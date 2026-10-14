Veliki požar na području Omiša u Hrvatskoj, vatrena stihija zahvatila šumske površine i ugrozila obližnja naselja.

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Muškarac koji je u Kliničko-bolničkom centru Split lečen od povreda zadobijenih u požaru na području Omiša preminuo je, čime je broj žrtava porastao na pet.

"Uprkos svim preduzetim merama intenzivnog lečenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac (rođen 1956. godine), od posledica povreda zadobijenih u požaru na području Omiša. Na odeljenju intenzivne nege KBC-a Split nalazi se još jedna pacijentkinja, čije je stanje stabilno. Porodici preminulog pacijenta izražavamo iskreno saučešće", saopštili su iz splitske bolnice.

Požar kod Omiša izbio je 13. avgusta oko 20 časova u šumskom području pored puta kod Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, zahvativši područje dugo oko 23 kilometra i široko približno kilometar i po.

Prva žrtva pronađena u Stanićima

Prva žrtva bila je 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini, koja je na područje Omiša došla da radi tokom turističke sezone.

U trenutku širenja požara nalazila se sa još dve žene, a nakon što su napustile automobil, izgubio joj se svaki trag.

Njeno telo pronađeno je u Maloj Luci na području Stanića, a identitet je naknadno potvrđen obdukcijom i DNK analizom. Jedna od žena koje su bile sa njom zadobila je teške povrede.

Druga žrtva bio je penzionisani vatrogasac Drago Lelas, koji je od posledica teških povreda preminuo 28. avgusta u splitskoj bolnici.

Lelas je godinama obavljao rukovodeće funkcije u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Omiš, bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi, a dobio je i Nagradu Grada Omiša za životno delo.

Treća žrtva preminula nakon gotovo mesec dana

Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je takođe teško povređena u požaru i nakon višenedeljne borbe za život preminula u splitskoj bolnici.

Bila je povezana sa Draganom Antešević i radila je na istom području.

Četvrta žrtva preminula u oktobru

Četvrta žrtva preminula je 6. oktobra. Reč je o 41-godišnjoj ženi koja je od posledica teških povreda preminula na Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Iz bolnice su saopštili da je pacijentkinja preminula uprkos intenzivnom lečenju i naporima medicinskog tima.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Izgorelo oko 1.000 hektara

Za svega nekoliko sati izgorelo je oko 1.000 hektara, a vatra je ugrozila kuće, automobile, ugostiteljske i pomoćne objekte, kao i poljoprivredne površine.

Deo stanovnika i turista morao je da bude evakuisan dok se požar približavao naseljenim područjima i samom Omišu.

Županijsko državno tužilaštvo u Splitu, policija i inspektori za zaštitu od požara obavili su uviđaj na mestu izbijanja požara.