uništena.
Zulfikari je u jutarnjem saopštenju naveo da je jedan C-130 uništen tokom američke operacije spasavanja.
Devojčica među sedmoro poginulih u izraelskom napadu na južni Liban
Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je sedam osoba, uključujući četvorogodišnju devojčicu, poginulo u izraelskom napadu na mesto Kfar Hata na jugu zemlje.
Saopštenje, koje prenosi državna novinska agencija NNA, usledilo je nakon što su lokalni mediji ranije izvestili da je napad na to područje izveden tokom noći.
IDF bombarduje predgrađa Bejruta dok Izrael i Hezbolah razmenjuju napade
Izraelska vojska saopštila je da je izvela nove napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije jutros upozorila stanovnike južnih predgrađa libanske prestonice da se hitno evakuišu.
U međuvremenu, grupa koju podržava Iran navodi da je ispalila rakete ka severu Izraela. Prema izraelskim medijima, IDF tvrdi da su te projektile presreli sistemi protivvazdušne odbrane.
Razmena vatre usledila je nekoliko sati nakon što je Hezbolah saopštio da je tokom noći pogodio izraelski ratni brod kod obale Libana raketom. Prema izraelskim medijima, IDF je naveo da nije imao saznanja o tom incidentu.
Koja je bila funkcija spašenog američkog oficira za naoružanje (WSO) u avionu F-15?
F-15E "Strajk Igl" je dvosedni borbeni avion, sa pilotom na prednjem sedištu koji upravlja letelicom i oficirom za naoružanje (WSO) na zadnjem sedištu. Podela zadataka između dva člana posade omogućava efikasnije izvršavanje borbenih misija.
Sistemi kojima WSO oficir upravlja
WSO ima četiri ekrana ispred sebe koji omogućavaju pristup različitim sistemima, uključujući:
- radar za rakete vazduh-vazduh
- radar za rakete vazduh-zemlja
- sisteme naoružanja i konfiguracije
- navigacioni radar za praćenje terena pri letu na malim visinama
Ovi sistemi omogućavaju WSO-u da prati situaciju i upravlja oružjem u realnom vremenu.
Lociranje i izbor ciljeva
WSO upravlja i tzv. targeting podom (sistemom za označavanje ciljeva), pomoću kojeg locira mete ili bira unapred zadate ciljeve koje je definisala komanda.
Glavni zadatak - precizno dejstvo
Osnovni zadatak WSO-a je da obezbedi precizno pogađanje ciljeva. U tom procesu sarađuje sa JTAC timovima (Joint Terminal Attack Controllers) na zemlji, koji usmeravaju vazdušnu podršku.
Takođe, WSO je odgovoran za pravilnu konfiguraciju svakog oružja pre upotrebe, kako bi se osiguralo njegovo efikasno dejstvo.
Zahtevna i intenzivna uloga
Uloga WSO-a je veoma zahtevna. Tokom misije, glava mu je često fokusirana na instrumente i ekrane, dok pilot izvodi agresivne manevre kako bi doveo avion u optimalnu poziciju za lansiranje oružja.
Iranski civili navodno pomogli američkim snagama
Tokom operacije potrage i spasavanja drugog pilota američkog borbenog aviona F-15, koju su sprovodile američke specijalne snage, veliki broj ljudi iz Dehdašta se organizovano uputio ka području operacije i potrage. Blokiran prilaz je usporio raspoređivanje snaga.
Oni su blokirali jedini kopneni put ka toj oblasti postavljanjem barikada, čime su sprečili brzo raspoređivanje snaga IRGC u region.
Potvrđeni snimci izgorelih ostataka američkih aviona južno od Isfahana
Provereni snimci i niz fotografija, koji su danas prvi put objavljeni na internetu, prikazuju tinjajuće ostatke letelica u planinskom području centralnog Irana.
Upoređivanjem vrhova i grebena planina u pozadini sa onima vidljivim na 3D snimcima Google Eartha, može se potvrditi da se olupina nalazi na oko 50 kilometara jugoistočno od grada Isfahana.
