Svi događaji
Od najnovijeg
8:08

Cena nafte stabilna u očekivanju novih mirovnih pregovora 

Cene nafte su jutros bile stabilne na azijskim berzama, koje su prve otvorene, jer rastu nade u nove mirovne pregovore između SAD i Irana.

Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, košta za svega 0,3 odsto više u odnosu na juče, nešto malo iznad 95 dolara.

Iranski tankeri i nafta

Cene energenata su pale u utorak nakon što je američki predsednik Donald Tramp kazao da je Iran kontaktirao Belu kuću u nadi da će postići dogovor.

7:43

Voditeljka Foksa: Tramp mi je rekao da je rat završen

Američki predsednik Donald Tramp kazao je za Foks biznis da je rat s Iranom "blizu kraja".

U najavi intervjua koja je pre njegvog emitovanja objavljena na sajtu Foks njuza, voditeljka Marija Barttiromo je direktno upitala Trampa da li je rat završen.

- Mislim da je blizu kraja, da. Smatram da je veoma blizu kraja - odgovorio je Tramp.

Međutim, Volstrit džurnal prenosi da je Bartiromo u video snimku koji je objavila na društvenoj mreži X nakon što je napustila Belu kuću po okončanju intervjua kazala da joj je Tramp rekao da je "rat završen".

- Rekla sam mu: "Gospodine predsedniče, stalno pričate o ratu u prošlom vremenu". Rekla sam: "Je li završen?" On je rekao: "Završen je" - navela je voditeljka.

7:35

Vens: Tramp neće mali dogovor s Iranom, nego veliku nagodbu u svom stilu

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da predsednik Donald Tramp želi da postigne "veliku nagodbu" s Iranom.

CBS njuz prenosi da je Vens na skupu u Džordžiji kazao da su pregovarači "postigli veliki napredak" u Pakistanu tokom proteklog vikenda.

On je dodao da Tramp ipak ne želi "mali dogovor" s Iranom, već bi da postigne "trampovsku veliku nagodbu".

Džej di Vens stigao na pregovore sa Iranom u Islamabad

Vens je dodao da postoji mnogo nepoverenja između SAD i Irana.

- Nećete rešiti taj problem preko noći - poručio je on, prenosi Rojters.

7:26

Brodovi iz iranskih luka prošli kroz Ormuski moreuz, CENTCOM tvrdi da ih je američka vojska sve zaustavila

BBC navodi da je efikasnost američke pomorske blokade iranskih luka i dalje uglavnom nejasna nakon prvog punog dana njene primene.

Frenk Gardner, izveštač britanskog medijskog servisa za pitanja bezbednosti ukazuje na nedovoljnu pripremu i ometanje transpondera kao moguća objašnjenja za to.

USS Džordž Buš

Podaci o pomorskom saobraćaju koje je analizirao BBC pokazuju da su najmanje četiri broda povezana s Iranom, uključujući dva koja su bila u iranskim lukama, prošla kroz Ormuski moreuz u utorak.

Još tri broda koja nisu povezana s Iranom viđena su kako prolaze kroz moreuz nakon što je blokada počela u ponedeljak u 16 časova po vremenu u Srbiji.

USS Abraham Linkoln nosač aviona

Admiral Bred Kuper, komandant Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD, zadužene za Bliski istok, juče je izjavio da je "blokada iranskih luka sprovedena u potpunosti".

- Za manje od 36 sati od sprovođenja blokade, američke snage su potpuno zaustavile ekonomsku trgovinu koja morem ulazi i izlazi iz Irana - poručio je Kuper.

Admiral Bred Kuper, komandant Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD Foto: Printskrin X

CENTCOM je ranije saopštio da se šest trgovačkih brodova okrenulo i vratilo u iransku luku, postupivši po "uputstvima američkih snaga", dok podaci sajtova za praćenje brodova koje je analizirao BBC pokazuju da dva broda povezana s Iranom menjaju pravac nakon što su prošli kroz moreuz zbog uvedene blokade.

7:18

Rezime 46. dana od početka rata

