"TRAMP MI JE REKAO - RAT JE ZAVRŠEN"! Voditeljka Foksa objavila ovo čim je izašla iz Bele kuće, Vens kaže da predsednik SAD želi VELIKU NAGODBU s Iranom (VIDEO)
Danas je 47. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i osmi dan prekida vatre, američki predsednik Donald Tramp kaže da bi pregovori sa Teheranom mogli da budu obnovljeni pre kraja ove sedmice.
Iranske vlasti poručuju da "nemaju informacije" o bilo kakvom dogovoru za održavanje druge runde pregovora.
Juče su u Vašingtonu održani pregovori Izraela i Libana.
Cena nafte stabilna u očekivanju novih mirovnih pregovora
Cene nafte su jutros bile stabilne na azijskim berzama, koje su prve otvorene, jer rastu nade u nove mirovne pregovore između SAD i Irana.
Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, košta za svega 0,3 odsto više u odnosu na juče, nešto malo iznad 95 dolara.
Cene energenata su pale u utorak nakon što je američki predsednik Donald Tramp kazao da je Iran kontaktirao Belu kuću u nadi da će postići dogovor.
Voditeljka Foksa: Tramp mi je rekao da je rat završen
Američki predsednik Donald Tramp kazao je za Foks biznis da je rat s Iranom "blizu kraja".
U najavi intervjua koja je pre njegvog emitovanja objavljena na sajtu Foks njuza, voditeljka Marija Barttiromo je direktno upitala Trampa da li je rat završen.
- Mislim da je blizu kraja, da. Smatram da je veoma blizu kraja - odgovorio je Tramp.
Međutim, Volstrit džurnal prenosi da je Bartiromo u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži X nakon što je napustila Belu kuću po okončanju intervjua kazala da joj je Tramp rekao da je "rat završen".
- Rekla sam mu: "Gospodine predsedniče, stalno pričate o ratu u prošlom vremenu". Rekla sam: "Je li završen?" On je rekao: "Završen je" - navela je voditeljka.
Vens: Tramp neće mali dogovor s Iranom, nego veliku nagodbu u svom stilu
Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp želi da postigne "veliku nagodbu" s Iranom.
CBS njuz prenosi da je Vens na skupu u Džordžiji kazao da su pregovarači "postigli veliki napredak" u Pakistanu tokom proteklog vikenda.
On je dodao da Tramp ipak ne želi "mali dogovor" s Iranom, već bi da postigne "trampovsku veliku nagodbu".
Vens je dodao da postoji mnogo nepoverenja između SAD i Irana.
- Nećete rešiti taj problem preko noći - poručio je on, prenosi Rojters.
Brodovi iz iranskih luka prošli kroz Ormuski moreuz, CENTCOM tvrdi da ih je američka vojska sve zaustavila
BBC navodi da je efikasnost američke pomorske blokade iranskih luka i dalje uglavnom nejasna nakon prvog punog dana njene primene.
Frenk Gardner, izveštač britanskog medijskog servisa za pitanja bezbednosti ukazuje na nedovoljnu pripremu i ometanje transpondera kao moguća objašnjenja za to.
Podaci o pomorskom saobraćaju koje je analizirao BBC pokazuju da su najmanje četiri broda povezana s Iranom, uključujući dva koja su bila u iranskim lukama, prošla kroz Ormuski moreuz u utorak.
Još tri broda koja nisu povezana s Iranom viđena su kako prolaze kroz moreuz nakon što je blokada počela u ponedeljak u 16 časova po vremenu u Srbiji.
Admiral Bred Kuper, komandant Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD, zadužene za Bliski istok, juče je izjavio da je "blokada iranskih luka sprovedena u potpunosti".
- Za manje od 36 sati od sprovođenja blokade, američke snage su potpuno zaustavile ekonomsku trgovinu koja morem ulazi i izlazi iz Irana - poručio je Kuper.
CENTCOM je ranije saopštio da se šest trgovačkih brodova okrenulo i vratilo u iransku luku, postupivši po "uputstvima američkih snaga", dok podaci sajtova za praćenje brodova koje je analizirao BBC pokazuju da dva broda povezana s Iranom menjaju pravac nakon što su prošli kroz moreuz zbog uvedene blokade.
Rezime 46. dana od početka rata