Tvrdnje Irana o uništenim američkim letelicama
Iranska vojska tvrdi da su tokom američke operacije spasavanja, koja je usledila nakon obaranja američkog F-15E, uništena dva američka transportna aviona C-130 i dva helikoptera Black Hawk. Takođe navode da je "operacija obmane i izvlačenja na napuštenom aerodromu u južnom Isfahanu u potpunosti osujećena".
Američke tvrdnje o uništenju sopstvenih aviona
U Sjedinjenim Američkim Državama, CBS News prenosi izjave zvaničnika da dva transportna aviona korišćena u misiji nisu uspela da polete sa udaljene baze u Iranu, nakon čega su uništena kako ne bi pala u ruke neprijatelju.
Navodi još nisu nezavisno potvrđeni
Ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene. Provereni vizuelni materijal sa mesta olupine prosleđen je vojnim analitičarima kako bi pokušali da identifikuju prikazane delove i ostatke letelica.
U Iranu internet nije nikad bio blokiran ovako dugo
Iran se suočava s najdužim potpunim prekidom rada interneta na nivou cele države koji je ikada zabeležen, objavila je organizacija NetBlocks, prenosi CNN.
Oman i Iran razgovaraju o prolazu kroz Ormuski moreuz
Zamenici ministara spoljnih poslova Omana i Irana održali su razgovore o mogućnostima osiguravanja bezbednog prolaza brodova kroz Ormuski moreuz. Reč je o ključnom plovnom putu kojim prolazi petina svetske nafte, a koji je u velikoj meri zatvoren od početka rata.
Razgovori dolaze nakon što je iranski zvaničnik u četvrtak izjavio da Iran s Omanom radi na protokolu za nadzor saobraćaja u moreuzu.
Izraelski udari na Bejrut posle upozorenja
Izraelska vojska izvela je napad na zgradu u južnom Bejrutu nakon što je prethodno izdala hitno upozorenje stanovnicima da napuste to područje.
Prema libanskoj državnoj novinskoj agenciji, pogođena je zgrada u četvrti Gobeiri, prema području Bir Hasan-Džnah.
Neposredno pre napada, portparol izraelske vojske Avičaj Adrae objavio je upozorenje na društvenim mrežama, pozvavši stanovnike južnih predgrađa Bejruta da se evakuišu.
Bahrein: Presreli smo 466 dronova i 188 projektila od početka rata
Vojska Bahreina objavila je da je od početka sukoba presrela 466 dronova i 188 projektila. U saopštenju navode da su njihove snage pokazale visok stepen borbene spremnosti u zaštiti zemlje.
Građane su pozvali na oprez, da se drže dalje od oštećenih područja i ne šire neproverene informacije. Ranije je objavljeno i da je nakon napada izbio požar u petrohemijskom postrojenju u toj zemlji.
Kardinal Nemet u Uskršnjoj poslanici: Kuda ide ovaj svet, noć i tama vladaju, srca su nam kamena
Beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet poručio je u Uskršnoj poslanici da "noć i tama vladaju na našim ulicama, u našim državama, na različitim kontinentima" i poručio da "Uskrs bude vreme borbe za mir".
- Uspeli smo u toku poslednjih nekoliko godina da uništimo mir u svetu, proizveli ratove među državama, ratove na našim ulicama. S pravom se pitamo: kuda ide ovaj svet i naše društvo? Zar ni Bog ne gleda na nas u ovom trenutku da bi promenio naša srca? Nalazimo se kao u tami, kao da smo zakopani u neke nestvarne grobove - konstatovao je Nemet, koji je poslanicu pročitao u sedištu beogradske nadbiskupije.
Poručio je da Uskrs treba da bude vreme borbe za mir i da ne dolazi sam od sebe.
- Mir se gradi, za mir treba se zalagati, boriti - rekao je Nemet i zapitao kako se boriti.
- Pokazuje nam Isus. On se predstavlja kao Kralj mira, dok se oko njega sprema rat. On je miran, dok druge obuzima nemir nasilja. On je sama nežnost i uzdržanost, dok drugi uzimaju u ruke mačeve i toljage. Dobar, dok se tama sprema prekriti zemlju, dok se kuje plan njegove osude na smrt. Kao kralj mira, Isus želi pomiriti svet u zagrljaju oca i srušiti svaki zid koji nas deli od boga i bližnjega, jer on je mir naš - naglasio je Nemet.
