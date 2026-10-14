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Na autoputu u Sloveniji kod odmorišta Lukovica, u smeru ka Mariboru, sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe poginule. U sudaru je teško povređeno i dete koje je u kritičnom stanju, a još tri osobe su lakše povređene, javlja RTV Slovenija.

Nesreća se dogodila oko 1 sat ujutru nakon što se muškarac (28), koji je vozio automobil rumunskih registarskih tablica, zaustavio u desnoj traci nakon izlaza na odmorište i počeo da se kreće unazad, a zatim ga je udario vozač kombija koji je dolazio otpozadi, saopštila je Policijska uprava (PU) Ljubljana.

U sudaru su poginula dva putnika na zadnjim sedištima automobila, a dete je teško povređeno i nalazi se u kritičnom stanju.

Poginuli su bili rumunski državljani, a dete je francuski državljanin.

U sudaru su lakše povređeni vozač i suvozač automobila, koji su takođe rumunski državljani, i slovenački vozač kombija.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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