Američki predsednik, Donald Tramp juče je poručio da Iran ima 48 sati da otvori Ormuski moreuz ili sledi "pakao". Nakon vazdušnog napada evakuisano 198 ljudi iz nuklearne elektrane u Iranu. Teheran u jednom danu oborio dva američka borbena aviona.

Potraga za američkim pilotom je prema pisanju medija i objavama Donalda Trampa, uspešno okončana. Član posade F-15 je izvučen iz Irana, ali je tokom potrage došlo do oružanog sukoba spasilačke misije i Iranaca.

Teheran je nudio 60.000 dolara za informaciju o američkom pilotu.