Pozvao je da učinimo sve da ne budemo jedni drugima prepreka, nego braća i sestre koji pomažu ohrabrenjem, strpljenjem i milosrdnim zalaganjem.
Pominjući događaje iz istorije Crkve, on je naveo da "život sa kamenim srcem, znači kad sam ja uvek u središtu, moja udobnost, moja istina, moji interesi".
- Moja vlast, moja država uvek prva, po svaku cenu, pa i po cenu hiljade i hiljade, desetine hiljada ubijenih, ponajviše dece, žena i starijih osoba. Ne gleda se na dostojanstvo ljudi, na želju većine za mirnim životom, nego po svaku cenu moju zaradu, moju volju - nastavio je Nemet.
Kako je naglasio, "Život po duhu je kad Hrist ima prostora u meni: kad njegovo jevanđelje, njegova blagost, njegovo milosrđe oblikuju moje odluke, ponašanje i vrednost".
Kardinal Nemet služiće danas uskršnju misu u beogradskoj katedrali Krista Kralja, u ulici Krunska 23 od 11.00 časova.
Papa Lav XIV za Uskrs pozvao na harmoniju i mir u svetu
Papa Lav XIV. noćas je predvodio večernju misu bdenja uoči Uskrsa, pozivajući vernike da ne ostanu nemi zbog opsega sukoba u svetu, nego da rade za mir.
Papa Lav noseći visoku zapaljenu sveću kroz zamračenu i tihu Baziliku Svetog Petra uveo je najveseliju proslavu hrišćanstva u svom prvom uskršnjem bdenju kao poglavar Rimokatoličke crkve, pozivajući da Uskrs uvede harmoniju i mir u svetu razorenom ratovima.
Hrišćani koji koriste gregorijanski kalendar danas slave Uskrs.
Za hrišćane Uskrs obeležava Hristov trijumf nad smrću sa njegovim uskrsnućem posle raspeća.
- Greh je teška barijera koja nas zatvara i odvaja od Boga, nastojeći da ubije njegove reči nade unutar nas - rekao je papa. Uporedio je to sa kamenom koji je pokrio Isusov grob ali je pronađen prevrnut otkrivajuči Isusovo uskrsnuće.
Papa je rekao da su neko kamenje "toliko teško i tako pažljivo čuvano da izgleda nepomerljio". On je pozvao ljude da ne dozvole da ih ono parališe.
- Nemojmo sebi dozvoliti da ostanemo paralizovani - rekao je papa na misi u najsvetijoj noći u katoličkom kalendaru kada je, prema Bibliji, Isus uskrsnuo iz mrtvih.
Zbog američko-izraelskog rata protiv Irana koji je u drugom mesecu i ruskog rata u Ukrajni papa Lav je više puta pozivao na prekid neprijateljstava.
U svojoj propovedi pred hiljadama vernika u Bazilici svetog Petra, papa je pozvao katolike da slede primer svetaca koji su se borili za pravdu kako bi, "uskrsni darovi sklada i mira mogli rasti i cvetati svuda".
Poglavar Rimokatoličke crkve Lav XIV će jutros zaključiti uskršnje slavlje kada će služtii misu i uputiti poruku "Gradu i svetu" (Urbi et orbi), što je obično vreme kada upućuje veliki međunarodni apel.
Iran nastavio napade na zemlje Persijskog zaliva
Iran je nastavio napade širom zemalja Persijskog zaliva noćas, navodeći da oni predstavljaju odmazdu za američko-izraelske udare na iransku teritoriju.
Napadi su prijavljeni u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, gde su gađani zgrada vlade i naftni kompleks, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Takođe su, prema navodima kuvajtskih vlasti, iranski dronovi pogodili dva generatora i dve fabrike za desalinaciju.
Ministarstvo finansija Kuvajta saopštilo je da je u današnjem napadu dronom načinjena "značajna šteta" u gradu Kuvajtu. Navedeno je da nema nastradalih, prenosi agencija AP.
Kuvajtsko ministarstvo energetike je saopštilo danas da je načinjena "značajna" šteta na njihovim objektima. Ministarstvo je navelo da su u napadu dva generatora onesposobljena. Nije prijavljeno da ima povređenih.
Vlasti u Abu Dabiju saopštile su danas da su odgovorile na više požara u petrohemijskom postrojenu Borug. Prema njima, požari su izazvani krhotinama posle uspešnog presretanja vazduhoplovnih odbrambenih sistema.
Vazduhoplovna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) odgovara na napade raketama i dronovima, saopštilo je ministarstvo odbrane te zemlje navodeći da Iran cilja objekte aluminijumske industrije u toj zemlji.
- Vazduhoplovna odbrana UAE aktivno se angažuje sa pretnjama od raketa i dronova - napisalo je ministarstvo na mreži Iks, bez detalja o tome odakle su napadi izvršeni.
IDF: Gađali smo vojni štab, ne civilne objekte
Na upit Skaj njuza, portparol izraelske vojske rekao je da je meta bio vojni štab iranskog režima, koji se nalazio u blizini instituta.
- Izraelska vojska gađala je vojni štab terorističkog režima u Teheranu, koji je režim namerno izgradio u blizini Pasterovog instituta - rekao je.
Dodao je da vojska deluje u skladu s međunarodnim pravom i da ne cilja civilne objekte.
- Ne gađamo civilne ustanove, uključujući istraživačke i medicinske institucije koje imaju posebnu zaštitu, već isključivo vojne ciljeve - poručio je.
On je takođe rekao da izraelska vojska "oštro osuđuje" svaku štetu nanesenu civilnim objektima. Izraelska vojska i ranije je bili na meti kritika zbog napada na medicinske ustanove tokom rata u Gazi.
Pogođen jedan od najstarijih medicinskih centara u Iranu
Izraelska vojska oglasila se nakon optužbi Irana da je u napadu teško oštećen Pasterov institut u Teheranu, jedan od najvažnijih naučnih i medicinskih centara u zemlji.
Iransko Ministarstvo zdravlja ranije je objavilo da su u napadu oštećene laboratorije, istraživačka odeljenja i administrativne zgrade tog kompleksa.
Nekoliko poginulih u napadima na iransku provinciju
Iranski guverner u južnoj provinciji Kohgiluje i Bojer-Ahmad saopštio je da je u napadima poginulo nekoliko civila.
Prema iranskim izvorima, guverner okruga Bojer-Ahmad, Abas Behešti, izjavio je da je pet osoba poginulo, a osam povređeno nakon napada na područje Kuh Siah u toj provinciji.
Behešti je posebno za državnu agenciju IRNA naveo da su dve oblasti u istoj provinciji, Kakan i Vezg, bile izložene "neprijateljskom napadu" dronovima tokom noći.
Prema njegovim rečima, u napadu na područje Kakan poginule su dve osobe, dok su u napadu na Vezg stradale tri osobe.
Gori naftni kompleks u Bahreinu
Bahreinska kompanija Gulf Petrochemical Industries Company objavila je da je iranski napad dronom izazvao požar u njenim postrojenjima.
Iran pogubio dvojicu muškaraca zbog učestvovanja u protestima
Iran je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih zbog pokušaja provale u vojni objekt i pristupa oružarnici tokom nemira u januaru, izvestila je danas novinska agencija iranskog pravosuđa Mizan, piše Rojters.
Pogubljeni muškarci identifikovani su kao Mohamadamin Biglari i Šahin Vahedparast. Prema podacima organizacije za ljudska prava Amnesty International, bili su deo grupe od četiri osobe kojima je u istom slučaju pretila smrtna kazna.
Iranski Vrhovni sud potvrdio je presude, navodeći da su dvojica optuženika bili među "izgrednicima koji su nameravali da počine masovno ubistvo" pokušajem krađe oružja i vojne opreme.
Prošle nedelje u istom slučaju, koji je proizašao iz gušenja antivladinih protesta širom zemlje, pogubljen i 18-godišnji Amirhosein Hatami. Radilo se o najvećem obračunu s demonstrantima u istoriji Islamske Republike.
Amnesty je u nedavnom izveštaju upozorio da se još 11 muškaraca suočava s neposrednom opasnošću od pogubljenja zbog učestvovanja u protestima.
U izveštaju se dodaje da su bili "podvrgnuti mučenju i drugom zlostavljanju u pritvoru" pre nego što su osuđeni na "izrazito nepravednim suđenjima koja su se temeljila na iznuđenim priznanjima".
Analitičar: Ovakve operacije običnu imaju nisku uspešnost
Uspešnost operacija spasavanja pilota iza neprijateljskih linija "obično je vrlo, vrlo niska", rekao je penzionisani pukovnik američkih marinaca Brendan Kirni za BBC.
Ističe da, iako pilot ima mogućnost komunikacije, situacija na terenu predstavlja "elektroničku noćnu moru" jer je dovoljan jedan trenutak da ga neko uoči.
- Ne smete da paničite ni u jednom trenutku - rekao je.
Dodaje da pojedini izveštaji sugerišu kako je pilot morao da se povuče na viši teren i da ostane skriven, što je, kako kaže, "dokaz njegove obuke".
Penzionisani admiral: U takvim misijama morate da budete spremni da ćete biti pogođeni
Penzionisani admiral američke mornarice Vilijam Falon izjavio je za BBC da su američke snage verovatno imale prilično dobru predstavu o tome gde se nalazi drugi spašeni pilot.
Objasnio je da se kod letelica sa dva člana posade, poput F-15, oni nakon katapultiranja obično ne razdvajaju mnogo, što olakšava potragu.
Dodao je da je operaciji išlo u prilog i doba dana.
- Mrak je prednost za naše snage jer su navikle da deluju noću - rekao je Falon.
Takođe je istakao da svaka takva misija nosi veliki rizik.
- Kada letite iznad neprijateljske teritorije, morate biti spremni na to da možete biti pogođeni.
Iran: "Američka operacija spasavanja nije uspela, avioni gore u plamenu"
Pukovnik Ibrahim Zulfikari, portparol Centralnog štaba "Katam al-Anbija", jedinice iranskih oružanih snaga zadužene za borbene operacije, izjavio je povodom američke operacije potrage za nestalim kopilotom lovca F-15 koji je Iran oborio: "Pokušaj spasavanja pilota nije bio uspešan."
Zulfikari je odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je kopilot F-15E aviona, oborenog u Iranu u petak, uspešno spašen.
On takođe tvrdi da su Iranci oborili dva američka helikoptera "blek hok" i jedan transportni avion C-130 južno od Isfahana, navodeći da "avioni gore u plamenu."
Iran: "Uništeno je nekoliko neprijateljskih letelica"
Prema navodima poluzvanične iranske agencije Tasnim, Revolucionarna garda Irana saopštila je da je nekoliko "neprijateljskih vazdušnih sredstava" uništeno tokom američke operacije spasavanja pilota koji je bio zarobljen u Iranu.
Iran: Tokom američke akcije spasavanja pilota srušili smo 2 "blek hoka" i C-130
Iranske oružane snage tvrde da su tokom operacije spasavanja američkog pilota srušile tri američke letelice - jedan transportni avion C-130 i dva helikoptera "blek hok".
Tvrdnja dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda objavila da je tokom američke operacije uništeno više "letećih objekata". SAD za sada nisu potvrdile te navode.
Američki predsednik Donald Tramp ranije je objavio da je operacija spasavanja člana posade srušenog F-15 bila uspešna i da nije bilo američkih žrtava.
Petrohemijski pogon u Abu Dabiju zatvoren nakon udara ostataka dronova
Vlasti u Abu Dabiju saopštile su da su operacije u petrohemijskom kompleksu Borouže obustavljene zbog požara koji su izbili nakon što su ostaci presretnutog drona pali na postrojenje.
Nema povređenih, a razmere štete se trenutno procenjuju, navodi medijska kancelarija emirata.
Izrael: Više od 100 hospitalizovanih sa ratnim povredama u poslednja 24 sata
Ministarstvo zdravlja Izraela saopštilo je da je 108 osoba hospitalizovano zbog povreda zadobijenih usled sukoba sa Iranom i Hezbolahom u protekla 24 sata, pri čemu su gotovo svi sa lakšim povredama.
Taj broj uključuje i dve osobe koje su u srednje teškom stanju, navodi ministarstvo.
Ukupno 138 osoba trenutno je hospitalizovano zbog rata koji je počeo 28. februara. Više od 6.800 ljudi, uključujući i vojnike i civile, do sada je lečeno u bolnicama zbog povreda povezanih sa ratom, saopšteno je.
Ministarstvo ne daje detaljnu podelu uzroka povreda, koje mogu uključivati i indirektne povrede - poput onih zadobijenih prilikom pokušaja odlaska u skloništa - kao i direktne povrede od dejstva raketa.
Hezbolah ispalio rakete ka Galileji u prvom napadu nakon više od 12 sati
Nekoliko raketa lansirano je iz Libana ka Galileji, što predstavlja prvi napad Hezbolaha na severni Izrael za više od 12 sati.
Prema navodima izraelskih snaga, deo raketa je presretnut, dok je deo njih pušten da padne na otvorena područja "u skladu sa protokolom". Rakete su aktivirale upozorenja u naseljima Jesod Hamala, Lehavot Habašan i Gonen.
Nema izveštaja o povređenima. Ovo je prvi napad iz Libana na Izrael od oko 20 časova prethodne noći, kada su, prema vojsci, presretnuti dronovi koje je Hezbolah lansirao ka području Galilejskog prstena.
Sirene su se oglasile i pre ponoći i jutros u Zapadnoj Galileji, ali je IDF saopštio da su u oba slučaja u pitanju bile lažne uzbune.
Izrael saopštio da je izveo udare na 120 ciljeva u Iranu
Izrael je saopštio da je izveo udare na 120 ciljeva u Iranu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane koji su ugrožavali avione. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo u protekla 24 sata pogodilo je više od 120 ciljeva povezanih sa iranskim balističkim raketama, dronovima i protivvazdušnom odbranom, navodi vojska.
Prema izraelskim odbrambenim snagama, ciljevi pogođeni u zapadnom i centralnom Iranu uključivali su objekte balističkih raketa u sastavu Islamske revolucionarne garde, skladišta i lansirne lokacije dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane.
- Uništeni sistemi odbrane predstavljali su pretnju za avione izraelskog ratnog vazduhoplovstva, a njihovo uništavanje održava vazdušnu nadmoć izraelskog ratnog vazduhoplovstva nad nebom Irana - navodi vojska, uz snimke pojedinih udara.
C-130 - Iranci tvrde da su ga oborili
Napad na Bahrein
U Bahreinu, naftna kompanija kraljevine BAPCO Energies saopštila je da je iranski dron izazvao požar na jednom od njenih rezervoara za skladištenje. Požar je ugašen i nema povređenih, saopštile su vlasti u Manami. Ekipe procenjuju razmere štete.
Iranski dronovi izazvali su značajnu štetu na vodovodnim i energetskim postrojenjima u Kuvajtu
Kuvajt navodi da su napadi dronovima iz Irana prouzrokovali "značajnu" štetu na postrojenju za desalinizaciju vode, dve elektrane i kancelarijama ministarstva finansija u Kuvajt Sitiju.
Ministarstvo za električnu energiju Kuvajta saopštilo je da je napad doveo do gašenja dve jedinice za proizvodnju električne energije.
Nema prijavljenih žrtava u ovim napadima.
Američki vojnici ranjeni tokom spasilačke operacije
Prema navodima "Foks njuza", nekoliko američkih vojnika je ranjeno tokom operacije spasavanja drugog člana posade borbenog aviona F-15 koji se srušio iznad Irana.
Iran tvrdi: Oborili smo američki vojni avion C-130!
Poluzvanična iranska agencija Tasnim javila je, pozivajući se na iransku policiju, da je američki avion za podršku C-130 oboren u Isfahanu, u Iranu, prenosi turski list Hurijet.
Udar dronom na naftni kompleks u Kuvajtu
Kuvajtska naftna kompanija (KPC) objavila je da je nakon napada dronom rano jutros, izbio požar u naftnom kompleksu Šuvaikh, u kojem se nalaze Ministarstvo nafte i sedište KPC-a, prenosi kuvajtska državna novinska agencija.
Za sada nema povređenih. Timovi hitne pomoći su na terenu, kao i vatrogasci koji gase požar.
Kuvajtski državni mediji, pozivajući se na Ministarstvo finansija, izvestili su da je iranski dron napao kancelarijski deo ministarstva u Šuvaikhu. Pritom je počinio značajnu materijalnu štetu, ali nije bilo žrtava.
Iranski mediji demantovali hapšenje nećake ubijenog generala Sulejmanija u SAD
Iranski mediji preneli su večeras da dve Iranke čije je hapšenje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) objavio Vašington, nemaju nikakve veze sa iranskim generalom Kasemom Sulejmanijem, ubijenim 2020. godine u napadu američkog drona.
Stejt department je ranije preneo da su uhapšene generalova nećaka i unuka. Agencija Fars je prenela izjavu Zejnab Sulejmani, ćerke Kasema Sulejmanija.
- Tvrdnja američkog Stejt departmenta je laž: ljudi uhapšeni u SAD nemaju nikakve veze sa porodicom Kasema Sulejmanija - rekla je ona.
Iranska državna televizija citirala je drugu ćerku Kasema Sulejmanija, Nardžes Sulejmani, članicu Islamskog opštinskog veća Teherana.
- Do danas, nijedan član porodice ili bliski saradnik mučenika Sulejmanija nije boravio u SAD - rekla je ona.
Stejt department je juče objavio da su tokom prethodne noći na američkom tlu uhapšene dve osobe, nećaka i unuka iranskog generala, ne precizirajući gde tačno.
Obe su navodno uhapsili federalni agenti "nakon što im je državni sekretar Marko Rubio opozvao status stalnog boravka", navodi se u saopštenju.
Nećaka je identifikovana kao Hamideh Sulejmani Afšar i optužena je da otvoreno podržava Islamsku Republiku.
Jemenski Huti tvrde da su lansirali raketu na Izrael
Pobunjenici Huti iz Jemena, koji podržavaju Iran u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, preuzeli su sinoć odgovornost za napad, za koji su rekli da je usmeren na nekoliko osetljivih vojnih lokacija i aerodrom u Tel Avivu.
Izraelska vojska je ranije danas saopštila da je detektovala lansiranje rakete iz Jemena prema Izraelu, dodajući da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani da bi je presreli.
To je peto lansiranje rakete iz Jemena od početka rata 28. februara kada su američke i izraelske snage zajedno pokrenule vazdušne napade na Iran.
Četiri osobe ubijene u području gde se krio američki pilot, došlo do oružane borbe?
Pre nego što je stigla zvanična potvrda da je nestali američki član posade spasen, iranski državni mediji su izveštavali o vazdušnim napadima u kojima su poginule najmanje četiri osobe u području Irana za koje se verovalo da se tamo nalazi Amerikanac.
Novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om, prenela je izjavu lokalnog guvernera koji je ranije rekao da su najmanje tri osobe poginule u napadima u planinskom području provincije Kohgiluje i Bojer-Ahmad, na jugozapadu Irana. Guverner je za napade okrivio SAD i Izrael.
Nakon toga, Fatah Mohamadi, zamenik guvernera te provincije, rekao je lokalnim iranskim medijima da je broj poginulih porastao na četiri. Nije jasno da li su ovi napadi na bilo koji način povezani sa operacijom spasavanja nestalog američkog vojnika.
Oglasila se portparolka Bele kuće s Trampovom porukom
- Unazad zadnjih nekoliko sati, američka je vojska izvela jednu od najopasnijih operacija potrage i spasavanja u istoriji - navodi se u Trampovoj izjavi koju je na društvenoj mreži X objavila portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.
Iran: Oboren američki dron tokom potrage
Iranski mediji javljaju da su pripadnici Islamske revolucionarne garde (IRGC) oborili američki dron tokom potrage za nestalim vojnikom.
Prema navodima poluzvanične agencije Fars, dron se srušio u južnoj iranskoj provinciji Isfahan.
Ove tvrdnje za sada nisu potvrđene od strane SAD.
Iranska vojska i civili tragali za američkim vojnikom
Pre nego što je potvrđeno da je pronađen, u potragu su se uključili i lokalni stanovnici Irana.
Snimci na društvenim mrežama navodno prikazuju stotine ljudi koji odlaze u planinske predele jugozapadnog Irana u potrazi za nestalim američkim vojnikom. Iranska vojska je čak ponudila nagradu od oko 66.100 dolara za onoga ko ga pronađe živog.
Iran tvrdi da je oborio američki avion F-15 koristeći protivvazdušnu odbranu. Pilot je ubrzo spašen, ali je drugi član posade, oficir za naoružanje, bio nestao više od jednog dana.
Desetine letelica u potrazi za nestalim članom posade
Tramp je naveo da je američka vojska poslala "desetine letelica" u Iran kako bi pronašla nestalog člana posade.
Rekao je da se nalazio "iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana".
Raniji izveštaji ukazivali su da bi mogao da bude u planinskom području provincije Kohgiluje i Bojer-Ahmad, na jugozapadu Irana.
Nije bilo američkih žrtava
Tramp je naveo da je operacija izvedena "bez ijednog poginulog ili čak povređenog Amerikanca".
Ovo dolazi nakon navoda BBC-jevog reportera iz Bele kuće, Bernda Debusmana, da je tokom akcije došlo do sukoba između američkih i iranskih snaga.
Tramp je poruku završio rečima: "BOG BLAGOSLOVIO AMERIKU, BOG BLAGOSLOVIO NAŠE VOJNIKE I SREĆAN USKRS SVIMA!"
Američki zvaničnici slave uspeh operacije - spasavanje drugog pilota SAD
Sadašnji i bivši američki zvaničnici već slave uspešno spasavanje.
- Američka vojska ima načelo da nikoga ne ostavlja iza sebe - rekao je Mik Malroj, bivši marinac, operativac CIA i zamenik pomoćnika ministra odbrane za Bliski istok.
- Ovo je danas bio neverovatan primer te osnovne posvećenosti.
Dodao je da američka vojska, obaveštajna zajednica i posebno oni koji su učestvovali u operaciji zaslužuju zahvalnost građana SAD.
Spaseni član posade zadobio povrede
- Zadobio je povrede, ali biće dobro - napisao je Tramp u objavi na svojoj mreži.
Ovoj "neverovatnoj" misiji prethodilo je spašavanje "još jednog hrabrog pilota" dan ranije, što, kako kaže Tramp, nije objavljeno kako se ne bi ugrozila druga operacija spasavanja.
- NIKADA NEĆEMO OSTAVITI AMERIČKOG VOJNIKA IZA SEBE! - poručio je.
Tramp objavio da je nestali član posade "živ i zdrav"
Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je nestali američki član posade "ŽIV I ZDRAV" nakon što su ga spasle američke vojne snage.
- IMAMO GA! Dragi Amerikanci, tokom proteklih nekoliko sati, američka vojska izvela je jednu od najhrabrijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD - naveo je Tramp.
Dodao je da je nestali član posade, "veoma cenjeni pukovnik", bio "iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, dok su ga naši neprijatelji lovili", ali da su američke snage "24 sata dnevno pratile njegovu lokaciju".
Tramp je istakao da je "sada ŽIV I ZDRAV".
BBC: Došlo do sukoba američkih i iranskih snaga
BBC prenosi da je tokom akcije došlo do sukoba između američkih i iranskih snaga, kao i da je pilot možda povređen prilikom iskakanja iz aviona.
Američki mediji javljaju da je nestali član posade SAD pronađen i spasen u Iranu
Američki mediji izveštavaju da su američke snage spasile člana posade koji je nestao nakon što je borbeni avion F-15 oboren iznad južnog Irana u petak. BBC saznaje da je potraga za članom posade dovela do "sukoba" između američkih i iranskih snaga.
Okolnosti spasavanja i dalje nisu sasvim jasne, ali se zna da je prethodila, kako je jedan izvor upoznat s operacijom opisao, "ogromna" borbeno-spasilačka misija na jugu Irana.
Rezime 36. dana rata
Rezime 36. dana rata